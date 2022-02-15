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تقرير رسمي مصري يكشف تراجع نسبة البطالة
تقرير رسمي مصري يكشف تراجع نسبة البطالة
كشف تقرير رسمي في مصر، صدر اليوم الثلاثاء، عنتراجع نسبة البطالة في البلاد في الربع الرابع من عام 2021 (أكتوبر - ديسمبر) 0.1% عن الربع السابق. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T11:35+0000
2022-02-15T11:35+0000
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وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع لعام 2021، وفيه كشف أن معدل البطالة بلغ 7.4% من إجمالي قـــوة العمـــل مقابل 7.5% في الربع السابق من العام ذاته، بنسبة انخفاض وصلت إلى نحو 0.1% عن الربع السابق وبارتفاع قدره 0.2% عن الربع المماثل من عام 2020.ولفت إلى أن قوة العمل فى الحضر بلغت 13.234 مليون فرد مقابل 16.419 مليون فرد في الريف، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 24.487 مليون فرد بينما بلغت للإناث 5.166 مليون فرد.ولفت التقرير، الذي نقله موقع اليوم السابع إلى أن سبب تراجع نسبة البطالة ترجع إلى إرتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 284 ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار (11) ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار (273) ألف فرد.وبلغ تقدير المتعطلين 2,200 مليون متعطل بنسبة 7.4% من إجمالي قوة العمل، مقابل 2.211 مليون متعطل في الربع الثالث 2021 بانخفاض قدره (11) ألف متعطل بنسبة 0.5%، وبارتفاع قــدره 34 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1.6%.وبلغ معدل البطالة في الحضر 11.0% من إجمالى قوة العمل فى الحضر، بينما كان 11,4% فـــي كل من الربع الثالث من عام 2021 والربع المماثل من العام السابق، ومعدل البطالة في الريف يصل إلى 4.5% من إجمالى قوة العمل فى الريف، بينما كان 4.4% في الربع الثالث من عام 2021 مقابل 4.0% في الربع المماثل من العام السابق.
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اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن

تقرير رسمي مصري يكشف تراجع نسبة البطالة

11:35 GMT 15.02.2022
© AP Photo / Amr Nabilموظفون خارج مجمع التحرير الحكومي وسط القاهرة
موظفون خارج مجمع التحرير الحكومي وسط القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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كشف تقرير رسمي في مصر، صدر اليوم الثلاثاء، عنتراجع نسبة البطالة في البلاد في الربع الرابع من عام 2021 (أكتوبر - ديسمبر) 0.1% عن الربع السابق.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع لعام 2021، وفيه كشف أن معدل البطالة بلغ 7.4% من إجمالي قـــوة العمـــل مقابل 7.5% في الربع السابق من العام ذاته، بنسبة انخفاض وصلت إلى نحو 0.1% عن الربع السابق وبارتفاع قدره 0.2% عن الربع المماثل من عام 2020.

وأشار الجهاز، وهو الجهة الرسمية للإحصاء في مصر، إلى أن حجم قوة العمل في البلاد قدرت بنحو 29.653 مليون فرد مقابل 29.380 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 0.9%.

ولفت إلى أن قوة العمل فى الحضر بلغت 13.234 مليون فرد مقابل 16.419 مليون فرد في الريف، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 24.487 مليون فرد بينما بلغت للإناث 5.166 مليون فرد.
ولفت التقرير، الذي نقله موقع اليوم السابع إلى أن سبب تراجع نسبة البطالة ترجع إلى إرتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 284 ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار (11) ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار (273) ألف فرد.
وبلغ تقدير المتعطلين 2,200 مليون متعطل بنسبة 7.4% من إجمالي قوة العمل، مقابل 2.211 مليون متعطل في الربع الثالث 2021 بانخفاض قدره (11) ألف متعطل بنسبة 0.5%، وبارتفاع قــدره 34 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1.6%.
وبلغ معدل البطالة في الحضر 11.0% من إجمالى قوة العمل فى الحضر، بينما كان 11,4% فـــي كل من الربع الثالث من عام 2021 والربع المماثل من العام السابق، ومعدل البطالة في الريف يصل إلى 4.5% من إجمالى قوة العمل فى الريف، بينما كان 4.4% في الربع الثالث من عام 2021 مقابل 4.0% في الربع المماثل من العام السابق.
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