https://arabic.sputniknews.com/20220215/بايدن-على-جميع-الأمريكيين-مغادرة-أوكرانيا-فورا-لأن-الهجوم-الروسي-ما-زال-محتملا-1058672278.html
بايدن: على جميع الأمريكيين مغادرة أوكرانيا فورا لأن الهجوم الروسي ما زال محتملا
بايدن: على جميع الأمريكيين مغادرة أوكرانيا فورا لأن الهجوم الروسي ما زال محتملا
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لم تتحقق حتى الآن من انسحاب القوات الروسية من الحدود مع أوكرانيا وعودتها إلى نقاط تمركزها،... 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T20:42+0000
2022-02-15T20:42+0000
2022-02-15T21:09+0000
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وأكد بايدن، في إحاطة صحفية من البيت الأبيض "كان هناك انسحابا جزئيا قالت روسيا إنها نفذته قرب الحدود مع أوكرانيا وهذا جيد لكننا لم نتحقق منه بعد".وأضاف "لا يزال هناك عدد كبير هناك نحو 130 ألف قرب الحدود الأوكرانية وفي بيلاروس، لذلك هناك احتمال أن تشن روسيا غزوا". وأشار إلى أن "واشنطن والناتو لا يمثلان تهديدا لروسيا ونحن لا نسعى لزعزعة استقرار روسيا".وأستطرد قائلا "أقول للشعب الروسي أنتم لستم عدوا لنا وأنا لا أعتقد أنكم تريدون حربا دموية ضد أوكرانيا".وتابع "سيكون هناك عقوبات قوية وقاسية ضد روسيا وسنطبق عقوبات على المؤسسات المالية الروسية إذا غزت أوكرانيا وستطال الاقتصاد الروسي"، مشددا "وإذا غزت روسيا أوكرانيا لن يتم تشغيل مشروع التيار الشمالي 2".وأوضح أن "غزو روسيا لأوكرانيا سيؤثر على الأسواق العالمية للطاقة ولذلك ننسق مع المنتجين والمستهلكين للنفط والغاز وسنتيح استخدام كل الأدوات اللازمة لتحقيق الاستقرار في السوق".ونوه بايدن بأنه "لن يرسل جنودا أمريكيين للقتال في أوكرانيا لكننا أرسلنا المعدات الدفاعية للدفاع عن نفسها وقدمنا التدريب والمشورة لتحقيق نفس الهدف"، مؤكدا "الهجوم على دولة واحدة من حلف الناتو نعتبره هجوما علينا جميعا".ويأتي خطاب الرئيس الأمريكي تزامنا مع إعلان وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، عودة بعض القوات في المناطق العسكرية المجاورة لأوكرانيا إلى قواعدها بعد استكمال التدريبات.ونشرت الدفاع الروسية مقاطع فيديو تظهر "قوات المنطقتين الجنوبية والغربية، وبعد أن أنهت مهامها، قد بدأت بالفعل في التحميل على العربات والقطارات والتحرك إلى ثكناتها العسكرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/رد-فعل-مازح-من-بوتين-عند-قراءة-تقارير-تحدد-موعد-الهجوم-الروسي-على-أوكرانيا-1058656475.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
بايدن: على جميع الأمريكيين مغادرة أوكرانيا فورا لأن الهجوم الروسي ما زال محتملا
20:42 GMT 15.02.2022 (تم التحديث: 21:09 GMT 15.02.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لم تتحقق حتى الآن من انسحاب القوات الروسية من الحدود مع أوكرانيا وعودتها إلى نقاط تمركزها، مؤكدا أن احتمال "الغزو" الروسي لأوكرانيا لا يزال قائما.
وأكد بايدن
، في إحاطة صحفية من البيت الأبيض "كان هناك انسحابا جزئيا قالت روسيا إنها نفذته قرب الحدود مع أوكرانيا وهذا جيد لكننا لم نتحقق منه بعد".
وأضاف "لا يزال هناك عدد كبير هناك نحو 130 ألف قرب الحدود الأوكرانية وفي بيلاروس، لذلك هناك احتمال أن تشن روسيا غزوا".
وأشار إلى أن "واشنطن والناتو لا يمثلان تهديدا لروسيا ونحن لا نسعى لزعزعة استقرار روسيا".
وأستطرد قائلا "أقول للشعب الروسي أنتم لستم عدوا لنا وأنا لا أعتقد أنكم تريدون حربا دموية ضد أوكرانيا".
وتابع "سيكون هناك عقوبات قوية وقاسية ضد روسيا وسنطبق عقوبات على المؤسسات المالية الروسية إذا غزت أوكرانيا وستطال الاقتصاد الروسي"، مشددا "وإذا غزت روسيا أوكرانيا لن يتم تشغيل مشروع التيار الشمالي 2".
وأوضح أن "غزو روسيا
لأوكرانيا سيؤثر على الأسواق العالمية للطاقة ولذلك ننسق مع المنتجين والمستهلكين للنفط والغاز وسنتيح استخدام كل الأدوات اللازمة لتحقيق الاستقرار في السوق".
ونوه بايدن بأنه "لن يرسل جنودا أمريكيين للقتال في أوكرانيا لكننا أرسلنا المعدات الدفاعية للدفاع عن نفسها وقدمنا التدريب والمشورة لتحقيق نفس الهدف"، مؤكدا "الهجوم على دولة واحدة من حلف الناتو نعتبره هجوما علينا جميعا".
ويأتي خطاب الرئيس الأمريكي تزامنا مع إعلان وزارة الدفاع الروسية
اليوم الثلاثاء، عودة بعض القوات في المناطق العسكرية المجاورة لأوكرانيا إلى قواعدها بعد استكمال التدريبات.
ونشرت الدفاع الروسية مقاطع فيديو تظهر "قوات المنطقتين الجنوبية والغربية، وبعد أن أنهت مهامها، قد بدأت بالفعل في التحميل على العربات والقطارات والتحرك إلى ثكناتها العسكرية.