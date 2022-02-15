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https://arabic.sputniknews.com/20220215/خبراء-تغذية-الأفوكادو-يحميك-من-الشيخوخة-وأمراض-القلب--1058666280.html
خبراء تغذية: الأفوكادو يحميك من الشيخوخة وأمراض القلب
خبراء تغذية: الأفوكادو يحميك من الشيخوخة وأمراض القلب
ينصح الكثير من خبراء التغذية بالحرص على تناول فاكهة الأفوكادو ليس فقط لسهولة تناولها ضمن العديد من الوصفات ولكن أيضا بسبب فوائدها الغذائية المتعددة. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T17:15+0000
2022-02-15T17:20+0000
الفاكهة
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موقع "إيت ذيس نوت ذات " نشر مجموعة من الفوائد الغذائية لثمرة الأفوكادو في مقدمتها أنها فاكهة غنية بالألياف.ونقل الموقع عن خبير التغذية توبي سميثسون أن ثمرة الأفوكادو تحتوي على كمية منخفضة في الكربوهيدرات لكنها تحتوي على ثلاثة جرامات من الألياف.وأوضح أن تناول كميات كبيرة من الألياف قد يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني والسمنة.وأشار إلى أن تناول ثمرة واحدة يوميا من هذه الفاكهة لمدة 6 أشهر تكفي لإبعاد الشيخوخة.وذكر أن باحثين في "جامعة تافتس" الأمريكية أجروا تجربة عشوائية تناول خلالها مشاركون متطوعون ثمرة أفوكادو يوميا لمدة 180 يوما، بينما تناول آخرون إما حبة بطاطس أو كوبا من الحمص.وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا فاكهة الأفوكادو زادت لديهم مستويات اللوتين، المرتبط بالوظيفة الإدراكية والذاكرة، الأمر الذي يساعد في إبعاد الشيخوخة.أما اختصاصية التغذية تريستا بست فتقول إن الأفوكادو يحتوي على كمية مناسبة من المغنيسيوم.وأوضحت أن المغنيسيوم لا يعمل فقط داخل الدماغ لتحسين حالته المزاجية والدعم المعرفي، إلا أنه يساعد كذلك في توسيع الأوعية الدموية، مما يزيد من تدفق الدم إلى الدماغ.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/3-نصائح-مهمة-يجب-اتباعها-قبل-تناول-الأفوكادو-1053609743.html
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الفاكهة

خبراء تغذية: الأفوكادو يحميك من الشيخوخة وأمراض القلب

17:15 GMT 15.02.2022 (تم التحديث: 17:20 GMT 15.02.2022)
© AP Photo / Matthew Meadفاكهة الأفوكادو
فاكهة الأفوكادو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© AP Photo / Matthew Mead
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ينصح الكثير من خبراء التغذية بالحرص على تناول فاكهة الأفوكادو ليس فقط لسهولة تناولها ضمن العديد من الوصفات ولكن أيضا بسبب فوائدها الغذائية المتعددة.
موقع "إيت ذيس نوت ذات " نشر مجموعة من الفوائد الغذائية لثمرة الأفوكادو في مقدمتها أنها فاكهة غنية بالألياف.
أفوكادو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
3 نصائح مهمة يجب اتباعها قبل تناول الأفوكادو
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ونقل الموقع عن خبير التغذية توبي سميثسون أن ثمرة الأفوكادو تحتوي على كمية منخفضة في الكربوهيدرات لكنها تحتوي على ثلاثة جرامات من الألياف.
وأوضح أن تناول كميات كبيرة من الألياف قد يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني والسمنة.
وأشار إلى أن تناول ثمرة واحدة يوميا من هذه الفاكهة لمدة 6 أشهر تكفي لإبعاد الشيخوخة.
وذكر أن باحثين في "جامعة تافتس" الأمريكية أجروا تجربة عشوائية تناول خلالها مشاركون متطوعون ثمرة أفوكادو يوميا لمدة 180 يوما، بينما تناول آخرون إما حبة بطاطس أو كوبا من الحمص.
وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا فاكهة الأفوكادو زادت لديهم مستويات اللوتين، المرتبط بالوظيفة الإدراكية والذاكرة، الأمر الذي يساعد في إبعاد الشيخوخة.
أما اختصاصية التغذية تريستا بست فتقول إن الأفوكادو يحتوي على كمية مناسبة من المغنيسيوم.
وأوضحت أن المغنيسيوم لا يعمل فقط داخل الدماغ لتحسين حالته المزاجية والدعم المعرفي، إلا أنه يساعد كذلك في توسيع الأوعية الدموية، مما يزيد من تدفق الدم إلى الدماغ.
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