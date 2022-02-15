https://arabic.sputniknews.com/20220215/رابع-زلزال-يضرب-موقع-تجارب-نووية-في-كوريا-الشمالية-خلال-أسبوع-1058648357.html
رابع زلزال يضرب موقع تجارب نووية في كوريا الشمالية خلال أسبوع
رابع زلزال يضرب موقع تجارب نووية في كوريا الشمالية خلال أسبوع
وقع زلزال طبيعي مرة أخرى بالقرب من موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، وهو رابع زلزال يضرب المنطقة خلال أقل من أسبوع. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T12:05+0000
2022-02-15T12:05+0000
2022-02-15T12:05+0000
العالم
كوريا الشمالية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/07/1046216635_0:141:3603:2168_1920x0_80_0_0_799e13f9ad20164106601185e4f9ab86.jpg
وقال مسؤول من وكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية، إن قوة الزلزال بلغت 2.5 على مقياس ريختر، على بعد 38 كيلومترا شمال وشمال غرب كيلجو، بإقليم هام-غيونغ الشمالي في الساعة 6:52 صباحا، وفقا لوكالة "يونهاب".وأوضح المسؤول أنه "تم تحليل الهزة باعتبارها زلزالا طبيعيا".كان مركز الزلزال عند خط عرض 41.29 درجة شمالا وخط طول 129.23 درجة شرقا على عمق 29 كم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية.وجاء الزلزال الأخير في أعقاب زلزالين خفيفين بقوة 2.3 على مقياس ريختر أمس الاثنين، والآخر بقوة 3.1 درجة يوم الجمعة، وكلها كانت زلازل طبيعية.ومنذ عام 1978، ضرب أكثر من 20 زلزالا بقوة درجتين أو أكثر المناطق بالقرب من "كيلجو"، وكان الزلزال الذي بلغت قوته 3.2 درجة والذي وقع في 23 سبتمبر/أيلول من عام 2017 هو أقواها.وبشكل عام، تم الإبلاغ عن 8 زلازل بقوة درجتين أو أكثر في شبه الجزيرة الكورية هذا العام، حتى الآن.
https://arabic.sputniknews.com/20220211/رد-فعل-زعيم-كوريا-الشمالية-عند-ملاحظة-اختلاف-لون-سلسلتين-أثناء-حفل-رسمي-فيديو-1058382749.html
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/07/1046216635_262:0:3341:2309_1920x0_80_0_0_1478f44d80d8ec351b66e75deeb16974.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, كوريا الشمالية
رابع زلزال يضرب موقع تجارب نووية في كوريا الشمالية خلال أسبوع
تابعنا عبر
وقع زلزال طبيعي مرة أخرى بالقرب من موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، وهو رابع زلزال يضرب المنطقة خلال أقل من أسبوع.
وقال مسؤول من وكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية، إن قوة الزلزال بلغت 2.5 على مقياس ريختر
، على بعد 38 كيلومترا شمال وشمال غرب كيلجو، بإقليم هام-غيونغ الشمالي في الساعة 6:52 صباحا، وفقا لوكالة "يونهاب".
وأوضح المسؤول أنه "تم تحليل الهزة باعتبارها زلزالا طبيعيا".
كان مركز الزلزال عند خط عرض 41.29 درجة شمالا وخط طول 129.23 درجة شرقا على عمق 29 كم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية.
وجاء الزلزال الأخير في أعقاب زلزالين خفيفين
بقوة 2.3 على مقياس ريختر أمس الاثنين، والآخر بقوة 3.1 درجة يوم الجمعة، وكلها كانت زلازل طبيعية.
ومنذ عام 1978، ضرب أكثر من 20 زلزالا بقوة درجتين أو أكثر المناطق بالقرب من "كيلجو"، وكان الزلزال الذي بلغت قوته 3.2 درجة والذي وقع في 23 سبتمبر/أيلول من عام 2017 هو أقواها.
وبشكل عام، تم الإبلاغ عن 8 زلازل بقوة درجتين أو أكثر في شبه الجزيرة الكورية هذا العام، حتى الآن.