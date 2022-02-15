https://arabic.sputniknews.com/20220215/البيت-الأبيض-بايدن-يلقي-خطابا-اليوم-حول-الوضع-بين-روسيا-وأوكرانيا-1058668309.html

البيت الأبيض: بايدن يلقي خطابا اليوم حول الوضع بين روسيا وأوكرانيا

البيت الأبيض: بايدن يلقي خطابا اليوم حول الوضع بين روسيا وأوكرانيا

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيدلي ببيان جديد في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، حول الوضع في أوكرانيا وآخر تطورات الاتصالات الدبلوماسية مع روسيا... 15.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-15T18:46+0000

2022-02-15T18:46+0000

2022-02-15T18:46+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

جو بايدن

العالم

أخبار أوكرانيا

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يشار إلى أن خطاب بايدن عن أوكرانيا لم يكن مدرجا في جدول أعماله ليوم الثلاثاء.وبحسب الجدول المحدث للرئيس بايدن اليوم، الصادر عن الإدارة الأمريكية، من المقرر أن يكون الخطاب في الساعة 15:30 بتوقيت واشنطن (23:30 بتوقيت موسكو) أو 20:30 بتوقيت غرينتش.ووفقا لبيان البيت الأبيض، سيتحدث بايدن عن آخر تطورات الوضع بين روسيا وأوكرانيا.كما سيجدد تأكيده على أن الولايات المتحدة وحلفائها، تظل منفتحة على استمرار الاتصالات الدبلوماسية مع روسيا في هذا الشأن.ويأتي خطاب الرئيس الأمريكي تزامنا مع إعلان وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، عودة بعض القوات في المناطق العسكرية المجاورة لأوكرانيا إلى قواعدها بعد استكمال التدريبات.ونشرت الدفاع الروسية مقاطع فيديو تظهر "قوات المنطقتين الجنوبية والغربية، وبعد أن أنهت مهامها، قد بدأت بالفعل في التحميل على العربات والقطارات والتحرك إلى ثكناتها العسكرية.

https://arabic.sputniknews.com/20220215/رد-فعل-مازح-من-بوتين-عند-قراءة-تقارير-تحدد-موعد-الهجوم-الروسي-على-أوكرانيا-1058656475.html

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