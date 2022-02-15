https://arabic.sputniknews.com/20220215/رغم-عدم-ظهور-أي-علامات-عليها-نعومي-كامبل-تقول-إنها-أنجبت-بعد-حمل-9-أشهر-1058672367.html
رغم عدم ظهور أي علامات عليها... نعومي كامبل تقول إنها أنجبت بعد حمل 9 أشهر
رغم عدم ظهور أي علامات عليها... نعومي كامبل تقول إنها أنجبت بعد حمل 9 أشهر
فاجأت عارضة الأزياء والممثلة البريطانية نعومي كامبل، جمهورها ومتابعيها عندما أعلنت عن وضعها طفلة في مايو/ أيار الماضي، بعد أسابيع قليلة من مشاركتها في أسبوع... 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T20:50+0000
2022-02-15T20:50+0000
2022-02-15T20:50+0000
منوعات
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وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن كامبل أصرت على أنها كانت حاملا في طفلتها بالشهر التاسع رغم عدم ظهور علامات الحمل المميزة عليها. ولم تفصح عن اسم الأب البيولوجي للطفلة.ظهرت كامبل – 51 عاما - على غلاف "فوغ" حاملة رضيعتها، وأخبرت المجلة أنها "لا تتبنى الأطفال" وأن هذه طفلتها، ومع ذلك، رفضت الكشف عن تفاصيل عملية الولادة.شوهدت كامبل بصحبة طفلتها صيف العام الماضي، لكن وفقا للمجلة فهذه أول مرة تتحدث عنها علانية. وقالت العارضة إن عددا قليلا من أصدقائها وأفراد أسرتها يعلمون بخططها لتصبح أم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
رغم عدم ظهور أي علامات عليها... نعومي كامبل تقول إنها أنجبت بعد حمل 9 أشهر
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فاجأت عارضة الأزياء والممثلة البريطانية نعومي كامبل، جمهورها ومتابعيها عندما أعلنت عن وضعها طفلة في مايو/ أيار الماضي، بعد أسابيع قليلة من مشاركتها في أسبوع الموضة بمدينة نيويورك.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن كامبل أصرت على أنها كانت حامل
ا في طفلتها بالشهر التاسع رغم عدم ظهور علامات الحمل المميزة عليها. ولم تفصح عن اسم الأب البيولوجي للطفلة.
ظهرت كامبل
– 51 عاما - على غلاف "فوغ" حاملة رضيعتها، وأخبرت المجلة أنها "لا تتبنى الأطفال" وأن هذه طفلتها، ومع ذلك، رفضت الكشف عن تفاصيل عملية الولادة.
شوهدت كامبل بصحبة طفلتها صيف العام الماضي، لكن وفقا للمجلة فهذه أول مرة تتحدث عنها علانية. وقالت العارضة إن عددا قليلا من أصدقائها وأفراد أسرتها يعلمون بخططها لتصبح أم.