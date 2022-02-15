https://arabic.sputniknews.com/20220215/تركيب-أضخم-توربينة-رياح-لتوليد-الكهرباء-في-الصين-فيديو-1058657641.html
تركيب أضخم توربينة رياح لتوليد الكهرباء في الصين... فيديو
تركيب أضخم توربينة رياح لتوليد الكهرباء في الصين... فيديو
أصبحت الصين واحدة من أكثر دول العالم التي تتجه نحو التوسع في استخدام الطاقة النظيفة لتقليل الاعتماد على مصادر الوقود التي تتسبب في زيادة الانبعاثات الكربونية. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T14:45+0000
2022-02-15T14:45+0000
2022-02-15T14:46+0000
منوعات
الصين
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وتطور الصين أنواعا مختلفة من وسائل توليد الطاقة النظيفة سواء كان ذلك عن طريق ألواح الطاقة الشمسية التي تصنعها محليا أو حتى توربينات توليد الكهرباء من الرياح.وتقول صحيفة "الشعب" الصينية إن الصين أنشأت أضخم مزرعة رياح لتوليد الكهرباء على ساحل البحر، مشيرة إلى أنها استخدمت فيها أضخم مروحة توليد موجودة في الصين.ونشرت الصحيفة مقطع فيديو قالت إنه يرصد لحظات تركيب مروحة رياح (توربينة) قوتها 6.25 ميغاوات على الساحل في مدينة غانسو شمال غربي البلاد.ولفتت الصحيفة إلى أن المروحة الضخمة جزء من مزرعة رياح قوتها 400 ميغاوات، مشيرة إلى أن قطرها 172 مترا، مما يجعلها أضخم مروحة لتوليد الكهرباء في المناطق الساحلية في الصين.وتحتوي مزرعة توليد الكهرباء التي توجد بها هذه المروحة على 64 مروحة من هذا النوع.
https://arabic.sputniknews.com/20201111/خطوات-تثبيت-توربينات-الرياح-فيديو-1047154493.html
https://arabic.sputniknews.com/20211007/كيف-سينقل-مشروع-إيكس-لينكس-الضخم-الطاقة-المغربية-النظيفة-تحت-المحيط-الأطلسي-إلى-بريطانيا-1050362181.html
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منوعات, الصين
تركيب أضخم توربينة رياح لتوليد الكهرباء في الصين... فيديو
14:45 GMT 15.02.2022 (تم التحديث: 14:46 GMT 15.02.2022) تابعنا عبر
أصبحت الصين واحدة من أكثر دول العالم التي تتجه نحو التوسع في استخدام الطاقة النظيفة لتقليل الاعتماد على مصادر الوقود التي تتسبب في زيادة الانبعاثات الكربونية.
وتطور الصين أنواعا مختلفة من وسائل توليد الطاقة النظيفة سواء كان ذلك عن طريق ألواح الطاقة الشمسية التي تصنعها محليا أو حتى توربينات توليد الكهرباء من الرياح
.
11 نوفمبر 2020, 16:10 GMT
وتقول صحيفة "الشعب" الصينية إن الصين أنشأت أضخم مزرعة رياح
لتوليد الكهرباء على ساحل البحر، مشيرة إلى أنها استخدمت فيها أضخم مروحة توليد موجودة في الصين.
ونشرت الصحيفة مقطع فيديو قالت إنه يرصد لحظات تركيب مروحة رياح (توربينة) قوتها 6.25 ميغاوات على الساحل في مدينة غانسو شمال غربي البلاد.
ولفتت الصحيفة إلى أن المروحة الضخمة
جزء من مزرعة رياح قوتها 400 ميغاوات، مشيرة إلى أن قطرها 172 مترا، مما يجعلها أضخم مروحة لتوليد الكهرباء في المناطق الساحلية في الصين.
وتحتوي مزرعة توليد الكهرباء التي توجد بها هذه المروحة على 64 مروحة من هذا النوع.