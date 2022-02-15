https://arabic.sputniknews.com/20220215/الكرملين-المستشارالألماني-رفض-القيام-بفحص-كورونا-والمباحثات-ستكون-على-مسافة-ومطولة-بين-الطرفين-1058578588.html
الكرملين: المستشار الألماني رفض القيام بفحص كورونا والمباحثات ستكون على مسافة ومطولة بين الطرفين
الكرملين: المستشار الألماني رفض القيام بفحص كورونا والمباحثات ستكون على مسافة ومطولة بين الطرفين
أكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه يأمل في أن تكون المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتس، بناءة وعملية ومفيدة. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T10:18+0000
2022-02-15T10:18+0000
2022-02-15T10:48+0000
روسيا
العالم
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وقال بيسكوف ردا على سؤال حول كيف كان رد فعل الكرملين على بيان شولتس، الذي صرح عقب اجتماع مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن ألمانيا ستقف "بحزم إلى جانب أوكرانيا": "نأمل أن تكون محادثات اليوم بناءة وعملية ومفيدة قدر الإمكان".وأضاف بيسكوف قائلا: "المفاوضات تعقد حتى يتسنى للرئيس والمستشار أن يشرحا لبعضهما البعض نهجهما تجاه هذه القضايا الساخنة ".وأشار بيسكوف إلى أن المستشار الألماني رفض القيام بفحص كورونا لدى وصوله إلى موسكو لعقد المباحثات مع بوتين، ولهذا السبب ستكون هناك مسافة بين الطرفين حفاظا على اجراءات السلامة.
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الكرملين: المستشار الألماني رفض القيام بفحص كورونا والمباحثات ستكون على مسافة ومطولة بين الطرفين
10:18 GMT 15.02.2022 (تم التحديث: 10:48 GMT 15.02.2022) تابعنا عبر
أكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه يأمل في أن تكون المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتس، بناءة وعملية ومفيدة.
وقال بيسكوف ردا على سؤال حول كيف كان رد فعل الكرملين على بيان شولتس، الذي صرح عقب اجتماع مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن ألمانيا ستقف "بحزم إلى جانب أوكرانيا": "نأمل أن تكون محادثات اليوم بناءة وعملية ومفيدة قدر الإمكان".
وأضاف بيسكوف قائلا: "المفاوضات تعقد حتى يتسنى للرئيس والمستشار أن يشرحا لبعضهما البعض نهجهما تجاه هذه القضايا الساخنة ".
وأشار بيسكوف إلى أن المستشار الألماني رفض القيام بفحص كورونا لدى وصوله إلى موسكو لعقد المباحثات مع بوتين، ولهذا السبب ستكون هناك مسافة بين الطرفين حفاظا على اجراءات السلامة.