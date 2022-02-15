https://arabic.sputniknews.com/20220215/الجعفري-يكشف-ما-قاله-كولين-باول-لبشار-الأسد-بعد-الغزو-الأمريكي-للعراق-1058669467.html
الجعفري يكشف ما قاله كولين باول لبشار الأسد بعد الغزو الأمريكي للعراق
الجعفري يكشف ما قاله كولين باول لبشار الأسد بعد الغزو الأمريكي للعراق
كشف نائب وزير الخارجية السوري، بشار الجعفري، اليوم الثلاثاء، ما قاله وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، كولين باول، للرئيس السوري، بشار الأسد، بعد غزو العراق. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T19:45+0000
2022-02-15T19:45+0000
2022-02-15T19:45+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
إيران
بشار الجعفري
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وأجرت وكالة تسنيم، مساء اليوم الثلاثاء، مقابلة مع الجعفري، أكد من خلالها أنه بعد الغزو الأمريكي للعراق، في العام 2003، جاء وزير الخارجية الأمريكي، آنذاك، كولين باول، إلى سوريا، وتحدث إلى الرئيس بشار الأسد.وأكد الجعفري أن الهدف الرئيسي من تلك الزيارة كان محاولة فصل الدول الأعضاء في محور المقاومة عن بعضها البعض، وإبعادها عن الثورة الإسلامية الإيرانية.وجاءت تصريحات بشار الجعفري، نائب وزير الخارجية السوري، تعليقا على ما أسماه بـ"المؤامرات المتكررة لأعداء محور المقاومة"، والتي شدد خلالها على أن الجانب الأمريكي حاول إحداث انقسام داخل هذا المحور.وأضاف الجعفري أكد أن الثورة الإسلامية الإيرانية بأهدافها وأطرها، ليست ثورة الشعب الإيراني فحسب، بل هي ثورة لكل محور المقاومة، خاصة الشعب السوري واللبناني والعراقي وغيرهم.وحول تعاون وسائل إعلام محور المقاومة، أشار إلى أن "هذا التحالف الذي أدى إلى انتصار محور المقاومة على الإرهابيين والاستكبار يجب أن يتحقق في وسائل الإعلام أيضا"، داعيا إلى ضرورة تعزيز التعاون الإعلامي بين إيران ووسائل الإعلام السورية، بدعوى أنها إجراءات مناسبة لمواجهة تحالف الاستكبار الإعلامي ضد الشعبين السوري والإيراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/بشار-الجعفري-يكشف-عن-واقعة-أحدثت-تغييرات-كبيرة-حول-العالم-1058668445.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إيران, بشار الجعفري
الجعفري يكشف ما قاله كولين باول لبشار الأسد بعد الغزو الأمريكي للعراق
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كشف نائب وزير الخارجية السوري، بشار الجعفري، اليوم الثلاثاء، ما قاله وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، كولين باول، للرئيس السوري، بشار الأسد، بعد غزو العراق.
وأجرت وكالة تسنيم
، مساء اليوم الثلاثاء، مقابلة مع الجعفري، أكد من خلالها أنه بعد الغزو الأمريكي للعراق، في العام 2003، جاء وزير الخارجية الأمريكي، آنذاك، كولين باول، إلى سوريا، وتحدث إلى الرئيس بشار الأسد.
وأكد الجعفري أن الهدف الرئيسي من تلك الزيارة كان محاولة فصل الدول الأعضاء في محور المقاومة عن بعضها البعض
، وإبعادها عن الثورة الإسلامية الإيرانية.
وجاءت تصريحات بشار الجعفري، نائب وزير الخارجية السوري، تعليقا على ما أسماه بـ"المؤامرات المتكررة لأعداء محور المقاومة"، والتي شدد خلالها على أن الجانب الأمريكي
حاول إحداث انقسام داخل هذا المحور.
وأضاف الجعفري أكد أن الثورة الإسلامية الإيرانية بأهدافها وأطرها، ليست ثورة الشعب الإيراني فحسب، بل هي ثورة لكل محور المقاومة، خاصة الشعب السوري واللبناني والعراقي وغيرهم.
وحول تعاون وسائل إعلام محور المقاومة، أشار إلى أن "هذا التحالف الذي أدى إلى انتصار محور المقاومة على الإرهابيين والاستكبار يجب أن يتحقق في وسائل الإعلام أيضا"، داعيا إلى ضرورة تعزيز التعاون الإعلامي بين إيران ووسائل الإعلام السورية، بدعوى أنها إجراءات مناسبة لمواجهة تحالف الاستكبار الإعلامي ضد الشعبين السوري والإيراني.