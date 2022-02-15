بعد لقاء أردوغان... محمد بن راشد يعرب عن تفاؤله باستقرار كبير تقوده الإمارات وتركيا في المنطقة
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACEحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACE
أعرب رئيس مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد، عن تفاؤله بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى معرض "إكسبو 2020 دبي"، اليوم الثلاثاء.
وأكد محمد بن راشد أنه "متفاءل باستقرار وازدهار كبير تقوده الإمارات وتركيا في المنطقة"، بحسب تغريدة له على حسابه على موقع "تويتر".
كما اعتبر ابن راشد أن "زيارة الرئيس التركي لمعرض "إكسبو 2020 دبي" تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وتركيا، آفاق كبيرة نراها في علاقاتنا الاقتصادية والتنموية مع تركيا".
استقبلت اليوم فخامة الرئيس رجب طيب إردوغان في إكسبو دبي.. زيارة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وتركيا .. آفاق كبيرة نراها في علاقاتنا الاقتصادية والتنموية مع تركيا .. ومتفائل باستقرار وازدهار كبير تقوده الدولتين في المنطقة .. pic.twitter.com/acNfgV7A2N— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 15, 2022
وزار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، معرض "إكسبو 2020 دبي"، وكان في استقباله حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبحثا في لقائهما سبل تطوير العلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة وتركيا.
وهنأ أردوغان في كلمة له خلال زيارته للمعرض دولة الإمارات قيادة وشعبا على عيدها الوطني الـ50، وعلى نجاحها في استضافة معرض "إكسبو 2020 دبي".
فخامة #رجب_طيب_أردوغان رئيس الجمهورية #التركية الصديقة يهنئ #الإمارات على عيدها الوطني الخمسين ونجاحها في استضافة "#إكسبو_2020_دبي" #Expo2020 #إكسبو2020 #Expo2020dubai @expo2020dubai @rterdogan_ar pic.twitter.com/TaXq5vPWRz— فرسان الإمارات (@Forsan_UAE) February 15, 2022
وتتزامن زيارة أردوغان لمعرض "إكسبو 2020 دبي" مع الاحتفال بـ"اليوم الوطني التركي".
واستقبل ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، الرئيس التركي في قصر الوطن بأبو ظبي، أمس الاثنين، وعبر له عن "شكره وتقديره لموقف تركيا بشأن إدانة الهجمات الحوثية على الإمارات، وتضامنها مع الدولة في مواجهة هذه الاعتداءات الإجرامية، متمنيا لتركيا دوام الأمن والاستقرار والازدهار".
وتعد هذه هي أول زيارة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للإمارات منذ 10 سنوات.