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تبون: لا يوجد أي خلاف بين القادة العرب بشأن القمة العربية المقبلة في الجزائر
تبون: لا يوجد أي خلاف بين القادة العرب بشأن القمة العربية المقبلة في الجزائر
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد أي خلاف بشأن القمة العربية المقبلة، والمقرر انعقادها في الجزائر. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T22:44+0000
2022-02-15T22:44+0000
الجزائر
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وقال تبون، خلال اللقاء الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، "لم نجد إلا التشجيع من القادة العرب لعقد القمة العربية في الجزائر".وأضاف "كل الاشقاء العرب ينتظرون القمة نظرا لسياسة الجزائر القائمة على البقاء على مسافة واحدة بين الفرقاء وعدم تسببها في سكب الزيت على النار لإثارة الفتن بين الدول، بل تحاول لم الشمل بين الدول قدر المستطاع".وأعرب الرئيس عن أمله في أن تخرج قمة الجزائر بنتائج "ايجابية جدا" لا سيما وأن "العالم العربي يحتاجها", مضيفا بالقول: "سنحاول لمّ الشمل قدر الإمكان في القمة العربية المقبلة والعرب في حاجة إليها".ولفت الرئيس الجزائري إلى أنه "سيتم خلال اجتماع رسمي لوزراء خارجية الدول العربية المقرر في مارس المقبل بالقاهرة، الترسيم النهائي لتاريخ انعقاد القمة الذي سيكون في الثلاثي الأخير من السنة الجارية والذي قد يرتبط بيوم تاريخي بالنسبة للجزائر".وأكد تبون أنه "لا يجب استباق الأحداث لأن اجتماع الأشقاء في مارس هو من سيحدد تاريخ القمة".يشار إلى أن القمة السنوية الأخيرة لجامعة الدول العربية على مستوى القادة عقدت في مارس 2019 في تونس، وتم إلغاء نسختي 2020 و2021 بسبب كوفيد-19.
https://arabic.sputniknews.com/20220130/الخارجية-الجزائرية-تاريخ-القمة-العربية-سيعلن-في-اجتماع-مارس-1057478587.html
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الجزائر

تبون: لا يوجد أي خلاف بين القادة العرب بشأن القمة العربية المقبلة في الجزائر

22:44 GMT 15.02.2022
© AFP 2022 / RYAD KRAMDIالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© AFP 2022 / RYAD KRAMDI
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أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد أي خلاف بشأن القمة العربية المقبلة، والمقرر انعقادها في الجزائر.
وقال تبون، خلال اللقاء الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، "لم نجد إلا التشجيع من القادة العرب لعقد القمة العربية في الجزائر".
وأضاف "كل الاشقاء العرب ينتظرون القمة نظرا لسياسة الجزائر القائمة على البقاء على مسافة واحدة بين الفرقاء وعدم تسببها في سكب الزيت على النار لإثارة الفتن بين الدول، بل تحاول لم الشمل بين الدول قدر المستطاع".
رمطان لعمامرة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
الخارجية الجزائرية: تاريخ القمة العربية سيعلن في اجتماع مارس
30 يناير, 18:26 GMT
وأعرب الرئيس عن أمله في أن تخرج قمة الجزائر بنتائج "ايجابية جدا" لا سيما وأن "العالم العربي يحتاجها", مضيفا بالقول: "سنحاول لمّ الشمل قدر الإمكان في القمة العربية المقبلة والعرب في حاجة إليها".
ولفت الرئيس الجزائري إلى أنه "سيتم خلال اجتماع رسمي لوزراء خارجية الدول العربية المقرر في مارس المقبل بالقاهرة، الترسيم النهائي لتاريخ انعقاد القمة الذي سيكون في الثلاثي الأخير من السنة الجارية والذي قد يرتبط بيوم تاريخي بالنسبة للجزائر".
وأكد تبون أنه "لا يجب استباق الأحداث لأن اجتماع الأشقاء في مارس هو من سيحدد تاريخ القمة".
يشار إلى أن القمة السنوية الأخيرة لجامعة الدول العربية على مستوى القادة عقدت في مارس 2019 في تونس، وتم إلغاء نسختي 2020 و2021 بسبب كوفيد-19.
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