https://arabic.sputniknews.com/20220215/تركيا-تكلف-البنوك-بإصدار-شهادة-إيجار-بالدولار-الأمريكي-1058571953.html
تركيا تكلف البنوك بإصدار شهادة إيجار بالدولار الأمريكي
تركيا تكلف البنوك بإصدار شهادة إيجار بالدولار الأمريكي
كلفت وزارة الخزانة التركية كل من "سيتي غروب"، وبنك "دبي الإسلامي"، وبنك "إتش إس بي سي"، وبيت التمويل الكويتي بإصدار شهادة إيجار بالدولار الأمريكي في أسواق رأس... 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T08:15+0000
2022-02-15T08:15+0000
2022-02-15T08:17+0000
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اقتصاد
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وكانت تركيا قد تراجعت عن خطة من إعداد وزارة الخزانة والمالية، لاستخدام السندات في تعويض الخسائر المحتملة للبنوك من جراء أداة أقرتها الحكومة أخيرا لتعزيز قيمة الليرة.فيما كان البنك المركزي في تركيا، قد أعلن مؤخرا أن عجز الميزان التجاري في المعاملات التجارية بالبلاد وصل إلى 2.681 مليار دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/تركيا-تخفض-ضريبة-القيمة-المضافة-على-السلع-الغذائية-الأساسية-إلى-1-1058455398.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, اقتصاد
تركيا تكلف البنوك بإصدار شهادة إيجار بالدولار الأمريكي
08:15 GMT 15.02.2022 (تم التحديث: 08:17 GMT 15.02.2022) تابعنا عبر
كلفت وزارة الخزانة التركية كل من "سيتي غروب"، وبنك "دبي الإسلامي"، وبنك "إتش إس بي سي"، وبيت التمويل الكويتي بإصدار شهادة إيجار بالدولار الأمريكي في أسواق رأس المال الدولية.
وكانت تركيا قد تراجعت
عن خطة من إعداد وزارة الخزانة والمالية
، لاستخدام السندات في تعويض الخسائر المحتملة للبنوك من جراء أداة أقرتها الحكومة أخيرا لتعزيز قيمة الليرة.
فيما كان البنك المركزي في تركيا،
قد أعلن مؤخرا أن عجز الميزان التجاري في المعاملات التجارية بالبلاد وصل إلى 2.681 مليار دولار.