https://arabic.sputniknews.com/20220215/بلينكن-لـ-لافروف-واشنطن-تريد-خفضا-للتصعيد-يمكن-التحقق-منه-1058670002.html

بلينكن لـ "لافروف": واشنطن تريد خفضا للتصعيد يمكن التحقق منه

بلينكن لـ "لافروف": واشنطن تريد خفضا للتصعيد يمكن التحقق منه

أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، نظيره الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة لديها مخاوف متواصلة بشأن قدرة روسيا على غزو أوكرانيا. 15.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-15T19:40+0000

2022-02-15T19:40+0000

2022-02-15T19:56+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال الوزير الأمريكي خلال اتصال هاتفي مع لافروف إن بلاده تريد أن ترى خفضا للتصعيد "يمكن التحقق منه والوثوق به"، بحسب "رويترز".في المقابل أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على عدم قبول واشنطن للخطاب العدواني الذي تنتهجه الولايات المتحدة وأقرب حلفائها.وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان إن بلينكن جدد خلال الاتصال "التزام الولايات المتحدة بمواصلة السعي لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة التي عجّلتها موسكو".وشدد على "على الحاجة إلى رؤية وقف تصعيد يمكن التحقق منه والوثوق به".وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تتطلع إلى تلقي رد مكتوب من روسيا على رسالة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي التي تمت مشاركتها مع موسكو الشهر الماضي والتي تقترح مجالات محددة للنقاش بشأن الأمن الأوروبي بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا".وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية أن رفروف دعا إلى "حوار عملي حول مجموعة كاملة من القضايا التي أثارتها روسيا مع التأكيد على مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة".وأشار البيان إلى أن وزيري الخارجية بحثا جدول الاتصالات المرتقبة على مختلف المستويات.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".

https://arabic.sputniknews.com/20220215/البيت-الأبيض-بايدن-يلقي-خطابا-اليوم-حول-الوضع-بين-روسيا-وأوكرانيا-1058668309.html

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