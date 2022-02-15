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https://arabic.sputniknews.com/20220215/بلينكن-لـ-لافروف-واشنطن-تريد-خفضا-للتصعيد-يمكن-التحقق-منه-1058670002.html
بلينكن لـ "لافروف": واشنطن تريد خفضا للتصعيد يمكن التحقق منه
بلينكن لـ "لافروف": واشنطن تريد خفضا للتصعيد يمكن التحقق منه
أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، نظيره الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة لديها مخاوف متواصلة بشأن قدرة روسيا على غزو أوكرانيا. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T19:40+0000
2022-02-15T19:56+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال الوزير الأمريكي خلال اتصال هاتفي مع لافروف إن بلاده تريد أن ترى خفضا للتصعيد "يمكن التحقق منه والوثوق به"، بحسب "رويترز".في المقابل أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على عدم قبول واشنطن للخطاب العدواني الذي تنتهجه الولايات المتحدة وأقرب حلفائها.وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان إن بلينكن جدد خلال الاتصال "التزام الولايات المتحدة بمواصلة السعي لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة التي عجّلتها موسكو".وشدد على "على الحاجة إلى رؤية وقف تصعيد يمكن التحقق منه والوثوق به".وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تتطلع إلى تلقي رد مكتوب من روسيا على رسالة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي التي تمت مشاركتها مع موسكو الشهر الماضي والتي تقترح مجالات محددة للنقاش بشأن الأمن الأوروبي بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا".وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية أن رفروف دعا إلى "حوار عملي حول مجموعة كاملة من القضايا التي أثارتها روسيا مع التأكيد على مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة".وأشار البيان إلى أن وزيري الخارجية بحثا جدول الاتصالات المرتقبة على مختلف المستويات.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".
https://arabic.sputniknews.com/20220215/البيت-الأبيض-بايدن-يلقي-خطابا-اليوم-حول-الوضع-بين-روسيا-وأوكرانيا-1058668309.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

بلينكن لـ "لافروف": واشنطن تريد خفضا للتصعيد يمكن التحقق منه

19:40 GMT 15.02.2022 (تم التحديث: 19:56 GMT 15.02.2022)
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، نظيره الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة لديها مخاوف متواصلة بشأن قدرة روسيا على غزو أوكرانيا.
وقال الوزير الأمريكي خلال اتصال هاتفي مع لافروف إن بلاده تريد أن ترى خفضا للتصعيد "يمكن التحقق منه والوثوق به"، بحسب "رويترز".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتحدث عن عملية القوات الخاصة الأمريكية في شمال سوريا، البيت الأبيض، واشنطن، 3 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
البيت الأبيض: بايدن يلقي خطابا اليوم حول الوضع بين روسيا وأوكرانيا
18:46 GMT
في المقابل أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على عدم قبول واشنطن للخطاب العدواني الذي تنتهجه الولايات المتحدة وأقرب حلفائها.
وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان إن بلينكن جدد خلال الاتصال "التزام الولايات المتحدة بمواصلة السعي لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة التي عجّلتها موسكو".
وشدد على "على الحاجة إلى رؤية وقف تصعيد يمكن التحقق منه والوثوق به".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تتطلع إلى تلقي رد مكتوب من روسيا على رسالة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي التي تمت مشاركتها مع موسكو الشهر الماضي والتي تقترح مجالات محددة للنقاش بشأن الأمن الأوروبي بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا".
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية أن رفروف دعا إلى "حوار عملي حول مجموعة كاملة من القضايا التي أثارتها روسيا مع التأكيد على مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة".
وأشار البيان إلى أن وزيري الخارجية بحثا جدول الاتصالات المرتقبة على مختلف المستويات.
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".
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