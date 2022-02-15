https://arabic.sputniknews.com/20220215/الفنانة-شريفة-ماهر-تكشف-تفاصيل-عن-أزماتها-مع-أبنائها-1058665763.html
الفنانة شريفة ماهر تكشف تفاصيل عن أزماتها مع أبنائها
الفنانة شريفة ماهر تكشف تفاصيل عن أزماتها مع أبنائها
كشفت الفنانة المصرية شريفة ماهر تفاصيل عن الأزمات التي تواجهها بسبب أبنائها خلال الفترة الماضية. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T17:07+0000
2022-02-15T17:07+0000
2022-02-15T17:07+0000
منوعات
أخبار الفنانين في مصر
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جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية، أوضحت فيها أن ابنتها استولت على عمارة قيمتها ملايين الجنيهات وطلبت مني الطلاق من زوجي"، بحسب صحيفة "المصري اليوم" المصرية.وقالت شريفة ماهر: "ابنتي قالت لي: تطلقي من جوزك وإلا ملكيش حاجة".وتحدثت الفنانة المصرية عن زوجها مؤكدة أنها لا تمنحه أي أموال وأنه يتحمل كل شيء.وتابعت: "لكن ابني هددنى بقتل زوجي وخد شقتي اللي في جاردن سيتي".
https://arabic.sputniknews.com/20220208/قتل-زوجته-وأمها-وأخته-وطليقها-وانتحر-القصة-الكاملة-لـمذبحة-الزمالك-التي-شغلت-الرأي-العام-المصري-1058223049.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار الفنانين في مصر
الفنانة شريفة ماهر تكشف تفاصيل عن أزماتها مع أبنائها
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كشفت الفنانة المصرية شريفة ماهر تفاصيل عن الأزمات التي تواجهها بسبب أبنائها خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية، أوضحت فيها أن ابنتها استولت على عمارة قيمتها ملايين الجنيهات وطلبت مني الطلاق من زوجي"، بحسب صحيفة
"المصري اليوم" المصرية.
وقالت شريفة ماهر: "ابنتي قالت لي: تطلقي من جوزك وإلا ملكيش حاجة".
وتحدثت الفنانة المصرية
عن زوجها مؤكدة أنها لا تمنحه أي أموال وأنه يتحمل كل شيء.
وتابعت: "لكن ابني هددنى بقتل زوجي
وخد شقتي اللي في جاردن سيتي".