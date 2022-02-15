https://arabic.sputniknews.com/20220215/تحركات-جزائرية-ضد-باريس17-تجربة-نووية-فرنسية-وآلاف-الضحايا-دون-تعويض--1058662570.html

تحركات جزائرية ضد باريس...17 تجربة نووية فرنسية وآلاف الضحايا دون تعويض

تحركات جزائرية ضد باريس...17 تجربة نووية فرنسية وآلاف الضحايا دون تعويض

عاد ملف التجارب النووية الفرنسية في الجزائر للواجهة من جديد، في ظل مطالبات حقوقية بحقوق ضحايا التجارب في البلاد منذ بدء التجارب هناك. 15.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-15T16:05+0000

2022-02-15T16:05+0000

2022-02-15T16:05+0000

الجزائر

تجارب نووية

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وأجرت فرنسا 17 تجربة نووية في الجزائر في الفترة، من 13 فبراير/شباط 1960 وحتى 16 فبراير 1966 في موقعين هما "رقان" و"إن إكر".خبراء جزائريون أكدوا أن الخطوة التي أعلنت عنها منظمة "إيكان الجزائر" المدافعة عن حقوق ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، أنها بصدد إعداد ملف قضائي لرفعه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة فرنسا على هذه الجرائم ليست كافية، وأن الدولة مطالبة بتحرك رسمي تجاه القضية.غياب الإحصاءات الرسميةحتى الآن ليست هناك إحصاءات رسمية عن أعداد الضحايا، إلا أن الخبراء يؤكدون وجود أضرار المواد المشعة المدفونة بالجزائر حتى اليوم، في ظل تقاعس فرنسا عن تطهير المناطق أو تسليم الخرائط للجزائر، لكن وكالة الأنباء الجزائرية في عام 2012 ذكرت أن عدد الضحايا الجزائريين لهذه التجارب بلغ 30 ألفا على الأقل أصيبوا بأمراض ناجمة عن التعرض لنشاط إشعاعي.وأضافت المنظمة: "عشية الذكرى 62 لوقوع أول جريمة نووية فرنسية في الجزائر، والتي سمحت بدخول فرنسا إلى النادي النووي، دخل الشعب الجزائري بالمقابل، وخاصة سكان تلك المناطق الجنوبية في جحيم".تجاهل فرنسيمن ناحيته قال المؤرخ الجزائري منتصر أوبترون، إن فرنسا فجرت نحو 17 قنبلة نووية في الجزائر، وأن الجانب الرسمي في الجزائر لم يتحرك بالشكل المطلوب تجاه القضية حتى الآن.وبحسب المؤرخ، أجريت التجربة الأولى في 13 فبراير/ شباط 1960 وهي المسماة بـ "اليربوع الأزرق" وكانت أول قنبلة ذرية فرنسية من البلوتونيوم بقوة تتراوح ما بين 60 و70 كيلوطن، نحو 4 أضعاف قوة قنبلة هيروشيما.وأجريت 13 تجربة تحت الأرض داخل أنفاق حفرت في جبل في "إن إكر" بمنطقة الهقار في أقصى جنوب الجزائر.وأوضح أن هناك مئات آلاف الأطنان من المواد المشعة مدفونة تحت الرمال في بعض المناطق الجزائرية، وأن فرنسا لم تقم بتطهير المناطق ولم تقم بتحمل مسؤوليتها حتى الآن، حيث تركت نحو 13 مليون لغم على الحدود ولم تقم بنزعها.17 قنبلة نوويةوتابع المؤرخ الجزائري:" هناك إرادة داخلية لعرقلة الملف، خاصة أن التجارب النووية التي أجريت في الجزائر عددها 17 قنبلة، 4 منها جوية و13 فجرت في باطن الجبل، حيث أجريت بعد الاستقلال، وكانت الأولى عام 1960".وشدد على أن اثار الإشعاع ما زالت موجودة حتى الآن في المناطق التي أجريت فيها التجارب، في حين أن فرنسا تتهرب من الأمر، خاصة في ظل غياب الإحصاءات الدقيقة للسكان الذين تضرروا بسبب أن القطاع الصحي كان يشغله قيادات فرنسية.ويرى أن هناك ضرورة لقيام المنظمات الحقوقية الجزائرية برفع الدعاوى ضد فرنسا من أجل حقوق الضحايا الذين قتلوا أو شوهوا نتيجة التجارب النووية.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن العديد من المنظمات الحقوقية كانت تطالب فرنسا بالاعتراف بالجرائم، وإعطاء الجزائر خرائط بقايا المواد النووية المدفونة.تحركات مغايرةويرى أن رفع الملف أمام الجنائية الدولية هو من أجل مطالبة فرنسا بتعويضات، حيث أن العديد من الخطوات السابقة تضمنت الملف ومنها الاتفاقيات الفرنسية- الجزائرية، ما يعني أن الذهاب إلى القضاء الدولي هو إجراء عملي في الوقت الراهن.فيما يتعلق بأعداد الضحايا يشير بوهيدل، أنها غير معلومة بشكل دقيق، إلا أنه لا يجب الصمت على حقوقهم.وأشار إلى أن تحريك الملف في هذا التوقيت يختلف عن المرات السابقة، خاصة مع إعادة فتح ملف الذاكرة مع وصول الرئيس الحالي عبد المجيد تبون.ويفسر موقف فرنسا في الوقت الراهن بأنه يعود للضغوط التي يمارسها اليمين على الرئيس ماكرون الذي قدم العديد من التنازلات خلال الفترة الأخيرة.مطالب رسميةفي وقت سابق طالب رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة، قائد الجيش الفرنسي الجنرال فرانسوا لوكوانتر في لقاء جمعهما، بتسليم الجزائر الخرائط الطوبوغرافية المتصلة بالتفجيرات النووية الفرنسية، للمساعدة على تحديد مناطق آثار الإشعاعات النووية وتطهيرها، إلا أن فرنسا لم تتخذ أي خطوة تجاه الأمر حتى الآن.وأوضح بلحيمر، في حوار لـ"عربي بوست"، أن ملف الذاكرة لن تفرط عنه الجزائر "خاصة أن هذه التفجيرات الإجرامية ما زالت تخلف إلى اليوم ضحايا".وأقرت وزارة الجيوش الفرنسية في وقت سابق من العام 2021، بدفن شاحنات وعتاد عسكري أجريت عليه اختبارات نووية في مواقع بالصحراء الجزائرية خلال 6 سنوات من التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

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https://arabic.sputniknews.com/20220214/الجزائر-إرهابيان-يستسلمان-للسلطات-العسكرية-جنوبي-البلاد-1058537077.html

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الجزائر, تجارب نووية