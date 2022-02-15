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ديوكوفيتش: لن يتم إجباري على تلقي اللقاح
ديوكوفيتش: لن يتم إجباري على تلقي اللقاح
قال لاعب التنس المصنف الأول عالميا، نوفاك ديوكوفيتش، إنه لا يعارض التطعيم ضد فيروس كورونا. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T07:01+0000
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وتابع اللاعب الصربي في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، أنه يؤكد أنه لن يتم إجباره على تلقى اللقاح. وأضاف ديوكوفيتش أنه سينسحب من البطولات الكبرى إذا ما تم إجباره على تلقي اللقاح. ومؤخرا تم ترحيل اللاعب الصربي من أستراليا بعدما رفض الحصول على لقاح مضاد للعدوى على الأراضي الأسترالية. وقال ديوكوفيتش: "نعم هذا هو الثمن الذي أرغب أن أدفعه"، مضيفا أنه يدرك تماما أنه لن يكون بوسعه السفر لمعظم البطولات حول العالم حاليا لعدم حصوله على التطعيم.وأشاد الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، بنجم التنس الصربي نوفاك ديكوفيتش، واصفا ما فعله في أستراليا بـ "الصراع الكبير".
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ديوكوفيتش: لن يتم إجباري على تلقي اللقاح

07:01 GMT 15.02.2022
© REUTERS / Stevo Vasiljevicلاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش يعود إلى بلاده "بطلا" وينال شهادة تكريم "مواطن فخري لمدينة بودفا" صربيا 28 يناير 2022
لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش يعود إلى بلاده بطلا وينال شهادة تكريم مواطن فخري لمدينة بودفا صربيا 28 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© REUTERS / Stevo Vasiljevic
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قال لاعب التنس المصنف الأول عالميا، نوفاك ديوكوفيتش، إنه لا يعارض التطعيم ضد فيروس كورونا.
وتابع اللاعب الصربي في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، أنه يؤكد أنه لن يتم إجباره على تلقى اللقاح.
وأضاف ديوكوفيتش أنه سينسحب من البطولات الكبرى إذا ما تم إجباره على تلقي اللقاح.
ومؤخرا تم ترحيل اللاعب الصربي من أستراليا بعدما رفض الحصول على لقاح مضاد للعدوى على الأراضي الأسترالية.
وقال ديوكوفيتش: "نعم هذا هو الثمن الذي أرغب أن أدفعه"، مضيفا أنه يدرك تماما أنه لن يكون بوسعه السفر لمعظم البطولات حول العالم حاليا لعدم حصوله على التطعيم.
وأشاد الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، بنجم التنس الصربي نوفاك ديكوفيتش، واصفا ما فعله في أستراليا بـ "الصراع الكبير".
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