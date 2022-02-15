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الموت يغيب أرملة الشاعر المصري صلاح جاهين... ونجلها يكشف سبب وفاتها
الموت يغيب أرملة الشاعر المصري صلاح جاهين... ونجلها يكشف سبب وفاتها
غيب الموت، صباح اليوم الثلاثاء، أرملة الشاعر المصري، صلاح جاهين.‏ 15.02.2022, سبوتنيك عربي
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وأعلنت أسرة الراحلة، سوسن زكي، أن عزاءها سيقتصر على صلاة الجنازة، التي أقيمت في مسجد السيدة نفيسة بالعاصمة المصرية القاهرة، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.وكشف الشاعر بهاء جاهين، في تصريحات صحيفة "القاهرة 24"، أن والدته توفيت نتيجة فيروس "كورونا" المستجد.وتابع أن السر وراء عدم إقامة عزاء لها من باب الأخذ بالإجراءات الاحترازية، في ظل تفشي "كوفيد-19".والراحلة سوسن زكي هي والدة الشاعر، بهاء جاهين، وأمينة جاهين، وكانت تعمل رسامة بمؤسسة "الهلال" الصحفية المصرية، والتقت زوجها صلاح جاهين بالمصادفة أثناء عمله في مجلة "التحرير" الصادرة عن نفس الدار.وارتبط صلاح جاهين بزوجته سوسن زكي بعد عمله لمدة عام في المملكة العربية السعودية.لكن بعد هزيمة الجيش المصري في 8 يونيو/ حزيران عام 1967، وقع الانفصال بين صلاح جاهين وزوجته، سوسن زكي، بسبب شعوره بالإحباط ومروره باكتئاب حاد، وتزوج بعدها من الفنانة، منى قطان.ويعتبر صلاح جاهين من أبرز رسامي الكاريكاتير في مصر والوطن العربي، وتوفي في عام 1986.
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أخبار الفنانين في مصر, أخبار مصر الآن, مجتمع

الموت يغيب أرملة الشاعر المصري صلاح جاهين... ونجلها يكشف سبب وفاتها

12:00 GMT 15.02.2022
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHEDجنازة في مصر
جنازة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
جنازة في مصر
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHED
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غيب الموت، صباح اليوم الثلاثاء، أرملة الشاعر المصري، صلاح جاهين.‏
وأعلنت أسرة الراحلة، سوسن زكي، أن عزاءها سيقتصر على صلاة الجنازة، التي أقيمت في مسجد السيدة نفيسة بالعاصمة المصرية القاهرة، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.
وكشف الشاعر بهاء جاهين، في تصريحات صحيفة "القاهرة 24"، أن والدته توفيت نتيجة فيروس "كورونا" المستجد.
وتابع أن السر وراء عدم إقامة عزاء لها من باب الأخذ بالإجراءات الاحترازية، في ظل تفشي "كوفيد-19".
والراحلة سوسن زكي هي والدة الشاعر، بهاء جاهين، وأمينة جاهين، وكانت تعمل رسامة بمؤسسة "الهلال" الصحفية المصرية، والتقت زوجها صلاح جاهين بالمصادفة أثناء عمله في مجلة "التحرير" الصادرة عن نفس الدار.
وارتبط صلاح جاهين بزوجته سوسن زكي بعد عمله لمدة عام في المملكة العربية السعودية.
لكن بعد هزيمة الجيش المصري في 8 يونيو/ حزيران عام 1967، وقع الانفصال بين صلاح جاهين وزوجته، سوسن زكي، بسبب شعوره بالإحباط ومروره باكتئاب حاد، وتزوج بعدها من الفنانة، منى قطان.
ويعتبر صلاح جاهين من أبرز رسامي الكاريكاتير في مصر والوطن العربي، وتوفي في عام 1986.
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