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بوتين في أول لقاء له مع المستشار الألماني شولتس: ألمانيا أحد شركاء روسيا الرئيسيين
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بوتين في أول لقاء له مع المستشار الألماني شولتس: ألمانيا أحد شركاء روسيا الرئيسيين
بوتين في أول لقاء له مع المستشار الألماني شولتس: ألمانيا أحد شركاء روسيا الرئيسيين
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أول لقاء له مع المستشار الالماني أولاف شولتس، إن ألمانيا أحد شركاء روسيا الرئيسيين. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T10:49+0000
2022-02-15T10:56+0000
روسيا
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وقال بوتين خلال لقائه المستشار الألماني: "سنخصص جزءًا كبيرًا من الوقت لمناقشة الوضع في أوروبا، من حيث الأمن، والوضع المتعلق ايضا بالأحداث حول أوكرانيا".وقال شولتس: "عندما يكون الوضع الأمني معقدا في أوروبا ينبغي علينا أن نتحاور وأنا سعيد بأن ذلك أصبح ممكنا".
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بوتين في أول لقاء له مع المستشار الألماني شولتس: ألمانيا أحد شركاء روسيا الرئيسيين

10:49 GMT 15.02.2022 (تم التحديث: 10:56 GMT 15.02.2022)
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy / الذهاب إلى بنك الصورمحادثات الرئيس الوردي فلاديمير بوتين مع وزير الدفاع الروسي سيرغي ويغو، موسكو، روسيا 14 فبراير 2022
محادثات الرئيس الوردي فلاديمير بوتين مع وزير الدفاع الروسي سيرغي ويغو، موسكو، روسيا 14 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أول لقاء له مع المستشار الالماني أولاف شولتس، إن ألمانيا أحد شركاء روسيا الرئيسيين.
وقال بوتين خلال لقائه المستشار الألماني: "سنخصص جزءًا كبيرًا من الوقت لمناقشة الوضع في أوروبا، من حيث الأمن، والوضع المتعلق ايضا بالأحداث حول أوكرانيا".
وقال شولتس: "عندما يكون الوضع الأمني معقدا في أوروبا ينبغي علينا أن نتحاور وأنا سعيد بأن ذلك أصبح ممكنا".
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