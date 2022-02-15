عربي
بوتين في أول لقاء له مع المستشار الألماني شولتس: ألمانيا أحد شركاء روسيا الرئيسيين
https://arabic.sputniknews.com/20220215/القوات-الروسية-تعود-إلى-قواعدها-بعد-استكمال-تدريبات-عسكرية-في-القرم-1058594912.html
القوات الروسية تعود إلى قواعدها بعد استكمال تدريبات عسكرية في القرم
القوات الروسية تعود إلى قواعدها بعد استكمال تدريبات عسكرية في القرم
قال المتحدث باسم المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية فاديم أستافيف، اليوم الثلاثاء، إن قوات هذه المنطقة ستعود إلى قواعدها من شبه جزيرة القرم بعد انتهاء التدريبات... 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T10:52+0000
2022-02-15T10:52+0000
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1048781901_0:135:2592:1593_1920x0_80_0_0_57d8d83b4d781e5239a82602e53f99e4.jpg
موسكو - سبوتنيك. وصرح المتحدث للصحفيين بأن "وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية، التي أكملت المهام فى إطار التدريبات التكتيكية المخطط لها فى مناطق تدريب الأسلحة المشتركة فى شبه جزيرة القرم، بدأت فى العودة إلى مواقع الانتشار الدائم".وكان وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، قد أعلن، يوم الأحد، أن بلاده طلبت اجتماعا مع موسكو وأعضاء الدول في وثيقة فيينا، خلال 48 ساعة لمناقشة الحشود العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية.من جهة ثانية، اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم السبت، واشنطن بأنها تدير الحملة الإعلامية حول ما يسمى بـ"الغزو الروسي الوشيك" لأوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/-كييف-تطلب-اجتماعا-مع-روسيا-وأعضاء-وثيقة-فيينا-خلال-48-ساعة-1058517204.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1048781901_144:0:2448:1728_1920x0_80_0_0_85a57cb3c8019f45728a641c1bd74100.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا

القوات الروسية تعود إلى قواعدها بعد استكمال تدريبات عسكرية في القرم

10:52 GMT 15.02.2022
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / Vadim Savitskii / الذهاب إلى بنك الصورالقوات الروسية المشاركة في التفتيش المفاجئ على الاستعداد القتالي جنوبي وغربي البلاد في ميدان أوبوك في شبه جزيرة القرم، روسيا 22 أبريل 2021
القوات الروسية المشاركة في التفتيش المفاجئ على الاستعداد القتالي جنوبي وغربي البلاد في ميدان أوبوك في شبه جزيرة القرم، روسيا 22 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / Vadim Savitskii
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
قال المتحدث باسم المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية فاديم أستافيف، اليوم الثلاثاء، إن قوات هذه المنطقة ستعود إلى قواعدها من شبه جزيرة القرم بعد انتهاء التدريبات العسكرية.
موسكو - سبوتنيك. وصرح المتحدث للصحفيين بأن "وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية، التي أكملت المهام فى إطار التدريبات التكتيكية المخطط لها فى مناطق تدريب الأسلحة المشتركة فى شبه جزيرة القرم، بدأت فى العودة إلى مواقع الانتشار الدائم".
وكان وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، قد أعلن، يوم الأحد، أن بلاده طلبت اجتماعا مع موسكو وأعضاء الدول في وثيقة فيينا، خلال 48 ساعة لمناقشة الحشود العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية.
مدينة كييف، أوكرانيا 16 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
كييف تطلب اجتماعا مع روسيا وأعضاء وثيقة فيينا خلال 48 ساعة
13 فبراير, 18:59 GMT
من جهة ثانية، اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم السبت، واشنطن بأنها تدير الحملة الإعلامية حول ما يسمى بـ"الغزو الروسي الوشيك" لأوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала