https://arabic.sputniknews.com/20220215/بعد-لقاء-أردوغان-محمد-بن-راشد-يعرب-عن-تفاؤله-باستقرار-كبير-تقوده-الإمارات-وتركيا-في-المنطقة-1058650420.html

بعد لقاء أردوغان... محمد بن راشد يعرب عن تفاؤله باستقرار كبير تقوده الإمارات وتركيا في المنطقة

بعد لقاء أردوغان... محمد بن راشد يعرب عن تفاؤله باستقرار كبير تقوده الإمارات وتركيا في المنطقة

أعرب رئيس مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد، عن ‏تفاؤله بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى معرض "إكسبو 2020... 15.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-15T12:47+0000

2022-02-15T12:47+0000

2022-02-15T12:47+0000

إكسبو 2020 دبي

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

رجب طيب أردوغان

أخبار تركيا اليوم

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

العالم العربي

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وأكد محمد بن راشد أنه "متفاءل باستقرار وازدهار كبير تقوده الإمارات وتركيا في المنطقة"، بحسب تغريدة له على حسابه على موقع "تويتر".كما اعتبر ابن راشد أن "زيارة الرئيس التركي لمعرض "إكسبو 2020 دبي" تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وتركيا، آفاق كبيرة نراها في علاقاتنا الاقتصادية والتنموية مع تركيا".وزار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، معرض "إكسبو 2020 دبي"، وكان في استقباله حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبحثا في لقائهما سبل تطوير العلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة وتركيا.وهنأ أردوغان في كلمة له خلال زيارته للمعرض دولة الإمارات قيادة وشعبا على عيدها الوطني الـ50، وعلى نجاحها في استضافة معرض "إكسبو 2020 دبي".وتتزامن زيارة أردوغان لمعرض "إكسبو 2020 دبي" مع الاحتفال بـ"اليوم الوطني التركي".واستقبل ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، الرئيس التركي في قصر الوطن بأبو ظبي، أمس الاثنين، وعبر له عن "شكره وتقديره لموقف تركيا بشأن إدانة الهجمات الحوثية على الإمارات، ‏وتضامنها مع الدولة في مواجهة هذه الاعتداءات الإجرامية، متمنيا لتركيا دوام الأمن والاستقرار ‏والازدهار"‏‎.وتعد هذه هي أول زيارة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للإمارات منذ 10 سنوات.

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الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي