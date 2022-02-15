https://arabic.sputniknews.com/20220215/الجيش-اللبناني-يحبط-تهريب-19-شخصا-عبر-البحر-1058661115.html
الجيش اللبناني يحبط تهريب 19 شخصا عبر البحر
الجيش اللبناني يحبط تهريب 19 شخصا عبر البحر
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، إحباط عملية لتهريب 19 شخصا عبر مياه البحر المتوسط. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T15:32+0000
2022-02-15T15:32+0000
2022-02-15T15:32+0000
أخبار لبنان
تهريب
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جاء ذلك في بيان نشره الجيش اللبناني على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وقال البيان إن قوة من الجيش، تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، أحبطت عملية تهريب 19 سوريا عند شاطئ ميناء طرابلس.وأوضح بيان الجيش أنه جرى تسليم الموقوفين إلى السلطات المختصة، وبدأ تحقيق في الأمر.يذكر أن لبنان يستضيف نحو 1.5 مليون لاجئ سوري، إلا أن عدد المسجلين منهم لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة يبلغ 865 ألفا و331 لاجئا فقط.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, تهريب
الجيش اللبناني يحبط تهريب 19 شخصا عبر البحر
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أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، إحباط عملية لتهريب 19 شخصا عبر مياه البحر المتوسط.
جاء ذلك في بيان نشره الجيش اللبناني
على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقال البيان إن قوة من الجيش، تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، أحبطت عملية تهريب 19 سوريا عند شاطئ ميناء طرابلس.
وأوضح بيان الجيش أنه جرى تسليم الموقوفين إلى السلطات المختصة، وبدأ تحقيق في الأمر.
يذكر أن لبنان يستضيف نحو 1.5 مليون لاجئ سوري، إلا أن عدد المسجلين منهم لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة يبلغ 865 ألفا و331 لاجئا فقط.