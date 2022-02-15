https://arabic.sputniknews.com/20220215/تطورات-جديدة-في-قصة-سيدة-النعناع-المصرية-1058666716.html
تطورات جديدة في قصة "سيدة النعناع" المصرية
تطورات جديدة في قصة "سيدة النعناع" المصرية
كشفت مقابلة أجرتها مؤسسة خيرية بين المصرية المعروفة بـ "سيدة النعناع" والأسرة التي زعمت أن تلك السيدة هي ابنة لهم، بأنه لا توجد علاقة بينهما. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T17:55+0000
2022-02-15T17:55+0000
2022-02-15T17:55+0000
منوعات
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1049996892_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_978799bd9d13dcdce5a02b7797cd5d68.jpg
وكانت المصرية المعروفة بـ "سيدة النعناع" قد نالت تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بعدما ظهرت في مقطع فيديو تحمل رضيعا وتبيع النعناع للإنفاق على رضيعها.وتقول شبكة "العربية نت" في تقرير عن السيدة، إن ما زعمته الأسرة التي ظهرت في العديد من المقابلات الصحفية على أنها الأسرة التي تنتمي لها "سيدة النعناع"، لم يكن صحيحا وأن الأمر ليس إلا تشابها في الشكل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1049996892_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_19ddd32968128b212607dc2c2fb951ac.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار مصر الآن
تطورات جديدة في قصة "سيدة النعناع" المصرية
تابعنا عبر
كشفت مقابلة أجرتها مؤسسة خيرية بين المصرية المعروفة بـ "سيدة النعناع" والأسرة التي زعمت أن تلك السيدة هي ابنة لهم، بأنه لا توجد علاقة بينهما.
وكانت المصرية المعروفة بـ "سيدة النعناع" قد نالت تفاعلا واسعا على وسائل التواصل
الاجتماعي في مصر بعدما ظهرت في مقطع فيديو تحمل رضيعا وتبيع النعناع للإنفاق على رضيعها.
وتقول شبكة "العربية نت" في تقرير عن السيدة، إن ما زعمته الأسرة التي ظهرت في العديد من المقابلات الصحفية
على أنها الأسرة التي تنتمي لها "سيدة النعناع"، لم يكن صحيحا وأن الأمر ليس إلا تشابها في الشكل.