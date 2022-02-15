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- سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
بكين 2022
انطلقت الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 فبراير/ شباط في ملعب بيجين الوطني (المعروف بملعب عش الطائر) وتستمر حتى 20 الشهر الجاري. ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/الرياضية-الأمريكية-ماريا-بيل-تعلن-عن-تعاطفها-مع-كاميلا-فالييفا-1058652009.html
الرياضية الأمريكية ماريا بيل تعلن عن تعاطفها مع كاميلا فالييفا
الرياضية الأمريكية ماريا بيل تعلن عن تعاطفها مع كاميلا فالييفا
أعلنت المتزلجة الفنية الأمريكية ماريا بيل بأنها تتعاطف مع الرياضية الروسية كاميلا فالييفا التي تمر بموقف صعب. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T13:15+0000
2022-02-15T13:17+0000
روسيا
مجتمع
بكين 2022
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وقالت بيل للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت تتعاطف مع فالييفا "نعم. إنه وضع صعب للجميع فهي (فالييفا) شابة."سُئلت بيل عما إذا كانت تعتقد أن قرار اللجنة الأولمبية الدولية بعدم إقامة حفل توزيع جوائز الفريق الأولمبي في بكين عادل. فقالت: "أعتقد أنه من العدل أن أفعل ما أفخر به هنا. والباقي ليس من أعمالي. أما بالنسبة لمشاعري، نعم أنا مستاءة، أعتقد أنه من الخطأ معاقبة الأشخاص الذين لم يفعلوا أي شيء "سيئ".وكانت نتيجة اختبار المنشطات لفالييفا التي أجريت في نهاية شهر ديسمبر إيجابية، وسمحت محكمة التحكيم الرياضية للمتزلجة بالمشاركة في البطولة الأولمبية في بكين. لكن التتويج تم تأجيله إلى أن يتم البت بقضية الرياضية الروسية كاميلا فالييفا، بعد أن أظهرت تحاليل المنشطات الخاصة بها نتيجة إيجابية.وسيتم تكريم الفريق الروسي في حال تم إغلاق القضية ببراءة فالييفا، بينما في حال إثبات تعاطيها المنشطات فيسم تكريم أصحاب المركز الثاني فريق الولايات المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220214/اللجنة-الأولمبية-تقرر-عدم-تتويج-الفائزين-في-بطولة-التزلج-الفني-على-الجليد-خلال-أولمبياد-بكين-1058538173.html
https://arabic.sputniknews.com/20220215/مسؤول-في-اللجنة-الأولمبية-يكشف-عن-طريقة-دخول-المادة-المحظورة-إلى-جسد-المتزلجة-الروسية-فالييفا--1058569624.html
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روسيا, مجتمع

الرياضية الأمريكية ماريا بيل تعلن عن تعاطفها مع كاميلا فالييفا

13:15 GMT 15.02.2022 (تم التحديث: 13:17 GMT 15.02.2022)
© Sputnik . Александр Вильф / الذهاب إلى بنك الصورالمتزلجة على الجليد الروسية كاميلا فالييفا، بكين 2022
المتزلجة على الجليد الروسية كاميلا فالييفا، بكين 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© Sputnik . Александр Вильф
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أعلنت المتزلجة الفنية الأمريكية ماريا بيل بأنها تتعاطف مع الرياضية الروسية كاميلا فالييفا التي تمر بموقف صعب.
وقالت بيل للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت تتعاطف مع فالييفا "نعم. إنه وضع صعب للجميع فهي (فالييفا) شابة."
سُئلت بيل عما إذا كانت تعتقد أن قرار اللجنة الأولمبية الدولية بعدم إقامة حفل توزيع جوائز الفريق الأولمبي في بكين عادل. فقالت: "أعتقد أنه من العدل أن أفعل ما أفخر به هنا. والباقي ليس من أعمالي. أما بالنسبة لمشاعري، نعم أنا مستاءة، أعتقد أنه من الخطأ معاقبة الأشخاص الذين لم يفعلوا أي شيء "سيئ".
المتزلجة على الجليد الروسية كاميلا فالييفا، بكين 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
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أمس, 11:50 GMT
وكانت نتيجة اختبار المنشطات لفالييفا التي أجريت في نهاية شهر ديسمبر إيجابية، وسمحت محكمة التحكيم الرياضية للمتزلجة بالمشاركة في البطولة الأولمبية في بكين. لكن التتويج تم تأجيله إلى أن يتم البت بقضية الرياضية الروسية كاميلا فالييفا، بعد أن أظهرت تحاليل المنشطات الخاصة بها نتيجة إيجابية.
وسيتم تكريم الفريق الروسي في حال تم إغلاق القضية ببراءة فالييفا، بينما في حال إثبات تعاطيها المنشطات فيسم تكريم أصحاب المركز الثاني فريق الولايات المتحدة.
المتزلجة على الجليد الروسية كاميلا فالييفا، بكين 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
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مسؤول في اللجنة الأولمبية يكشف عن طريقة دخول المادة المحظورة إلى جسد المتزلجة الروسية فالييفا
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