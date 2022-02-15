https://arabic.sputniknews.com/20220215/الناتو-يعرب-عن-تفاؤله-برغبة-موسكو-مواصلة-الدبلوماسية-ويدعو-لخفض-عملي-للتصعيد-1058649782.html

الناتو يعرب عن تفاؤله برغبة موسكو "مواصلة الدبلوماسية" ويدعو لخفض عملي للتصعيد

الناتو يعرب عن تفاؤله برغبة موسكو "مواصلة الدبلوماسية" ويدعو لخفض عملي للتصعيد

أعرب حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الثلاثاء، عن تفاؤله بما وصفه بالإشارات التي تصدرها روسيا حول رغبتها في مواصلة الدبلوماسية فيما يتعلق بالتوترات مع... 15.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-15T12:38+0000

2022-02-15T12:38+0000

2022-02-15T12:38+0000

العالم

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103190/14/1031901472_0:99:3500:2068_1920x0_80_0_0_b4c0a61a3600af4b8baf049bc6e4ec52.jpg

وقال أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ، في إيجاز صحفي من بروكسل، "هناك إشارات من موسكو على أن الدبلوماسية يجب أن تستمر، هذه النية من موسكو للانخراط في الطريق الدبلوماسي تعطينا بعض الأمل والتفاؤل، لكننا الآن لم نر أي خفض للتصعيد على الأرض، ولم نر أي تقليص للحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية".وتابع ستولتنبرغ قائلا: "نتطلع ربما إلى خطوات واقعية لخفض التصعيد".وعن الرد الروسي على مقترحات الناتو الأمنية بخصوص التوتر مع روسيا في أوروبا الشرقية، قال ستولتنبرغ: "لم نتلق أي رد من قبل روسيا على المقترحات ونحن نرحب بأي رد على مقترحاتنا التي أرسلناها في شهر كانون الثاني/ يناير"، مضيفا: "نحن مستعدون للحديث بكل شفافية عن الصواريخ الباليستية وكل المسائل..مستعدون للحوار مع روسيا بحسن نية للوصول إلى حلول سياسية".وعن مسألة انضمام أوكرانيا للحلف، والذي ترفضه موسكو بشدة، علق ستولتنبرغ: "كل الأمم لديها الحرية في تقرير مصيرها، وأبواب حلف شمال الأطلسي تبقى مفتوحة لمن يريد الانضمام إليه لمن يشترك معنا في مبادئ الديمقراطية والحرية".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, روسيا