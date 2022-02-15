https://arabic.sputniknews.com/20220215/سجن-مهندس-نووي-أمريكي-لبيعه-جميع-أسرار-غواصة-لدولة-أجنبية-1058570502.html
سجن مهندس نووي أمريكي لبيعه جميع أسرار غواصة لدولة أجنبية
سجن مهندس نووي أمريكي لبيعه جميع أسرار غواصة لدولة أجنبية
أقر مهندس نووي بالبحرية الأمريكية، يوم أمس الاثنين، ببيعه أسرار غواصة لعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذين يعتقد بأنهم يعملون لصالح دولة أجنبية. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T07:48+0000
2022-02-15T07:48+0000
2022-02-15T07:48+0000
العالم
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واعترف جوناثان توبي، 43 عامًا، الذي كان جزءًا من عمل أمني شديد السرية، بالذنب في محكمة اتحادية في مارتينسبرغ، في فيرجينيا الغربية، بتهمة التآمر لإيصال بيانات محظورة.ويدعو الحكم، الذي وافق عليه المحامون، إلى عقوبة محتملة تتراوح بين 12 عامًا و17 عامًا في السجن، بحسب ما ذكرت وكالة "foxnews" الأمريكية.تم القبض على توبي وزوجته ديانا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد أن قال ممثلو الادعاء إنه باع مرارًا أسرارًا لغواصة لشخص يعتقد أنه يعمل لصالح حكومة أجنبية.خلال جلسة الاستماع، اعترف توبي بأنه تآمر لتمرير معلومات سرية إلى حكومة أجنبية.يزعم المدعون أن جوناثان توبي أخبر مسؤول الاتصال الخاص بشركته، أنه قد يحتاج إلى مغادرة البلاد في غضون مهلة قصيرة قبل اعتقاله.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/-الجيش-الأمريكي-ينفي-دخول-غواصته-المياه-الإقليمية-الروسية-1058477351.html
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العالم
سجن مهندس نووي أمريكي لبيعه جميع أسرار غواصة لدولة أجنبية
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أقر مهندس نووي بالبحرية الأمريكية، يوم أمس الاثنين، ببيعه أسرار غواصة لعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذين يعتقد بأنهم يعملون لصالح دولة أجنبية.
واعترف جوناثان توبي، 43 عامًا، الذي كان جزءًا من عمل أمني شديد السرية، بالذنب في محكمة اتحادية في مارتينسبرغ، في فيرجينيا الغربية، بتهمة التآمر لإيصال بيانات محظورة.
ويدعو الحكم، الذي وافق عليه المحامون، إلى عقوبة محتملة تتراوح بين 12 عامًا و17 عامًا في السجن، بحسب ما ذكرت وكالة "foxnews"
الأمريكية.
تم القبض على توبي وزوجته ديانا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد أن قال ممثلو الادعاء إنه باع مرارًا أسرارًا لغواصة لشخص يعتقد أنه يعمل لصالح حكومة أجنبية.
خلال جلسة الاستماع، اعترف توبي بأنه تآمر لتمرير معلومات سرية إلى حكومة أجنبية.
يزعم المدعون أن جوناثان توبي أخبر مسؤول الاتصال الخاص بشركته، أنه قد يحتاج إلى مغادرة البلاد في غضون مهلة قصيرة قبل اعتقاله.