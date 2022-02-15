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https://arabic.sputniknews.com/20220215/الناتو-يعرب-عن-تفاؤله-برغبة-موسكو-مواصلة-الدبلوماسية-ويدعو-لخفض-عملي-للتصعيد-1058649782.html
الناتو يعرب عن تفاؤله برغبة موسكو "مواصلة الدبلوماسية" ويدعو لخفض عملي للتصعيد
الناتو يعرب عن تفاؤله برغبة موسكو "مواصلة الدبلوماسية" ويدعو لخفض عملي للتصعيد
أعرب حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الثلاثاء، عن تفاؤله بما وصفه بالإشارات التي تصدرها روسيا حول رغبتها في مواصلة الدبلوماسية فيما يتعلق بالتوترات مع... 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T12:38+0000
2022-02-15T12:38+0000
العالم
روسيا
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وقال أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ، في إيجاز صحفي من بروكسل، "هناك إشارات من موسكو على أن الدبلوماسية يجب أن تستمر، هذه النية من موسكو للانخراط في الطريق الدبلوماسي تعطينا بعض الأمل والتفاؤل، لكننا الآن لم نر أي خفض للتصعيد على الأرض، ولم نر أي تقليص للحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية".وتابع ستولتنبرغ قائلا: "نتطلع ربما إلى خطوات واقعية لخفض التصعيد".وعن الرد الروسي على مقترحات الناتو الأمنية بخصوص التوتر مع روسيا في أوروبا الشرقية، قال ستولتنبرغ: "لم نتلق أي رد من قبل روسيا على المقترحات ونحن نرحب بأي رد على مقترحاتنا التي أرسلناها في شهر كانون الثاني/ يناير"، مضيفا: "نحن مستعدون للحديث بكل شفافية عن الصواريخ الباليستية وكل المسائل..مستعدون للحوار مع روسيا بحسن نية للوصول إلى حلول سياسية".وعن مسألة انضمام أوكرانيا للحلف، والذي ترفضه موسكو بشدة، علق ستولتنبرغ: "كل الأمم لديها الحرية في تقرير مصيرها، وأبواب حلف شمال الأطلسي تبقى مفتوحة لمن يريد الانضمام إليه لمن يشترك معنا في مبادئ الديمقراطية والحرية".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".
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العالم, روسيا

الناتو يعرب عن تفاؤله برغبة موسكو "مواصلة الدبلوماسية" ويدعو لخفض عملي للتصعيد

12:38 GMT 15.02.2022
© REUTERS / YVES HERMANمقر حلف الناتو في بروكسل
مقر حلف الناتو في بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© REUTERS / YVES HERMAN
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أعرب حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الثلاثاء، عن تفاؤله بما وصفه بالإشارات التي تصدرها روسيا حول رغبتها في مواصلة الدبلوماسية فيما يتعلق بالتوترات مع أوكرانيا والحلف في شرق أوروبا، داعيا موسكو لخفض التصعيد بشكل عملي على الأرض.
وقال أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ، في إيجاز صحفي من بروكسل، "هناك إشارات من موسكو على أن الدبلوماسية يجب أن تستمر، هذه النية من موسكو للانخراط في الطريق الدبلوماسي تعطينا بعض الأمل والتفاؤل، لكننا الآن لم نر أي خفض للتصعيد على الأرض، ولم نر أي تقليص للحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية".

وتابع ستولتنبرغ قائلا: "نتطلع ربما إلى خطوات واقعية لخفض التصعيد".

وعن الرد الروسي على مقترحات الناتو الأمنية بخصوص التوتر مع روسيا في أوروبا الشرقية، قال ستولتنبرغ: "لم نتلق أي رد من قبل روسيا على المقترحات ونحن نرحب بأي رد على مقترحاتنا التي أرسلناها في شهر كانون الثاني/ يناير"، مضيفا: "نحن مستعدون للحديث بكل شفافية عن الصواريخ الباليستية وكل المسائل..مستعدون للحوار مع روسيا بحسن نية للوصول إلى حلول سياسية".

وعن مسألة انضمام أوكرانيا للحلف، والذي ترفضه موسكو بشدة، علق ستولتنبرغ: "كل الأمم لديها الحرية في تقرير مصيرها، وأبواب حلف شمال الأطلسي تبقى مفتوحة لمن يريد الانضمام إليه لمن يشترك معنا في مبادئ الديمقراطية والحرية".
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".
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