https://arabic.sputniknews.com/20220215/بيان-أكثر-من-100-معتقل-سوداني-بينهم-سياسيون-يدخلون-في-إضراب-عن-الطعام-1058654311.html

بيان: أكثر من 100 معتقل سوداني بينهم سياسيون يدخلون في إضراب عن الطعام

بيان: أكثر من 100 معتقل سوداني بينهم سياسيون يدخلون في إضراب عن الطعام

بدأ أكثر من 100 معتقل سوداني، بينهم سياسيون بارزون، إضرابا عن الطعام اليوم الثلاثاء، رفضا لاحتجازهم دون أي سبب. 15.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-15T13:47+0000

2022-02-15T13:47+0000

2022-02-15T13:47+0000

العالم العربي

أخبار السودان اليوم

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وقالت هيئة الدفاع عن المتأثرين بالاحتجاز غير المشروع، في بيان "دخل اليوم أكثر من 100 من المحتجزين احتجازا غير مشروع بسجن سوبا في إضراب مفتوح عن الطعام لاحتجازهم دون أي سبب وذلك بالمخالفة للقانون" وفقا لوكالة رويترز.وينتمي الموقوفون إلى "الحركة الاحتجاجية المناهضة للانقلاب العسكري" الذي وقع في 25 أكتوبر/تشرين الأول، والذي أنهى ترتيبا لتقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين عقب الإطاحة في عام 2019 بالرئيس السابق عمر البشير.وأثار الانقلاب احتجاجات ضخمة شهدت مقتل 81 شخصا وإصابة أكثر من ألفين، حسبما تقول لجنة أطباء السودان المركزية.ويشارك السياسيان المدنيان خالد عمر يوسف ووجدي صالح في الإضراب عن الطعام، حسبما ذكر عبد القيوم عوض، عضو حزب المؤتمر السوداني الذي ينتمي إليه يوسف.ويواجه الرجلان، إلى جانب محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة السوداني السابق الذي اعتقل يوم الأحد، اتهامات بالفساد تتعلق على ما يبدو بعملهم في فريق كان مسؤولا عن تفكيك نظام البشير.ونفى قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في مقابلة يوم السبت علاقته باعتقال يوسف وصالح، لكنه قال إن عملهما في اللجنة انحرف عن أهدافه.

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العالم العربي, أخبار السودان اليوم