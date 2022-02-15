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بشار الجعفري يكشف عن واقعة أحدثت تغييرات كبيرة حول العالم
بشار الجعفري يكشف عن واقعة أحدثت تغييرات كبيرة حول العالم
قال نائب وزير الخارجية السوري، بشار الجعفري، اليوم الثلاثاء، إن حدث انتصار الثورة الإسلامية قد أحدث تغييرات كبيرة في المنطقة والعالم. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T18:40+0000
2022-02-15T18:40+0000
بشار الجعفري
إيران
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
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وأجرت وكالة تسنيم، مساء اليوم الثلاثاء، مقابلة مع الجعفري، أكد من خلالها أن الثورة الإسلامية الإيرانية بأهدافها وأطرها، ليست ثورة الشعب الإيراني فحسب، بل هي ثورة لكل محور المقاومة، خاصة الشعب السوري واللبناني والعراقي وغيرهم.وحول تعاون وسائل إعلام محور المقاومة، أشار إلى أن "هذا التحالف الذي أدى إلى انتصار محور المقاومة على الإرهابيين والاستكبار يجب أن يتحقق في وسائل الإعلام أيضا"، داعيا إلى ضرورة تعزيز التعاون الإعلامي بين إيران ووسائل الإعلام السورية، بدعوى أنها إجراءات مناسبة لمواجهة تحالف الاستكبار الإعلامي ضد الشعبين السوري والإيراني.وأوضح نائب وزير الخارجية السوري، بشار الجعفري، أن المواجهة الإعلامية اليوم بين محور المقاومة ومحور الاستكبار هي حرب كاملة، مشيرا إلى "أن محور الاستكبار وضع العديد من الخطط لجذب الرأي العام في المنطقة، بما يتماشى مع أهدافه، كما وظف التكنولوجيا في خدمة البروباغندا الخاصة به. وأسس بعض وسائل الإعلام الكبيرة في المنطقة لنشر أفكاره".وشدد الجعفري على أن العلاقات الإعلامية بين إيران وسوريا يجب وصولها إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، لافتا إلى أن العمل الإعلامي صعب ومهم للغاية.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/في-ذكرى-انتصار-الثورة-الإسلامية-الإيرانيةالجعفري-إيران-شريك-استراتيجي-1058477893.html
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بشار الجعفري, إيران, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

بشار الجعفري يكشف عن واقعة أحدثت تغييرات كبيرة حول العالم

18:40 GMT 15.02.2022
© AFP 2022المندوب السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري
المندوب السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© AFP 2022
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قال نائب وزير الخارجية السوري، بشار الجعفري، اليوم الثلاثاء، إن حدث انتصار الثورة الإسلامية قد أحدث تغييرات كبيرة في المنطقة والعالم.
وأجرت وكالة تسنيم، مساء اليوم الثلاثاء، مقابلة مع الجعفري، أكد من خلالها أن الثورة الإسلامية الإيرانية بأهدافها وأطرها، ليست ثورة الشعب الإيراني فحسب، بل هي ثورة لكل محور المقاومة، خاصة الشعب السوري واللبناني والعراقي وغيرهم.
المندوب السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري في جنيف، سويسرا 1 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية...الجعفري: إيران شريك استراتيجي
13 فبراير, 06:56 GMT
وحول تعاون وسائل إعلام محور المقاومة، أشار إلى أن "هذا التحالف الذي أدى إلى انتصار محور المقاومة على الإرهابيين والاستكبار يجب أن يتحقق في وسائل الإعلام أيضا"، داعيا إلى ضرورة تعزيز التعاون الإعلامي بين إيران ووسائل الإعلام السورية، بدعوى أنها إجراءات مناسبة لمواجهة تحالف الاستكبار الإعلامي ضد الشعبين السوري والإيراني.
وأوضح نائب وزير الخارجية السوري، بشار الجعفري، أن المواجهة الإعلامية اليوم بين محور المقاومة ومحور الاستكبار هي حرب كاملة، مشيرا إلى "أن محور الاستكبار وضع العديد من الخطط لجذب الرأي العام في المنطقة، بما يتماشى مع أهدافه، كما وظف التكنولوجيا في خدمة البروباغندا الخاصة به. وأسس بعض وسائل الإعلام الكبيرة في المنطقة لنشر أفكاره".
وشدد الجعفري على أن العلاقات الإعلامية بين إيران وسوريا يجب وصولها إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، لافتا إلى أن العمل الإعلامي صعب ومهم للغاية.
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