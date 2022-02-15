https://arabic.sputniknews.com/20220215/الخارجية-الأمريكية-ترصد-ملايين-الدولارات-مقابل-معلومات-عن-لبناني-1058567346.html
الخارجية الأمريكية ترصد ملايين الدولارات مقابل معلومات عن لبناني
الخارجية الأمريكية ترصد ملايين الدولارات مقابل معلومات عن لبناني
أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بأي معلومات عن سليم عياش، المدان غيابيا باغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الراحل رفيق الحريري. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T06:03+0000
2022-02-15T06:03+0000
2022-02-15T06:03+0000
العالم
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ونشر حساب "Rewards for Justice" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية صورة عياش وارفقها بعبارة :"سليم عيّاش هو في فرقة الاغتيالات التابعة لحزب الله والتي تتلقى أوامرها مباشرة من الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله".وأضاف المنشور: "أدين عياش بالتورط في اغتيال رفيق الحريري. إذا كان بإمكانك تقديم معلومات عنه، فقد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الخارجية الأمريكية ترصد ملايين الدولارات مقابل معلومات عن لبناني
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أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بأي معلومات عن سليم عياش، المدان غيابيا باغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الراحل رفيق الحريري.
ونشر حساب "Rewards for Justice" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية صورة عياش وارفقها بعبارة :"سليم عيّاش هو في فرقة الاغتيالات التابعة لحزب الله والتي تتلقى أوامرها مباشرة من الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله".
وأضاف المنشور: "أدين عياش بالتورط في اغتيال رفيق الحريري. إذا كان بإمكانك تقديم معلومات عنه، فقد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة".