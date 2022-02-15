https://arabic.sputniknews.com/20220215/تشيزوف-روسيا-سترد-إذا-بدأ-الأوكرانيون-بقتل-مواطنيها-في-أي-مكان-1058568756.html
تشيزوف: روسيا سترد إذا بدأ الأوكرانيون بقتل مواطنيها في أي مكان
تشيزوف: روسيا سترد إذا بدأ الأوكرانيون بقتل مواطنيها في أي مكان
قال المندوب الروسي الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيزوف، إن روسيا سترد إذا بدأ الجيش الأوكراني بقتل مواطنيها في أي مكان. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T07:15+0000
2022-02-15T07:15+0000
2022-02-15T07:15+0000
روسيا
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وقال تشيزوف إنه لا يستطيع الإعلان عن رد دبلوماسي الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل على رسالة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لكنه كان "غير مرض" بشكل عام.لكن بحسب المندوب الدائم، يمكن أن تؤدي مفاوضات الأسابيع الأخيرة إلى حل يرضي جميع الأطراف.في 26 يناير/كانون الثاني، أرسل وزير الخارجية الروسي رسالة إلى زملائه في دول الناتو ودول الاتحاد الأوروبي، هي تحتوي على طلب لشرح كيف تنوي هذه الدول عمليًا الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها على أعلى مستوى داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن عدم قابلية الأمن للتجزئة، وليس تعزيز أمنها على حساب الآخرين.في وقت سابق، قال بوريل إنه أعطى الجانب الروسي ردا نيابة عن جميع دول الاتحاد الأوروبي على رسالة حول القضايا الأمنية أرسلها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى دول في الاتحاد الأوروبي بشكل منفرد.
https://arabic.sputniknews.com/20220209/تشيزوف-غازبروم-الروسية-ليست-ملزمة-بزيادة-إمدادات-الغاز-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1058237863.html
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روسيا
تشيزوف: روسيا سترد إذا بدأ الأوكرانيون بقتل مواطنيها في أي مكان
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قال المندوب الروسي الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيزوف، إن روسيا سترد إذا بدأ الجيش الأوكراني بقتل مواطنيها في أي مكان.
وقال تشيزوف إنه لا يستطيع الإعلان عن رد دبلوماسي الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل على رسالة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لكنه كان "غير مرض" بشكل عام.
وقال تشيزوف في مقابلة مع صحيفة "الغارديان": "لقد كانوا (دول الاتحاد الأوروبي) خجولين للغاية من الرد نيابة عن دولهم".
لكن بحسب المندوب الدائم، يمكن أن تؤدي مفاوضات الأسابيع الأخيرة إلى حل يرضي جميع الأطراف.
في 26 يناير/كانون الثاني، أرسل وزير الخارجية الروسي رسالة إلى زملائه في دول الناتو ودول الاتحاد الأوروبي، هي تحتوي على طلب لشرح كيف تنوي هذه الدول عمليًا الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها على أعلى مستوى داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن عدم قابلية الأمن للتجزئة، وليس تعزيز أمنها على حساب الآخرين.
في وقت سابق، قال بوريل إنه أعطى الجانب الروسي ردا نيابة عن جميع دول الاتحاد الأوروبي على رسالة حول القضايا الأمنية أرسلها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى دول في الاتحاد الأوروبي بشكل منفرد.