https://arabic.sputniknews.com/20220215/القوات-الروسية-تعود-إلى-قواعدها-بعد-استكمال-تدريبات-عسكرية-في-القرم-1058594912.html
القوات الروسية تعود إلى قواعدها بعد استكمال تدريبات عسكرية في القرم
القوات الروسية تعود إلى قواعدها بعد استكمال تدريبات عسكرية في القرم
قال المتحدث باسم المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية فاديم أستافيف، اليوم الثلاثاء، إن قوات هذه المنطقة ستعود إلى قواعدها من شبه جزيرة القرم بعد انتهاء التدريبات... 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T10:52+0000
2022-02-15T10:52+0000
2022-02-15T10:52+0000
العالم
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وصرح المتحدث للصحفيين بأن "وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية، التي أكملت المهام فى إطار التدريبات التكتيكية المخطط لها فى مناطق تدريب الأسلحة المشتركة فى شبه جزيرة القرم، بدأت فى العودة إلى مواقع الانتشار الدائم".وكان وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، قد أعلن، يوم الأحد، أن بلاده طلبت اجتماعا مع موسكو وأعضاء الدول في وثيقة فيينا، خلال 48 ساعة لمناقشة الحشود العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية.من جهة ثانية، اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم السبت، واشنطن بأنها تدير الحملة الإعلامية حول ما يسمى بـ"الغزو الروسي الوشيك" لأوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/-كييف-تطلب-اجتماعا-مع-روسيا-وأعضاء-وثيقة-فيينا-خلال-48-ساعة-1058517204.html
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العالم, روسيا
القوات الروسية تعود إلى قواعدها بعد استكمال تدريبات عسكرية في القرم
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قال المتحدث باسم المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية فاديم أستافيف، اليوم الثلاثاء، إن قوات هذه المنطقة ستعود إلى قواعدها من شبه جزيرة القرم بعد انتهاء التدريبات العسكرية.
موسكو - سبوتنيك. وصرح المتحدث للصحفيين بأن "وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية، التي أكملت المهام فى إطار التدريبات التكتيكية المخطط لها فى مناطق تدريب الأسلحة المشتركة فى شبه جزيرة القرم، بدأت فى العودة إلى مواقع الانتشار الدائم".
وكان وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، قد أعلن، يوم الأحد، أن بلاده طلبت اجتماعا مع موسكو وأعضاء الدول في وثيقة فيينا، خلال 48 ساعة لمناقشة الحشود العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية.
من جهة ثانية، اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم السبت، واشنطن بأنها تدير الحملة الإعلامية حول ما يسمى بـ"الغزو الروسي الوشيك" لأوكرانيا.