https://arabic.sputniknews.com/20220215/ترحيب-ضخم-بفالييفا-من-قبل-الجمهور-قبل-البرنامج-القصير-في-الأولمبياد-1058656203.html

ترحيب ضخم بفالييفا من قبل الجمهور قبل البرنامج القصير في الأولمبياد

ترحيب ضخم بفالييفا من قبل الجمهور قبل البرنامج القصير في الأولمبياد

رحب المتفرجون في مدرجات قصر العاصمة للرياضة في بكين بظهور المتزلجة الروسية كاميلا فالييفا في الإحماء قبل البرنامج القصير بحفاوة بالغة. 15.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-15T14:25+0000

2022-02-15T14:25+0000

2022-02-15T14:25+0000

بكين 2022

روسيا

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ورد الجمهور، بما في ذلك أعضاء الوفود الأولمبية لعدد من المنتخبات الوطنية، على أداء فالييفا بتصفيق حار وصرخات الدعم، وكان هناك رد فعل مماثل أثناء عرض الإحماء الثاني للمتزلجين.وارتكبت فالييفا خطأ هلال البرنامج القصير في البطولة الفردية في أولمبياد بكين حركة الدوران المحوري بثلاث دورات ونصف.لم تتواصل فالييفا أبدا مع الصحافة خلال البرنامج القصير، وقالت أولغا يرمولينا رئيسة الخدمة الصحفية لاتحاد التزلج الفني الروسي للصحفيين "كل التعليقات ستكون بعد البرنامج القصير."وكانت نتيجة اختبار المنشطات لفالييفا التي أجريت في نهاية شهر ديسمبر إيجابية، وسمحت محكمة التحكيم الرياضية للمتزلجة بالمشاركة في البطولة الأولمبية في بكين. لكن التتويج تم تأجيله إلى أن يتم البت بقضية الرياضية الروسية كاميلا فالييفا، بعد أن أظهرت تحاليل المنشطات الخاصة بها نتيجة إيجابية.وسيتم تكريم الفريق الروسي في حال تم إغلاق القضية ببراءة فالييفا، بينما في حال إثبات تعاطيها المنشطات فيسم تكريم أصحاب المركز الثاني فريق الولايات المتحدة.

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روسيا