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الجيش اللبناني يحبط تهريب 19 شخصا عبر البحر
الجيش اللبناني يحبط تهريب 19 شخصا عبر البحر
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، إحباط عملية لتهريب 19 شخصا عبر مياه البحر المتوسط. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
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2022-02-15T15:32+0000
أخبار لبنان
تهريب
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جاء ذلك في بيان نشره الجيش اللبناني على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وقال البيان إن قوة من الجيش، تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، أحبطت عملية تهريب 19 سوريا عند شاطئ ميناء طرابلس.وأوضح بيان الجيش أنه جرى تسليم الموقوفين إلى السلطات المختصة، وبدأ تحقيق في الأمر.يذكر أن لبنان يستضيف نحو 1.5 مليون لاجئ سوري، إلا أن عدد المسجلين منهم لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة يبلغ 865 ألفا و331 لاجئا فقط.
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أخبار لبنان, تهريب

الجيش اللبناني يحبط تهريب 19 شخصا عبر البحر

15:32 GMT 15.02.2022
© Photo / Sameer Al-Doumy / HIPA صورة بعنوان "الوجهة النهائية"، للمصور سامر الدومي من فرنسا، الفائز بالمركز الأول في فئة "عامة - الألوان" من مسابقة التصوير الدولية "جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي"
صورة بعنوان الوجهة النهائية، للمصور سامر الدومي من فرنسا، الفائز بالمركز الأول في فئة عامة - الألوان من مسابقة التصوير الدولية جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© Photo / Sameer Al-Doumy / HIPA
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أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، إحباط عملية لتهريب 19 شخصا عبر مياه البحر المتوسط.
جاء ذلك في بيان نشره الجيش اللبناني على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقال البيان إن قوة من الجيش، تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، أحبطت عملية تهريب 19 سوريا عند شاطئ ميناء طرابلس.
وأوضح بيان الجيش أنه جرى تسليم الموقوفين إلى السلطات المختصة، وبدأ تحقيق في الأمر.
يذكر أن لبنان يستضيف نحو 1.5 مليون لاجئ سوري، إلا أن عدد المسجلين منهم لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة يبلغ 865 ألفا و331 لاجئا فقط.
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