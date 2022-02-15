https://arabic.sputniknews.com/20220215/حسين-الجسمي-يغني-لأول-مرة-بالتركية-كل-شيء-يذكرني-بك-فيديو-1058642388.html

حسين الجسمي يغني لأول مرة بالتركية... "كل شيء يذكرني بك"... فيديو

حسين الجسمي يغني لأول مرة بالتركية... "كل شيء يذكرني بك"... فيديو

قدم الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أغنية باللغة التركية، وذلك بمناسبة زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى دولة الإمارات. 15.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-15T11:12+0000

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وأهدى الجسمي، الأغنية التي حملت عنوان "كل شيء يذكّرني بك"، لتركيا وشعبها، وذلك تكريماً للتقارب التركي الإماراتي.ويظهر الفيديو كليب الخاص بالأغنية التي نشرها الجسمي عبر قناته على موقع "يوتيوب"، وهو يجلس على آلة البيانو ويعزف، فضلاً عن مجموعة من المشاهد لأشهر الأماكن السياحية في كلٍ من الإمارات وتركيا.وأبدى رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، سعادة غامرة بأغنية الجسمي، وكتب عبر حسابه على موقع "تويتر": "‏وجدنا فرصة الاستماع إلى السيد حسين الجسمي في العشاء أيضا، كنتم رائعين".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد في وقت سابق اليوم، أن "الهدف المشترك مع الإمارات يتمثل في الارتقاء بالعلاقات الثنائية في كافة المجالات".وأوضح أردوغان، في كلمته خلال اجتماعه مع رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين، أن "هدفنا المشترك مع الإمارات يتمثل في الارتقاء بعلاقاتنا الثنائية في كافة المجالات إلى مستوى أعلى بكثير".وأعرب ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، أمس الاثنين، للرئيس التركي رجب طيب ‏أردوغان، عن "شكره وتقديره لموقف بلاده بشأن إدانة الهجمات الحوثية على الإمارات، ‏وتضامنها مع الدولة في مواجهة هذه الاعتداءات الإجرامية، متمنيا لتركيا دوام الأمن والاستقرار ‏والازدهار"‏‎.جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد لأردوغان في قصر الوطن بأبو ظبي، في أول زيارة للرئيس التركي للإمارات العربية المتحدة منذ 10 سنوات.

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