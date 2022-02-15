https://arabic.sputniknews.com/20220215/زعيم-أنصار-الله-يقول-إن-أمريكا-وإسرائيل-تجندان-النظامين-السعودي-والإماراتي-لتنفيذ-أهدافهما-1058647670.html
زعيم "أنصار الله" يقول إن أمريكا وإسرائيل تجندان النظامين السعودي والإماراتي لتنفيذ أهدافهما
زعيم "أنصار الله" يقول إن أمريكا وإسرائيل تجندان النظامين السعودي والإماراتي لتنفيذ أهدافهما
حذر زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية مما وصفه بأخطر ما يهدد الأمة وهو "التحالف مع أعدائها الحقيقيين من الأمريكيين والإسرائيليين". 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T11:53+0000
2022-02-15T11:53+0000
2022-02-15T11:53+0000
الحرب على اليمن
العالم العربي
أنصار الله
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وقال عبد الملك الحوثي في لقاء مع وفد من قبائل مديريتي الجوبة والعبدية بمحافظة مأرب، إن من يقف مع السعودية والإمارات فهو يقف مع حلفاء أمريكا وإسرائيل، وفقا لقناة المسيرة التابعة للجماعة.وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.وبالرغم من إعلان الإمارات خروجها من اليمن، تواصل جماعة "أنصار الله" استهداف أراضيها بهجمات صاروخية، وتتهمها بأنها خرجت شكلا لكنها ما زالت موجودة عبر دعم وكلاء لها، وهو ما تنفيه الإمارات.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/أنصار-الله-تؤكد-استهداف-وزارة-الاتصالات-في-صنعاء-والتحالف-العربي-يرد-1058522397.html
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الحرب على اليمن, العالم العربي, أنصار الله
زعيم "أنصار الله" يقول إن أمريكا وإسرائيل تجندان النظامين السعودي والإماراتي لتنفيذ أهدافهما
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حذر زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية مما وصفه بأخطر ما يهدد الأمة وهو "التحالف مع أعدائها الحقيقيين من الأمريكيين والإسرائيليين".
وقال عبد الملك الحوثي في لقاء مع وفد من قبائل مديريتي الجوبة والعبدية بمحافظة مأرب، إن من يقف مع السعودية والإمارات فهو يقف مع حلفاء أمريكا وإسرائيل، وفقا لقناة المسيرة
التابعة للجماعة.
وتابع: "أعداؤنا يسعون لاختراق الأمة من الداخل كما فعلوا في تجنيد النظامين السعودي والإماراتي في تنفيذ أهدافهم".
وشدد على ضرورة نشر الوعي "حتى لا يتأثر البعض بدعاة الفتنة خدمة لأمريكا وإسرائيل".
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية
، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
وبالرغم من إعلان الإمارات خروجها من اليمن، تواصل جماعة "أنصار الله" استهداف أراضيها بهجمات صاروخية، وتتهمها بأنها خرجت شكلا لكنها ما زالت موجودة عبر دعم وكلاء لها، وهو ما تنفيه الإمارات.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.