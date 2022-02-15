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حماس تكشف حقيقة محاولتها استهداف إسرائيليين في الفلبين
حماس تكشف حقيقة محاولتها استهداف إسرائيليين في الفلبين
كشف مصدر في حركة حماس، اليوم الثلاثاء، حقيقة ما نشرته تقارير إعلامية فلبينية وعبرية من مزاعم حول محاولة الحركة استهداف إسرائيليين داخل الأراضي الفلبينية. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T16:57+0000
2022-02-15T16:57+0000
حركة حماس
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ونقلت وكالة شهاب، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصدر بحركة حماس، التزام حركته بسياستها المعروفة والمعلنة بحصر صراعها مع إسرائيل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم نقله إلى أي أراض عربية أو أجنبية.وكانت الشرطة الفلبينية قد كشفت النقاب عما قالت إنه مخطط لحركة حماس لترسيخ وجودها في البلاد وإلحاق الضرر بأهداف إسرائيلية.ونقلت صحيفة ديلي إنكوايرر الفلبينية عن رئيس مخابرات الشرطة المحلية، نيل ألينسنغن، أنه تم الكشف عن المخطط بعد معلومات عن علاقة بين أحد السكان المحليين وشخص يدعى فارس الشكلي، تم تعريفه على أنه رئيس قسم العلاقات الخارجية في حماس.وقال ألينسنغن، بحسب التقرير الذي نقلته أيضا صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "المصدر الفلبيني حدد هوية عنصر "حماس"، باسم "بشير"، مضيفا: "لقد حاول تأسيس موطئ قدم في الفلبين مع الالتزام بتقديم الدعم المالي للجماعات المحلية، بما في ذلك الميليشيات المتطرفة المرتبطة بالمنظمات الإرهابية الدولية".وأضاف أنه من خلال التعاون وتبادل المعلومات مع الأجهزة الأمنية الأخرى- داخل الفلبين ودول أخرى- أصبح من الواضح أن بشير هو في الحقيقة "الشكلي". وبحسب الصحيفة، فهو "مطلوب لدى الإنتربول وينسب إليه الدعم اللوجستي للإرهاب".
https://arabic.sputniknews.com/20220215/إعلام-إحباط-مخطط-لـحماس-لاستهداف-إسرائيليين-في-الفلبين-1058579170.html
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حركة حماس, الفلبين, إسرائيل, العالم العربي

حماس تكشف حقيقة محاولتها استهداف إسرائيليين في الفلبين

16:57 GMT 15.02.2022
© AFP 2022 / Mahmud Hams خبراء المتفجرات من "حماس" يقومون بإزالة قنابل وصواريخ قوات الطيران الحربي التي لم تنفجر في خان يونس، بعد تبادل إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل في مايو الماضي، 5 يونيو 2021
خبراء المتفجرات من حماس يقومون بإزالة قنابل وصواريخ قوات الطيران الحربي التي لم تنفجر في خان يونس، بعد تبادل إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل في مايو الماضي، 5 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© AFP 2022 / Mahmud Hams
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كشف مصدر في حركة حماس، اليوم الثلاثاء، حقيقة ما نشرته تقارير إعلامية فلبينية وعبرية من مزاعم حول محاولة الحركة استهداف إسرائيليين داخل الأراضي الفلبينية.
ونقلت وكالة شهاب، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصدر بحركة حماس، التزام حركته بسياستها المعروفة والمعلنة بحصر صراعها مع إسرائيل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم نقله إلى أي أراض عربية أو أجنبية.
احتفالات بحلول رأس السنة القمرية الصينية الجديدة في شوارع مانيلا، الفلبين 5 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
إعلام: إحباط مخطط لـ"حماس" لاستهداف إسرائيليين في الفلبين
10:31 GMT
وكانت الشرطة الفلبينية قد كشفت النقاب عما قالت إنه مخطط لحركة حماس لترسيخ وجودها في البلاد وإلحاق الضرر بأهداف إسرائيلية.
ونقلت صحيفة ديلي إنكوايرر الفلبينية عن رئيس مخابرات الشرطة المحلية، نيل ألينسنغن، أنه تم الكشف عن المخطط بعد معلومات عن علاقة بين أحد السكان المحليين وشخص يدعى فارس الشكلي، تم تعريفه على أنه رئيس قسم العلاقات الخارجية في حماس.
وقال ألينسنغن، بحسب التقرير الذي نقلته أيضا صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "المصدر الفلبيني حدد هوية عنصر "حماس"، باسم "بشير"، مضيفا: "لقد حاول تأسيس موطئ قدم في الفلبين مع الالتزام بتقديم الدعم المالي للجماعات المحلية، بما في ذلك الميليشيات المتطرفة المرتبطة بالمنظمات الإرهابية الدولية".
وأضاف أنه من خلال التعاون وتبادل المعلومات مع الأجهزة الأمنية الأخرى- داخل الفلبين ودول أخرى- أصبح من الواضح أن بشير هو في الحقيقة "الشكلي". وبحسب الصحيفة، فهو "مطلوب لدى الإنتربول وينسب إليه الدعم اللوجستي للإرهاب".
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