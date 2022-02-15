https://arabic.sputniknews.com/20220215/بريطانيا-تعيد-فتح-طرقها-المغلقة-في-وسط-لندن-بعد-الاشتباه-في-عنصر-مشبوه-1058657380.html
بريطانيا تعيد فتح طرقها المغلقة في وسط لندن بعد الاشتباه في "عنصر مشبوه"
بريطانيا تعيد فتح طرقها المغلقة في وسط لندن بعد الاشتباه في "عنصر مشبوه"
قالت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنه تم العثور على عنصر غير مراقب بوسط لندن غير مريب، وإنها ستعيد فتح الطرق المغلقة قريبا 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T14:41+0000
2022-02-15T14:41+0000
2022-02-15T14:41+0000
العالم
بريطانيا
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وقالت في بيان على "تويتر" عنه "تم تقييم العنصر الذي لم تتم مراقبته وتبين أنه ليس مشبوها، وسيتم رفع إغلاق الطرق قريبا".وكانت الشرطة البريطانية أغلقت في وقت سابق عدة جسور على امتداد ميل واحد من نهر التايمز، أثناء تقييمها للعنصر المشبوه.وقالت الشرطة في تغريدة على موقع "تويتر": "تم إغلاق عدد من الجسور في وسط لندن كإجراء احترازي، بينما يقوم الضباط بتقييم عنصر لم تتم مراقبته بالقرب من ساوث بانك".ومن بين الجسور المغلقة جسر وستمنستر، وواترلو، وجسر المشاة هونغيرفورد، وغولدن جوبيلي.
بريطانيا
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العالم, بريطانيا
بريطانيا تعيد فتح طرقها المغلقة في وسط لندن بعد الاشتباه في "عنصر مشبوه"
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قالت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنه تم العثور على عنصر غير مراقب بوسط لندن غير مريب، وإنها ستعيد فتح الطرق المغلقة قريبا
وقالت في بيان على "تويتر" عنه "تم تقييم العنصر الذي لم تتم مراقبته وتبين أنه ليس مشبوها، وسيتم رفع إغلاق الطرق قريبا".
وكانت الشرطة البريطانية أغلقت في وقت سابق عدة جسور على امتداد ميل واحد من نهر التايمز، أثناء تقييمها للعنصر المشبوه.
وقالت الشرطة في تغريدة على موقع "تويتر": "تم إغلاق عدد من الجسور في وسط لندن كإجراء احترازي، بينما يقوم الضباط بتقييم عنصر لم تتم مراقبته بالقرب من ساوث بانك".
ومن بين الجسور المغلقة جسر وستمنستر، وواترلو، وجسر المشاة هونغيرفورد، وغولدن جوبيلي.