https://arabic.sputniknews.com/20220215/بعد-رهانه-مع-الأمم-المتحدة-5-مليارات-دولار-من-إيلون-ماسك-لجمعيات-خيرية-مجهولة-في-شهر-واحد-1058577136.html

بعد رهانه مع الأمم المتحدة ...5 مليارات دولار من إيلون ماسك لجمعيات خيرية مجهولة في شهر واحد

بعد رهانه مع الأمم المتحدة ...5 مليارات دولار من إيلون ماسك لجمعيات خيرية مجهولة في شهر واحد

كشفت وثائق أمريكية رسمية عن تبرع الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، الملياردير إيلون ماسك، بأكثر من ‏‏5 ملايين سهم من شركته خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.‏ 15.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-15T10:11+0000

2022-02-15T10:11+0000

2022-02-15T10:11+0000

إيلون ماسك

مجتمع

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وجاء تبرع ماسك بعد أيام فقط من تقديم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تفاصيل عن خطة حول كيفية مساعدة 6 مليارات دولار من ثروته في مكافحة الجوع في العالم.وتم الكشف عن تبرع ماسك الخيري في ملف قدمته لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أمس الاثنين.وأظهر الأوراق أن إيلون ماسك منح ما مجموعه 5.044 مليون سهم من أسهم "تسلا" في الفترة من 19 إلى 29 نوفمبر.ولم يتم ذكر في الأوراق المؤسسة الخيرية التي تبرع لها ماسك، لكنه أشار إلى أن الصندوق كان متورطا في المعاملات.وبناءا على متوسط ​​أسعار أسهم "تسلا" في الأيام التي باعها إيلون ماسك فيها، فقد بلغت قيمة التبرعات 5.7 مليار دولار في المجموع، وفقا لحساب وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.وقدم ماسك التبرعات في الوقت الذي كان يقوم فيه بعملية بيع الأسهم لتغطية الضرائب على ممارسة الخيارات، التي من المقرر أن تنتهي في شهر أغسطس/ آب المقبل.وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكد المديرالتنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيسلي، في تصريحت لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أن تبرع بقيمة 6 مليارات دورات من مليارديرات مثل إيلون ماسكو جيف بيزوس من الممكن أن تساعد 42 مليون شخص حول العالم يعانون من المجاعة.وفي 31 أكتوبر، طعن ماسك في مزاعم بيسلي بأن المبلغ المحدد سيحل أزمة الجوع، وراهن عبر حسابه على "تويتر" إنه إذا تمكن برنامج الأغذية العالمي من إظهار خطة توضيحية له بشأن طريقة إنفاق المبلغ، سيقوم ببيع أسهم "تسلا".بعدها عاد ديفيد بيسلي بخطة إلى ماسك في 16 نوفمبر، توضح بالتفصيل كيف سيستخدم برنامج الأغذية العالمي 6.6 مليار دولار لمكافحة المجاعة.ورفض المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي، ستيف تارافيلا، الإفصاح ما إذا كان البرنامج هو المتلقي لتبرعات ماسك.ويعد إيلون ماسك هو أغنى رجل في العالم، إذ تبلغ ثروته الحالية 227 مليار دولار، كما أنه حاز على لقب "شخصية العام" لسنة 2021 من مجلة "تايم" الأمريكية.

https://arabic.sputniknews.com/20211116/الأمم-المتحدة-ترد-على-إيلون-ماسك-بشأن-تحدي-الـ6-مليارات-دولار-1050716991.html

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إيلون ماسك, مجتمع