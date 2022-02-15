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https://arabic.sputniknews.com/20220215/خبيرة-تغذية-توضح-تأثير-الشوكولاتة-على-الحياة-الزوجية-1058567206.html
خبيرة تغذية توضح تأثير الشوكولاتة على الحياة الزوجية
خبيرة تغذية توضح تأثير الشوكولاتة على الحياة الزوجية
نفت اختصاصية الغدد الصماء والتغذية في شبكة عيادات "أطلس"، بولينا كوروليفا، تأثير الشوكولاتة على الرغبة الجنسية. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T05:31+0000
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وفقًا لكوروليفا، لا تؤكد الدراسات أن الشوكولاتة مثيرة للشهوة الجنسية، وأكدت الاختصاصية أن ثمار الكاكاو تحتوي على مواد يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على الصحة والوظيفة الجنسية، بحسب ما ذكرت صحيفة "Gazeta".على سبيل المثال، مركبات الفلافونويد لها تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ووقائية للأعصاب، فضلاً عن تحسين التركيز والذاكرة، ويمكن أن يكون للميثيكسانثين والأمينات الحيوية والأحماض الدهنية الشبيهة بالقنب تأثير نفساني على الجسم.في وقت سابق، كشف ليوبوف بيرليانسكايا، الخبير الروسي في تركيبات العطور ومدير العلامة التجارية لمستحضرات التجميل "Brocard"، عن المكون السري للعطور مع الفيرومونات المصممة لتعزيز الرغبة الجنسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220205/الأمن-اللبناني-يحبط-محاولة-تهريب-كبتاغون-بـ-الشوكولاتة-1058067706.html
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مجتمع

خبيرة تغذية توضح تأثير الشوكولاتة على الحياة الزوجية

05:31 GMT 15.02.2022
© Photo / Pixabay / Rottonaraالشوكولاتة
الشوكولاتة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© Photo / Pixabay / Rottonara
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نفت اختصاصية الغدد الصماء والتغذية في شبكة عيادات "أطلس"، بولينا كوروليفا، تأثير الشوكولاتة على الرغبة الجنسية.
وفقًا لكوروليفا، لا تؤكد الدراسات أن الشوكولاتة مثيرة للشهوة الجنسية، وأكدت الاختصاصية أن ثمار الكاكاو تحتوي على مواد يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على الصحة والوظيفة الجنسية، بحسب ما ذكرت صحيفة "Gazeta".
على سبيل المثال، مركبات الفلافونويد لها تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ووقائية للأعصاب، فضلاً عن تحسين التركيز والذاكرة، ويمكن أن يكون للميثيكسانثين والأمينات الحيوية والأحماض الدهنية الشبيهة بالقنب تأثير نفساني على الجسم.
في وقت سابق، كشف ليوبوف بيرليانسكايا، الخبير الروسي في تركيبات العطور ومدير العلامة التجارية لمستحضرات التجميل "Brocard"، عن المكون السري للعطور مع الفيرومونات المصممة لتعزيز الرغبة الجنسية.
شوكولاتة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
الأمن اللبناني يحبط محاولة تهريب "كبتاغون" بـ "الشوكولاتة"
5 فبراير, 16:05 GMT
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