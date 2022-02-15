عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220215/تركيا-تكلف-البنوك-بإصدار-شهادة-إيجار-بالدولار-الأمريكي-1058571953.html
تركيا تكلف البنوك بإصدار شهادة إيجار بالدولار الأمريكي
تركيا تكلف البنوك بإصدار شهادة إيجار بالدولار الأمريكي
كلفت وزارة الخزانة التركية كل من "سيتي غروب"، وبنك "دبي الإسلامي"، وبنك "إتش إس بي سي"، وبيت التمويل الكويتي بإصدار شهادة إيجار بالدولار الأمريكي في أسواق رأس... 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T08:15+0000
2022-02-15T08:17+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/1054952360_0:0:3393:1910_1920x0_80_0_0_5bb6134659de1d00f548802cdcc5cef0.jpg
وكانت تركيا قد تراجعت عن خطة من إعداد وزارة الخزانة والمالية، لاستخدام السندات في تعويض الخسائر المحتملة للبنوك من جراء أداة أقرتها الحكومة أخيرا لتعزيز قيمة الليرة.فيما كان البنك المركزي في تركيا، قد أعلن مؤخرا أن عجز الميزان التجاري في المعاملات التجارية بالبلاد وصل إلى 2.681 مليار دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/تركيا-تخفض-ضريبة-القيمة-المضافة-على-السلع-الغذائية-الأساسية-إلى-1-1058455398.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/1054952360_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_140aeb29cf50e2d01c02c747cd647105.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار تركيا اليوم, اقتصاد

تركيا تكلف البنوك بإصدار شهادة إيجار بالدولار الأمريكي

08:15 GMT 15.02.2022 (تم التحديث: 08:17 GMT 15.02.2022)
© AFP 2022 / ADEM ALTANالبنك المركزي التركي
البنك المركزي التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTAN
تابعنا عبرGoogle news
كلفت وزارة الخزانة التركية كل من "سيتي غروب"، وبنك "دبي الإسلامي"، وبنك "إتش إس بي سي"، وبيت التمويل الكويتي بإصدار شهادة إيجار بالدولار الأمريكي في أسواق رأس المال الدولية.
وكانت تركيا قد تراجعت عن خطة من إعداد وزارة الخزانة والمالية، لاستخدام السندات في تعويض الخسائر المحتملة للبنوك من جراء أداة أقرتها الحكومة أخيرا لتعزيز قيمة الليرة.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا 26 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
تركيا تخفض ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية الأساسية إلى 1%
12 فبراير, 13:20 GMT
فيما كان البنك المركزي في تركيا، قد أعلن مؤخرا أن عجز الميزان التجاري في المعاملات التجارية بالبلاد وصل إلى 2.681 مليار دولار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала