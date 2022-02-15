https://arabic.sputniknews.com/20220215/تنصيب-لجنة-الصداقة-البرلمانية-الجزائرية-الروسية-قريبا-صور-1058671794.html
تنصيب لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية الروسية قريبا... صور
تنصيب لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية الروسية قريبا... صور
أعلنت وزارة العلاقات مع البرلمان الجزائري، اليوم الثلاثاء، عن تنصيب لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية الروسية خلال الأيام القليلة القادمة. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T20:27+0000
2022-02-15T20:27+0000
2022-02-15T20:27+0000
روسيا
الجزائر
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وقدمت وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، بحسب بيان للوزارة، خلال استقبال سفير روسيا لدى الجزائر إيغور بيليايف "عرضا شاملا عن التجربة البرلمانية الجزائرية، فضلا عن مهام دائرتها الوزارية ودورها في التنسيق بين الحكومة والبرلمان".من جهته، أشاد السفير الروسي بـ "عمق العلاقات الثنائية في شتى المجالات، الضاربة في التاريخ "، مؤكدا في ذات الصدد على "ضرورة إعادة تفعيل وتنشيط دور البرلمانيين بين البلدين".وفي ذات السياق أكد الطرفان على "ضرورة تبادل التجارب والخبرات، وكذا تطوير مجالات التعاون البرلماني بين البلدين".وفي سياق متصل، التقى السفير الروسي في الجزائر، بمحمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، لمناقشة التحضيرات الجارية، لأشغال الدورة العاشرة للجنة الحكومية المختلطة الجزائرية-الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، التي ستنعقد قريبا في الجزائر.وتحتفظ الجزائر وروسيا بعلاقات قوية في العديد من المجالات، ويسعى البلدان إلى تعزيز أواصر الصداقة وسبل التبادلات التجارية بينهما وإضفاء جوهر ملموس على علاقتهما من خلال استكشاف فرص الاستثمار في مختلف القطاعات.وتعمل في الجزائر عدة شركات وممثليات روسية رسمية، من بينها الممثلية التجارية الروسية، وشركة "روستيخ" الحكومية وممثلية شركة "غازبروم" وشركة "ستروي ترانس غاز" وشركة "آفيا زابتشياست" لتقديم خدمات في مجال الطيران وغيرها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الجزائر
تنصيب لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية الروسية قريبا... صور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة العلاقات مع البرلمان الجزائري، اليوم الثلاثاء، عن تنصيب لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية الروسية خلال الأيام القليلة القادمة.
وقدمت وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، بحسب بيان للوزارة، خلال استقبال سفير روسيا لدى الجزائر إيغور بيليايف "عرضا شاملا عن التجربة البرلمانية الجزائرية، فضلا عن مهام دائرتها الوزارية ودورها في التنسيق بين الحكومة والبرلمان".
من جهته، أشاد السفير الروسي بـ "عمق العلاقات الثنائية في شتى المجالات، الضاربة في التاريخ "، مؤكدا في ذات الصدد على "ضرورة إعادة تفعيل وتنشيط دور البرلمانيين بين البلدين".
كما عبر بيليايف عن "ارتياحه لمستوى العلاقات التي تربط البلدين"، مبديا "سعادته لعزم رئيس المجلس الشعبي الوطني تنصيب لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية-الروسية في الأيام القليلة القادمة".
وفي ذات السياق أكد الطرفان على "ضرورة تبادل التجارب والخبرات، وكذا تطوير مجالات التعاون البرلماني بين البلدين".
وفي سياق متصل، التقى السفير الروسي في الجزائر، بمحمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، لمناقشة التحضيرات الجارية، لأشغال الدورة العاشرة للجنة الحكومية المختلطة الجزائرية-الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، التي ستنعقد قريبا في الجزائر.
وتحتفظ الجزائر وروسيا
بعلاقات قوية في العديد من المجالات، ويسعى البلدان إلى تعزيز أواصر الصداقة وسبل التبادلات التجارية بينهما وإضفاء جوهر ملموس على علاقتهما من خلال استكشاف فرص الاستثمار في مختلف القطاعات.
وتعمل في الجزائر عدة شركات وممثليات روسية رسمية، من بينها الممثلية التجارية الروسية، وشركة "روستيخ" الحكومية وممثلية شركة "غازبروم" وشركة "ستروي ترانس غاز" وشركة "آفيا زابتشياست" لتقديم خدمات في مجال الطيران وغيرها.