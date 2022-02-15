https://arabic.sputniknews.com/20220215/زيارة-ولي-العهد-السعودي-إلى-تونس-إشارة-خضراء-وأهداف-للمملكة-في-شمال-أفريقيا-1058663748.html

زيارة ولي العهد السعودي إلى تونس... إشارة خضراء وأهداف للمملكة في شمال إفريقيا

زيارة ولي العهد السعودي إلى تونس... إشارة خضراء وأهداف للمملكة في شمال إفريقيا

رسائل هامة تحملها زيارة ولي العهد السعودي المرتقبة إلى تونس خلال الفترة المقبلة، خاصة على الصعيد الاقتصادي. 15.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-15T16:17+0000

2022-02-15T16:17+0000

2022-02-15T16:18+0000

أخبار تونس اليوم

السعودية

أخبار السعودية اليوم

ولي العهد محمد بن سلمان

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رغم عدم تحديد موعد الزيارة حتى الآن إلا أن سفير المملكة لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر أكد في وقت سابق أن ولي العهد لبى دعوة الرئيس التونسي لولي العهد، وأن الزيارة تحدد في وقت لاحق، وهو ما اعتبره الخبراء خطوة هامة لفك العزلة على تونس، وإشارة خضراء للدول الصديقة لتونس.بحسب إشارات الخبراء فإن التحركات السعودية في تونس لها علاقة بتحركات المحور الأخر "التركي- القطري"، وأن التنافس بين المحورين يستمر في شمال إفريقيا ليشمل العديد من الدول.الأوضاع الداخليةوتعيش تونس فترة حرجة في ظل الانقسام الحاصل حول الخطوات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد منذ 25 يوليو/ تموز 2021 في البلاد، في ظل صعوبات عدة تواجهها تونس على المستوى الاقتصادي.محادثات صندوق النقدبالأمس انطلقت المحادثات بين فريق صندوق النقد الدولي والسلطات التونسية، بحسب مصدر رسمي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.وتجرى المحادثات عن بعد من 14 وحتى 22 فبراير/ شباط 2022، في ظل ترقب لما يتمخض عنها.يتضمن المخطط رؤية التحكم في كتلة الأجور الخاصة بالقطاع العام وكذلك إعادة هيكلة الوظائف العمومية، وإجراء بعض الإصلاحات في منظومة الدعم، إضافة حوكمة التصرف داخل المؤسسات العمومية، حيث تعمل تونس على إقناع هذه البعثة بالبرنامج للحصول على تمويلات بالعملة الصعبة تحتاجها الميزانية.فك العزلة عن تونسمن ناحيته قال المحلل السياسي التونسي منذر ثابت، إن الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى تونس، تحمل الكثير من الإشارات، أهمها الضوء الأخضر الخاص بالإسناد المالي والمطلوب في ظل الأزمة المالية التي تمر بها تونس.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الزيارة ترتبط بفك العزلة عن تونس، خاصة في ظل تعطل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يعني أنها صفحة جديدة في التعاطي مع 25 يوليو/ تموز، وأنها إشارة لشركاء تونس لتغيير التعاطي مع الأزمة.وأوضح في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الزيارة تحمل العديد من الأهداف الاقتصادية، خاصة أن السعودية تراهن على توسيع مجالات الاستثمار في تونس، خاصة فيما يتعلق بمجال الزراعة وتأمين الغذاء.مصالح السعوديةوشدد على السعودية يمكن أن تستفيد من التجارة ومشروع المياه العميقة في تونس، وأن المملكة يمكن أن تراهن على المشروع، إلا أن التركيز في الزيارة المرتقبة ينصب على دعم المالية التونسية.وشدد على أن المعطى الحيوي الآن بين المحورين يتمثل في رقعة الشطرنج والمعادلة في شمال إفريقيا، خاصة أن المشهد في ليبيا الذي خرج عن المخطط له يدفع الأطراف بمحاولة المسك بأطراف جديدة للمعادلة في شمال إفريقيا.تحركات سعوديةفي الإطار قال أحمد عوض المحلل السياسي السعودي، إن المتوقع أن تركيز الزيارة على الجوانب الاقتصادية والتنموية، والتي تُشكل أهمية كبيرة بالنسبة للداخل التونسي في الوقت الراهن.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن استقرار تونس يشمل محيطها، وأن مساعي المملكة لإرساء الاستقرار بالمنطقة ودفع عملية التنمية تجعلها تقف اليوم إلى جوار الدولة الوطنية لدعم الاستقرار والتنمية بها.وأوضح أن ولي العهد السعودي دائما يؤكد في كل تصريحاته على أن الاقتصاد واستغلال الفُرص الاستثمارية المُتاحة يُعزز من السلام والاستقرار في المنطقة، وهو المبدأ الذي قامت عليه رؤية السعودية 2030.أهمية تونس للمملكةويرى المحل السعودي أن تونس تمثل بوابة قلب أوروبا من الساحل الأفريقي، وأن السعودية لديها تطلعات كبرى للحصول على منصّات تدعم من خلالها تسويق النفط والبتروكيماويات.وأشار إلى أن حجم التبادل بين البلدين قبل جائحة كورونا تجاوز مليار ريال، فيما يتوقع أن الزيارة تزيد من حجم التبادل التجاري وستكون بداية انطلاقة جديدة للعلاقات بين البلدين في المجال الاقتصادي.وشدد على أن الملكة تعتبر أحد الداعمين الرئيسيين لاستقرار تونس من خلال الصندوق السعودي للتنمية، والذي أشرف على 32 مشروعا في تونس، وكذلك بناء مستشفى الملك سلمان والذي تم تخصيص مبلغ 85 مليون دولار لها.

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أخبار تونس اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان