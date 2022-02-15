https://arabic.sputniknews.com/20220215/خالد-الزيلعي-آخر-تطورات-الحالة-الصحية-لنجم-النصر-السعودي-السابق-1058664039.html
خالد الزيلعي... آخر تطورات الحالة الصحية لنجم "النصر" السعودي السابق
خالد الزيلعي... آخر تطورات الحالة الصحية لنجم "النصر" السعودي السابق
كشفت حسابات على موقع "تويتر" عن آخر تطورات الحالة الصحية لنجم نادي النصر السعودي السابق، خالد الزيلعي، بعد تداول صور له من داخل المستشفى، ودعوات له بالشفاء. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T16:16+0000
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وذكر حساب باسم عبد الرحمن الزيلعي، أمس الاثنين، أن خالد أجرى عملية جراحية من المنتظر أن تسهم في تطور حالته الصحية.وكان خالد الزيلعي (34 عاما) أعلن في يونيو/ حزيران 2020 إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري.وغرد عبر حسابه على "تويتر": "الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. أظهرت الفحوصات الطبيه إصابتي بمرض التصلب الجانبي الضموري، مرض مجهول الأسباب طبيا".ويسبب مرض التصلب الجانبي الضموري فقدان التحكم في العضلات، نتيجة تأثيره على الخلايا العصبية في المخ والحبل النخاعي.وشهدت مسيرة خالد الزيلعي الرياضية مشاركته مع المنتخب السعودي في عدد من البطولات، كما أنه لعب لأندية النصر وأبها والتعاون والرائد والباطن.
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مجتمع, رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم
خالد الزيلعي... آخر تطورات الحالة الصحية لنجم "النصر" السعودي السابق
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كشفت حسابات على موقع "تويتر" عن آخر تطورات الحالة الصحية لنجم نادي النصر السعودي السابق، خالد الزيلعي، بعد تداول صور له من داخل المستشفى، ودعوات له بالشفاء.
وذكر حساب باسم عبد الرحمن الزيلعي، أمس الاثنين، أن خالد أجرى عملية جراحية من المنتظر أن تسهم في تطور حالته الصحية.
وكان خالد الزيلعي (34 عاما) أعلن في يونيو/ حزيران 2020 إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري.
وغرد عبر حسابه على "تويتر": "الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. أظهرت الفحوصات الطبيه إصابتي بمرض التصلب الجانبي الضموري، مرض مجهول الأسباب طبيا".
ويسبب مرض التصلب الجانبي الضموري فقدان التحكم في العضلات، نتيجة تأثيره على الخلايا العصبية في المخ والحبل النخاعي.
وشهدت مسيرة خالد الزيلعي الرياضية مشاركته مع المنتخب السعودي في عدد من البطولات، كما أنه لعب لأندية النصر وأبها والتعاون والرائد والباطن.