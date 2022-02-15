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معرض إكسبو 2020 دبي في دبي، الإمارات العربية المتحدة 2 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920
إكسبو 2020 دبي

ومن المقرر أن يشهد معرض إكسبو 2020 دبي إطلاق العديد من مبادرات الاستدامة، بهدف تحقيق آثار بيئية إيجابية على النطاق الوطني، والإقليمي، والعالمي.

https://arabic.sputniknews.com/20220215/بعد-لقاء-أردوغان-محمد-بن-راشد-يعرب-عن-تفاؤله-باستقرار-كبير-تقوده-الإمارات-وتركيا-في-المنطقة-1058650420.html
بعد لقاء أردوغان... محمد بن راشد يعرب عن تفاؤله باستقرار كبير تقوده الإمارات وتركيا في المنطقة
بعد لقاء أردوغان... محمد بن راشد يعرب عن تفاؤله باستقرار كبير تقوده الإمارات وتركيا في المنطقة
أعرب رئيس مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد، عن ‏تفاؤله بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى معرض "إكسبو 2020... 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T12:47+0000
2022-02-15T12:47+0000
إكسبو 2020 دبي
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي
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وأكد محمد بن راشد أنه "متفاءل باستقرار وازدهار كبير تقوده الإمارات وتركيا في المنطقة"، بحسب تغريدة له على حسابه على موقع "تويتر".كما اعتبر ابن راشد أن "زيارة الرئيس التركي لمعرض "إكسبو 2020 دبي" تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وتركيا، آفاق كبيرة نراها في علاقاتنا الاقتصادية والتنموية مع تركيا".وزار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، معرض "إكسبو 2020 دبي"، وكان في استقباله حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبحثا في لقائهما سبل تطوير العلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة وتركيا.وهنأ أردوغان في كلمة له خلال زيارته للمعرض دولة الإمارات قيادة وشعبا على عيدها الوطني الـ50، وعلى نجاحها في استضافة معرض "إكسبو 2020 دبي".وتتزامن زيارة أردوغان لمعرض "إكسبو 2020 دبي" مع الاحتفال بـ"اليوم الوطني التركي".واستقبل ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، الرئيس التركي في قصر الوطن بأبو ظبي، أمس الاثنين، وعبر له عن "شكره وتقديره لموقف تركيا بشأن إدانة الهجمات الحوثية على الإمارات، ‏وتضامنها مع الدولة في مواجهة هذه الاعتداءات الإجرامية، متمنيا لتركيا دوام الأمن والاستقرار ‏والازدهار"‏‎.وتعد هذه هي أول زيارة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للإمارات منذ 10 سنوات.
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الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي

بعد لقاء أردوغان... محمد بن راشد يعرب عن تفاؤله باستقرار كبير تقوده الإمارات وتركيا في المنطقة

12:47 GMT 15.02.2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACEحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACE
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أعرب رئيس مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد، عن ‏تفاؤله بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى معرض "إكسبو 2020 دبي"، اليوم الثلاثاء.‏
وأكد محمد بن راشد أنه "متفاءل باستقرار وازدهار كبير تقوده الإمارات وتركيا في المنطقة"، بحسب تغريدة له على حسابه على موقع "تويتر".
كما اعتبر ابن راشد أن "زيارة الرئيس التركي لمعرض "إكسبو 2020 دبي" تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وتركيا، آفاق كبيرة نراها في علاقاتنا الاقتصادية والتنموية مع تركيا".
وزار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، معرض "إكسبو 2020 دبي"، وكان في استقباله حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبحثا في لقائهما سبل تطوير العلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة وتركيا.
وهنأ أردوغان في كلمة له خلال زيارته للمعرض دولة الإمارات قيادة وشعبا على عيدها الوطني الـ50، وعلى نجاحها في استضافة معرض "إكسبو 2020 دبي".
وتتزامن زيارة أردوغان لمعرض "إكسبو 2020 دبي" مع الاحتفال بـ"اليوم الوطني التركي".
واستقبل ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، الرئيس التركي في قصر الوطن بأبو ظبي، أمس الاثنين، وعبر له عن "شكره وتقديره لموقف تركيا بشأن إدانة الهجمات الحوثية على الإمارات، ‏وتضامنها مع الدولة في مواجهة هذه الاعتداءات الإجرامية، متمنيا لتركيا دوام الأمن والاستقرار ‏والازدهار"‏‎.
وتعد هذه هي أول زيارة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للإمارات منذ 10 سنوات.
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