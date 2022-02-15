https://arabic.sputniknews.com/20220215/الرياضية-الأمريكية-ماريا-بيل-تعلن-عن-تعاطفها-مع-كاميلا-فالييفا-1058652009.html
الرياضية الأمريكية ماريا بيل تعلن عن تعاطفها مع كاميلا فالييفا
الرياضية الأمريكية ماريا بيل تعلن عن تعاطفها مع كاميلا فالييفا
أعلنت المتزلجة الفنية الأمريكية ماريا بيل بأنها تتعاطف مع الرياضية الروسية كاميلا فالييفا التي تمر بموقف صعب. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T13:15+0000
2022-02-15T13:15+0000
2022-02-15T13:17+0000
روسيا
مجتمع
بكين 2022
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وقالت بيل للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت تتعاطف مع فالييفا "نعم. إنه وضع صعب للجميع فهي (فالييفا) شابة."سُئلت بيل عما إذا كانت تعتقد أن قرار اللجنة الأولمبية الدولية بعدم إقامة حفل توزيع جوائز الفريق الأولمبي في بكين عادل. فقالت: "أعتقد أنه من العدل أن أفعل ما أفخر به هنا. والباقي ليس من أعمالي. أما بالنسبة لمشاعري، نعم أنا مستاءة، أعتقد أنه من الخطأ معاقبة الأشخاص الذين لم يفعلوا أي شيء "سيئ".وكانت نتيجة اختبار المنشطات لفالييفا التي أجريت في نهاية شهر ديسمبر إيجابية، وسمحت محكمة التحكيم الرياضية للمتزلجة بالمشاركة في البطولة الأولمبية في بكين. لكن التتويج تم تأجيله إلى أن يتم البت بقضية الرياضية الروسية كاميلا فالييفا، بعد أن أظهرت تحاليل المنشطات الخاصة بها نتيجة إيجابية.وسيتم تكريم الفريق الروسي في حال تم إغلاق القضية ببراءة فالييفا، بينما في حال إثبات تعاطيها المنشطات فيسم تكريم أصحاب المركز الثاني فريق الولايات المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220214/اللجنة-الأولمبية-تقرر-عدم-تتويج-الفائزين-في-بطولة-التزلج-الفني-على-الجليد-خلال-أولمبياد-بكين-1058538173.html
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روسيا, مجتمع
الرياضية الأمريكية ماريا بيل تعلن عن تعاطفها مع كاميلا فالييفا
13:15 GMT 15.02.2022 (تم التحديث: 13:17 GMT 15.02.2022) تابعنا عبر
أعلنت المتزلجة الفنية الأمريكية ماريا بيل بأنها تتعاطف مع الرياضية الروسية كاميلا فالييفا التي تمر بموقف صعب.
وقالت بيل للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت تتعاطف مع فالييفا "نعم. إنه وضع صعب للجميع فهي (فالييفا) شابة."
سُئلت بيل عما إذا كانت تعتقد أن قرار اللجنة الأولمبية الدولية بعدم إقامة حفل توزيع جوائز الفريق الأولمبي في بكين عادل. فقالت: "أعتقد أنه من العدل أن أفعل ما أفخر به هنا. والباقي ليس من أعمالي. أما بالنسبة لمشاعري، نعم أنا مستاءة، أعتقد أنه من الخطأ معاقبة الأشخاص الذين لم يفعلوا أي شيء "سيئ".
وكانت نتيجة اختبار المنشطات لفالييفا التي أجريت في نهاية شهر ديسمبر إيجابية، وسمحت محكمة التحكيم الرياضية للمتزلجة بالمشاركة في البطولة الأولمبية في بكين. لكن التتويج تم تأجيله إلى أن يتم البت بقضية الرياضية الروسية كاميلا فالييفا، بعد أن أظهرت تحاليل المنشطات الخاصة بها نتيجة إيجابية.
وسيتم تكريم الفريق الروسي في حال تم إغلاق القضية ببراءة فالييفا، بينما في حال إثبات تعاطيها المنشطات فيسم تكريم أصحاب المركز الثاني فريق الولايات المتحدة.