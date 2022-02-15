https://arabic.sputniknews.com/20220215/تقرير-رسمي-مصري-يكشف-تراجع-نسبة-البطالة-1058646182.html

تقرير رسمي مصري يكشف تراجع نسبة البطالة

تقرير رسمي مصري يكشف تراجع نسبة البطالة

كشف تقرير رسمي في مصر، صدر اليوم الثلاثاء، عنتراجع نسبة البطالة في البلاد في الربع الرابع من عام 2021 (أكتوبر - ديسمبر) 0.1% عن الربع السابق. 15.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-15T11:35+0000

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وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع لعام 2021، وفيه كشف أن معدل البطالة بلغ 7.4% من إجمالي قـــوة العمـــل مقابل 7.5% في الربع السابق من العام ذاته، بنسبة انخفاض وصلت إلى نحو 0.1% عن الربع السابق وبارتفاع قدره 0.2% عن الربع المماثل من عام 2020.ولفت إلى أن قوة العمل فى الحضر بلغت 13.234 مليون فرد مقابل 16.419 مليون فرد في الريف، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 24.487 مليون فرد بينما بلغت للإناث 5.166 مليون فرد.ولفت التقرير، الذي نقله موقع اليوم السابع إلى أن سبب تراجع نسبة البطالة ترجع إلى إرتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 284 ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار (11) ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار (273) ألف فرد.وبلغ تقدير المتعطلين 2,200 مليون متعطل بنسبة 7.4% من إجمالي قوة العمل، مقابل 2.211 مليون متعطل في الربع الثالث 2021 بانخفاض قدره (11) ألف متعطل بنسبة 0.5%، وبارتفاع قــدره 34 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1.6%.وبلغ معدل البطالة في الحضر 11.0% من إجمالى قوة العمل فى الحضر، بينما كان 11,4% فـــي كل من الربع الثالث من عام 2021 والربع المماثل من العام السابق، ومعدل البطالة في الريف يصل إلى 4.5% من إجمالى قوة العمل فى الريف، بينما كان 4.4% في الربع الثالث من عام 2021 مقابل 4.0% في الربع المماثل من العام السابق.

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