https://arabic.sputniknews.com/20220215/العراق-مقتل-عنصرين-من-داعش-في-ضربة-جوية-بجبال-حمرين-1058671614.html
العراق.. مقتل عنصرين من داعش في ضربة جوية بجبال حمرين
العراق.. مقتل عنصرين من داعش في ضربة جوية بجبال حمرين
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، مقتل عنصرين من عصابات تنظيم داعش الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى) خلال ضربة جوية في جبال حمرين، شمال شرقي البلاد. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T20:21+0000
2022-02-15T20:21+0000
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أخبار العراق اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
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جاء ذلك في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، بحسب وكالة الأنباء الرسمية العراقية.وقال البيان إن المديرية العامة للاستخبارات والأمن، بالتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة تمكنت من رصد وكر "للإرهابيين في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين".وأشار البيان إلى أنه تم تزويد هذه المعلومات للقوات الجوية التي ترجمتها على شكل ضربة موجعة بواسطة طائرات "F_16 " العراقية.وأسفر الهجوم عن مقتل عنصرين من "عصابات داعش الارهابية كانا داخل هذا الوكر".وكان العراق أعلن، في ديسمبر/كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/الصدر-يدعو-للإسراع-في-تشكيل-حكومة-عراقية-بعيدة-عن-الكعكة-1058664597.html
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أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
العراق.. مقتل عنصرين من داعش في ضربة جوية بجبال حمرين
20:21 GMT 15.02.2022 (تم التحديث: 20:22 GMT 15.02.2022) تابعنا عبر
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، مقتل عنصرين من عصابات تنظيم داعش الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى) خلال ضربة جوية في جبال حمرين، شمال شرقي البلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، بحسب وكالة الأنباء الرسمية العراقية
.
وقال البيان إن المديرية العامة للاستخبارات والأمن، بالتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة تمكنت من رصد وكر "للإرهابيين في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين".
وأشار البيان إلى أنه تم تزويد هذه المعلومات للقوات الجوية التي ترجمتها على شكل ضربة موجعة بواسطة طائرات "F_16 " العراقية.
وأسفر الهجوم عن مقتل عنصرين من "عصابات داعش الارهابية كانا داخل هذا الوكر".
وكان العراق أعلن، في ديسمبر/كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.