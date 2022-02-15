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الخارجية الأمريكية ترصد ملايين الدولارات مقابل معلومات عن لبناني
الخارجية الأمريكية ترصد ملايين الدولارات مقابل معلومات عن لبناني
أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بأي معلومات عن سليم عياش، المدان غيابيا باغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الراحل رفيق الحريري. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T06:03+0000
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العالم
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ونشر حساب "Rewards for Justice" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية صورة عياش وارفقها بعبارة :"سليم عيّاش هو في فرقة الاغتيالات التابعة لحزب الله والتي تتلقى أوامرها مباشرة من الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله".وأضاف المنشور: "أدين عياش بالتورط في اغتيال رفيق الحريري. إذا كان بإمكانك تقديم معلومات عنه، فقد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة".
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العالم

الخارجية الأمريكية ترصد ملايين الدولارات مقابل معلومات عن لبناني

06:03 GMT 15.02.2022
© AFP 2022وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© AFP 2022
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أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بأي معلومات عن سليم عياش، المدان غيابيا باغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الراحل رفيق الحريري.
ونشر حساب "Rewards for Justice" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية صورة عياش وارفقها بعبارة :"سليم عيّاش هو في فرقة الاغتيالات التابعة لحزب الله والتي تتلقى أوامرها مباشرة من الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله".
وأضاف المنشور: "أدين عياش بالتورط في اغتيال رفيق الحريري. إذا كان بإمكانك تقديم معلومات عنه، فقد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة".
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