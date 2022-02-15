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تطورات جديدة في قصة "سيدة النعناع" المصرية
تطورات جديدة في قصة "سيدة النعناع" المصرية
كشفت مقابلة أجرتها مؤسسة خيرية بين المصرية المعروفة بـ "سيدة النعناع" والأسرة التي زعمت أن تلك السيدة هي ابنة لهم، بأنه لا توجد علاقة بينهما. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T17:55+0000
2022-02-15T17:55+0000
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وكانت المصرية المعروفة بـ "سيدة النعناع" قد نالت تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بعدما ظهرت في مقطع فيديو تحمل رضيعا وتبيع النعناع للإنفاق على رضيعها.وتقول شبكة "العربية نت" في تقرير عن السيدة، إن ما زعمته الأسرة التي ظهرت في العديد من المقابلات الصحفية على أنها الأسرة التي تنتمي لها "سيدة النعناع"، لم يكن صحيحا وأن الأمر ليس إلا تشابها في الشكل.
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منوعات, أخبار مصر الآن

تطورات جديدة في قصة "سيدة النعناع" المصرية

17:55 GMT 15.02.2022
© Photo / pixabay/congerdesignمشروب الشاي الأخضر مع النعناع
مشروب الشاي الأخضر مع النعناع - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© Photo / pixabay/congerdesign
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كشفت مقابلة أجرتها مؤسسة خيرية بين المصرية المعروفة بـ "سيدة النعناع" والأسرة التي زعمت أن تلك السيدة هي ابنة لهم، بأنه لا توجد علاقة بينهما.
وكانت المصرية المعروفة بـ "سيدة النعناع" قد نالت تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بعدما ظهرت في مقطع فيديو تحمل رضيعا وتبيع النعناع للإنفاق على رضيعها.
وتقول شبكة "العربية نت" في تقرير عن السيدة، إن ما زعمته الأسرة التي ظهرت في العديد من المقابلات الصحفية على أنها الأسرة التي تنتمي لها "سيدة النعناع"، لم يكن صحيحا وأن الأمر ليس إلا تشابها في الشكل.
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