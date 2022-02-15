عربي
- سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
بكين 2022
انطلقت الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 فبراير/ شباط في ملعب بيجين الوطني (المعروف بملعب عش الطائر) وتستمر حتى 20 الشهر الجاري. ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/ترحيب-ضخم-بفالييفا-من-قبل-الجمهور-قبل-البرنامج-القصير-في-الأولمبياد-1058656203.html
ترحيب ضخم بفالييفا من قبل الجمهور قبل البرنامج القصير في الأولمبياد
ترحيب ضخم بفالييفا من قبل الجمهور قبل البرنامج القصير في الأولمبياد
رحب المتفرجون في مدرجات قصر العاصمة للرياضة في بكين بظهور المتزلجة الروسية كاميلا فالييفا في الإحماء قبل البرنامج القصير بحفاوة بالغة. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T14:25+0000
2022-02-15T14:25+0000
بكين 2022
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1058655768_0:0:3191:1794_1920x0_80_0_0_a5b6cc679e8ee51fa9e09e00d76722f5.jpg
ورد الجمهور، بما في ذلك أعضاء الوفود الأولمبية لعدد من المنتخبات الوطنية، على أداء فالييفا بتصفيق حار وصرخات الدعم، وكان هناك رد فعل مماثل أثناء عرض الإحماء الثاني للمتزلجين.وارتكبت فالييفا خطأ هلال البرنامج القصير في البطولة الفردية في أولمبياد بكين حركة الدوران المحوري بثلاث دورات ونصف.لم تتواصل فالييفا أبدا مع الصحافة خلال البرنامج القصير، وقالت أولغا يرمولينا رئيسة الخدمة الصحفية لاتحاد التزلج الفني الروسي للصحفيين "كل التعليقات ستكون بعد البرنامج القصير."وكانت نتيجة اختبار المنشطات لفالييفا التي أجريت في نهاية شهر ديسمبر إيجابية، وسمحت محكمة التحكيم الرياضية للمتزلجة بالمشاركة في البطولة الأولمبية في بكين. لكن التتويج تم تأجيله إلى أن يتم البت بقضية الرياضية الروسية كاميلا فالييفا، بعد أن أظهرت تحاليل المنشطات الخاصة بها نتيجة إيجابية.وسيتم تكريم الفريق الروسي في حال تم إغلاق القضية ببراءة فالييفا، بينما في حال إثبات تعاطيها المنشطات فيسم تكريم أصحاب المركز الثاني فريق الولايات المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/مسؤول-في-اللجنة-الأولمبية-يكشف-عن-طريقة-دخول-المادة-المحظورة-إلى-جسد-المتزلجة-الروسية-فالييفا--1058569624.html
https://arabic.sputniknews.com/20220213/الوكالة-العالمية-لمكافحة-المنشطات-تجري-تحقيقا-مع-فريق-المتزلجة-الروسية-فالييفا--1058477738.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1058655768_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d1a0b92e8aeb1e9bac35f48dc8785a7b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

ترحيب ضخم بفالييفا من قبل الجمهور قبل البرنامج القصير في الأولمبياد

14:25 GMT 15.02.2022
© Sputnik . Aleksander Vilf / الذهاب إلى بنك الصورالروسية كاميلا فالييفا
الروسية كاميلا فالييفا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© Sputnik . Aleksander Vilf
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
رحب المتفرجون في مدرجات قصر العاصمة للرياضة في بكين بظهور المتزلجة الروسية كاميلا فالييفا في الإحماء قبل البرنامج القصير بحفاوة بالغة.
ورد الجمهور، بما في ذلك أعضاء الوفود الأولمبية لعدد من المنتخبات الوطنية، على أداء فالييفا بتصفيق حار وصرخات الدعم، وكان هناك رد فعل مماثل أثناء عرض الإحماء الثاني للمتزلجين.
وارتكبت فالييفا خطأ هلال البرنامج القصير في البطولة الفردية في أولمبياد بكين حركة الدوران المحوري بثلاث دورات ونصف.
المتزلجة على الجليد الروسية كاميلا فالييفا، بكين 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
بكين 2022
مسؤول في اللجنة الأولمبية يكشف عن طريقة دخول المادة المحظورة إلى جسد المتزلجة الروسية فالييفا
07:28 GMT
لم تتواصل فالييفا أبدا مع الصحافة خلال البرنامج القصير، وقالت أولغا يرمولينا رئيسة الخدمة الصحفية لاتحاد التزلج الفني الروسي للصحفيين "كل التعليقات ستكون بعد البرنامج القصير."
وكانت نتيجة اختبار المنشطات لفالييفا التي أجريت في نهاية شهر ديسمبر إيجابية، وسمحت محكمة التحكيم الرياضية للمتزلجة بالمشاركة في البطولة الأولمبية في بكين. لكن التتويج تم تأجيله إلى أن يتم البت بقضية الرياضية الروسية كاميلا فالييفا، بعد أن أظهرت تحاليل المنشطات الخاصة بها نتيجة إيجابية.
وسيتم تكريم الفريق الروسي في حال تم إغلاق القضية ببراءة فالييفا، بينما في حال إثبات تعاطيها المنشطات فيسم تكريم أصحاب المركز الثاني فريق الولايات المتحدة.
المتزلجة على الجليد الروسية كاميلا فالييفا، بكين 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
بكين 2022
الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تجري تحقيقا مع فريق المتزلجة الروسية فالييفا
13 فبراير, 06:47 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала