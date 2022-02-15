https://arabic.sputniknews.com/20220215/حماس-تكشف-حقيقة-محاولتها-استهداف-إسرائيليين-في-الفلبين-1058665518.html
حماس تكشف حقيقة محاولتها استهداف إسرائيليين في الفلبين
حماس تكشف حقيقة محاولتها استهداف إسرائيليين في الفلبين
كشف مصدر في حركة حماس، اليوم الثلاثاء، حقيقة ما نشرته تقارير إعلامية فلبينية وعبرية من مزاعم حول محاولة الحركة استهداف إسرائيليين داخل الأراضي الفلبينية. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T16:57+0000
2022-02-15T16:57+0000
2022-02-15T16:57+0000
حركة حماس
الفلبين
إسرائيل
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/07/1049181305_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4a5da95a8dbee562407ed32b114cc928.jpg
ونقلت وكالة شهاب، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصدر بحركة حماس، التزام حركته بسياستها المعروفة والمعلنة بحصر صراعها مع إسرائيل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم نقله إلى أي أراض عربية أو أجنبية.وكانت الشرطة الفلبينية قد كشفت النقاب عما قالت إنه مخطط لحركة حماس لترسيخ وجودها في البلاد وإلحاق الضرر بأهداف إسرائيلية.ونقلت صحيفة ديلي إنكوايرر الفلبينية عن رئيس مخابرات الشرطة المحلية، نيل ألينسنغن، أنه تم الكشف عن المخطط بعد معلومات عن علاقة بين أحد السكان المحليين وشخص يدعى فارس الشكلي، تم تعريفه على أنه رئيس قسم العلاقات الخارجية في حماس.وقال ألينسنغن، بحسب التقرير الذي نقلته أيضا صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "المصدر الفلبيني حدد هوية عنصر "حماس"، باسم "بشير"، مضيفا: "لقد حاول تأسيس موطئ قدم في الفلبين مع الالتزام بتقديم الدعم المالي للجماعات المحلية، بما في ذلك الميليشيات المتطرفة المرتبطة بالمنظمات الإرهابية الدولية".وأضاف أنه من خلال التعاون وتبادل المعلومات مع الأجهزة الأمنية الأخرى- داخل الفلبين ودول أخرى- أصبح من الواضح أن بشير هو في الحقيقة "الشكلي". وبحسب الصحيفة، فهو "مطلوب لدى الإنتربول وينسب إليه الدعم اللوجستي للإرهاب".
https://arabic.sputniknews.com/20220215/إعلام-إحباط-مخطط-لـحماس-لاستهداف-إسرائيليين-في-الفلبين-1058579170.html
الفلبين
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/07/1049181305_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_8f5eab30a439ad7f6b5f9481433d74bf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حركة حماس, الفلبين, إسرائيل, العالم العربي
حماس تكشف حقيقة محاولتها استهداف إسرائيليين في الفلبين
تابعنا عبر
كشف مصدر في حركة حماس، اليوم الثلاثاء، حقيقة ما نشرته تقارير إعلامية فلبينية وعبرية من مزاعم حول محاولة الحركة استهداف إسرائيليين داخل الأراضي الفلبينية.
ونقلت وكالة شهاب
، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصدر بحركة حماس، التزام حركته بسياستها المعروفة والمعلنة بحصر صراعها مع إسرائيل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم نقله إلى أي أراض عربية أو أجنبية.
وكانت الشرطة الفلبينية قد كشفت النقاب عما قالت إنه مخطط لحركة حماس لترسيخ وجودها في البلاد
وإلحاق الضرر بأهداف إسرائيلية.
ونقلت صحيفة ديلي إنكوايرر الفلبينية عن رئيس مخابرات الشرطة المحلية، نيل ألينسنغن، أنه تم الكشف عن المخطط بعد معلومات عن علاقة بين أحد السكان المحليين وشخص يدعى فارس الشكلي، تم تعريفه على أنه رئيس قسم العلاقات الخارجية في حماس.
وقال ألينسنغن، بحسب التقرير الذي نقلته أيضا صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "المصدر الفلبيني حدد هوية عنصر "حماس"، باسم "بشير"، مضيفا: "لقد حاول تأسيس موطئ قدم في الفلبين
مع الالتزام بتقديم الدعم المالي للجماعات المحلية، بما في ذلك الميليشيات المتطرفة المرتبطة بالمنظمات الإرهابية الدولية".
وأضاف أنه من خلال التعاون وتبادل المعلومات مع الأجهزة الأمنية الأخرى- داخل الفلبين ودول أخرى- أصبح من الواضح أن بشير هو في الحقيقة "الشكلي". وبحسب الصحيفة، فهو "مطلوب لدى الإنتربول وينسب إليه الدعم اللوجستي للإرهاب".