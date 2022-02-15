https://arabic.sputniknews.com/20220215/تيار-المستقبل-يطلب-من-محازبيه-الاستقالة-قبل-الترشح-والحريري-قراره-صائب-ذو-مفعول-رجعي-1058569731.html

"تيار المستقبل" يطلب من محازبيه الاستقالة قبل الترشح و"الحريري قراره صائب ذو مفعول رجعي"

"تيار المستقبل" يطلب من محازبيه الاستقالة قبل الترشح و"الحريري قراره صائب ذو مفعول رجعي"

طلب "تيار المستقبل"، يوم أمس الاثنين، ممن يريد الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة من محازبيه تقديم استقالتهم، وعدم استخدام اسم التيار وشعاراته في الحملة... 15.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-15T07:33+0000

2022-02-15T07:33+0000

2022-02-15T07:33+0000

العالم العربي

لبنان

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وطلبت قيادة التيار، بحسب التعميم، من كل منتسب أو منتسبة إلى "تيار المستقبل"، في حال عدم التزام توجيهات رئيس التيار والعزم على المشاركة في الانتخابات النيابية كمرشحين،" توجيه طلب استقالة من تيار المستقبل خطياً إلى الهيئة التي ينتمي إليها أو إلى هيئة الشؤون التنظيمية المركزية والامتناع عن استخدام اسم تيار المستقبل أو أحد شعاراته أو رموزه في الحملات الانتخابية"، بالإضافة إلى "الامتناع عن أي ادعاء بتمثيل تيار المستقبل أو مشروعه خلال أي نشاط انتخابي."ولفت التعميم إلى، أن "هيئة الشؤون التنظيمية ستعلن عن قبول طلب الاستقالة عبر بيان تصدره هيئة الشؤون الإعلامية المركزية في التيار، مع الأمل بالتزام مقتضيات هذا التعميم، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لتأمين حسن تنفيذ قرارات القيادة".وأعلن الحريري الشهر الماضي تعليقه العمل السياسي في المرحلة الحالية، مبررا ذلك بأنه لا مجال لأي فرصة في لبنان.وأعلن في بيان نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن خطوتين سيقوم بهما، "أولا تعليق العمل بالحياة السياسية ودعوة عائلتي في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها، وثانيا: عدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار".الحريري قراره ذو مفعول رجعيقال منسق عام تيار المستقبل أحمد الحريري، إن "مفاعيل قرار سعد الحريري هو ذو مفعول رجعي لأنه سينكشف مع الأيام أنه أخذ القرار الصائب".وقال الحريري في حديث لـ "سبوتنيك"، إن" سعد الحريري بقراءته، من الممكن أن يكون قد رأى الصورة أوضح من أي طرف سياسي آخر على الساحة اللبنانية، وحرصه الدائم هو السلم الأهلي وهذا ما سنعمل عليه".وتابع: "بالنسبة لنا الهدوء الأمني في البلاد هو الأولوية لكي يستطيع الرئيس الحريري وتيار المستقبل أن يقطع هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد والمنطقة، ومن الواضح أن المنطقة ذاهبة نحو تسكير الملفات وهو ما يتطلب أحيانا لا سمح الله بعض المشاكل، ونحن نريد حماية لبنان".وأكد أن الرئيس الحريري "وضّح أنه استطاع حماية السلم الأهلي ولكن دون إتمام الإصلاحات لأن بعض الشركاء لا يريدون الإصلاح".وأشار إلى، أن "تعليق العمل السياسي يحدث في عدة مهن وغير محصور بالسياسة على سبيل المثال بعض الرياضيين يقدموا اعتزالهم ليعودوا أقوى، وهي أيضا فرصة للمراجعة الداخلية و لإفساح المجال، فالبلاد وقع فيها أحداث منذ 17 تشرين 2019 إلى يومنا هذا والرئيس الحريري هو الوحيد الذي اعترف بوجود خلل إلى حد الآن، ونتأمل أن تتعظ باقي الأطراف وتعترف بوجود خلل في البلاد وتعمل على وضع الأسس للحلول".وتابع: "طبعا نحن ضد أي فراغ والحريري ضحى بالكثير من رصيده السياسي ليملأ الفراغ ولو كان من خلال شخص غير مقتنع فيه أو حتى جمهور تيار المستقبل وهنا أتحدث عن التسوية الرئاسية لأننا لسنا دعاة فراغ في كل مؤسسات الدولة".

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https://arabic.sputniknews.com/20220214/صحيفة-تكشف-علاقة-الحريري-بالسعودية-ومصيره-السياسي-خلال-الاستحقاق-الانتخابي-المقبل-في-لبنان-1058527758.html

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