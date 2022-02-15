https://arabic.sputniknews.com/20220215/زيلينسكي-يشكر-كندا-على-المساعدة-المالية-والأسلحة--1058569112.html
زيلينسكي يشكر كندا على المساعدة المالية والأسلحة
زيلينسكي يشكر كندا على المساعدة المالية والأسلحة
شكر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ووزير دفاعه أوليكسي ريزنيكوف كندا، على قرارها تقديم المساعدة المالية والأسلحة لأوكرانيا. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T07:21+0000
2022-02-15T07:21+0000
2022-02-15T07:21+0000
العالم
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وكتب زيلينسكي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "شكرًا لكندا على القرار الذي جاء في الوقت المناسب بتزويد أوكرانيا بحزمة مساعدات مالية إضافية بقيمة نصف مليار دولار. معًا نحن أقوى بكثير!".كما شكر وزير الدفاع الأوكراني كندا، وكتب ريزنيكوف على "فيسبوك": "تقدم كندا أسلحة وذخائر فتاكة لدعم أوكرانيا. شكراً لحكومة كندا وشعب كندا وشخصياً لوزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند! الأشياء الصحيحة في الوقت المناسب".في وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن قرض إضافي بقيمة 500 مليون دولار كندي (حوالي 390 مليون دولار أمريكي) لدعم المرونة الاقتصادية لأوكرانيا. كما أعلن قرارا بتقديم أسلحة فتاكة بقيمة 7.8 مليون دولار كندي (6.1 مليون دولار أمريكي) لأوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/بايدن-وزيلينسكي-يتفقان-على-مواصلة-اتباع-الدبلوماسية-والردع-في-مواجهة-روسيا-1058516183.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم
زيلينسكي يشكر كندا على المساعدة المالية والأسلحة
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شكر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ووزير دفاعه أوليكسي ريزنيكوف كندا، على قرارها تقديم المساعدة المالية والأسلحة لأوكرانيا.
وكتب زيلينسكي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "شكرًا لكندا على القرار الذي جاء في الوقت المناسب بتزويد أوكرانيا بحزمة مساعدات مالية إضافية بقيمة نصف مليار دولار. معًا نحن أقوى بكثير!".
كما شكر وزير الدفاع الأوكراني كندا، وكتب ريزنيكوف على "فيسبوك": "تقدم كندا أسلحة وذخائر فتاكة لدعم أوكرانيا. شكراً لحكومة كندا وشعب كندا وشخصياً لوزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند! الأشياء الصحيحة في الوقت المناسب".
في وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن قرض إضافي بقيمة 500 مليون دولار كندي (حوالي 390 مليون دولار أمريكي) لدعم المرونة الاقتصادية لأوكرانيا. كما أعلن قرارا بتقديم أسلحة فتاكة بقيمة 7.8 مليون دولار كندي (6.1 مليون دولار أمريكي) لأوكرانيا.