https://arabic.sputniknews.com/20220215/سمكة-تنطح-رجلا-وتسبب-له-الإغماء-فيديو--1058672697.html
سمكة "تنطح" رجلا وتسبب له الإغماء... فيديو
سمكة "تنطح" رجلا وتسبب له الإغماء... فيديو
تسببت محاوله فاشلة لإطعام سمكة كبيرة في أحد الأحواض المائية، قام بها ناشط في مجال الحياة البحرية، بتلقيه "نطحة" قوية جدا من السمكة على رأسه، الأمر الذي تسبب... 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T20:54+0000
2022-02-15T20:54+0000
2022-02-15T20:54+0000
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وحاول الناشط إطعام سمكة كبيرة في أحد الأحواض المائية الاصطناعية من خلال إمساك سمكة صغيرة بفمه، مع وضع الكمامة على عينيه في محاولة تجنب المياه المتطايرة.وعند اقتراب الرجل من سطح المياه، رصدت السمكة الوجبة الشهية المتدلية من فم الرجل، لكنها على ما يبدو، من شدة انفعالها، أخطأت تقدير المسافة والهدف.واندفعت السمكة الضخمة خارج المياه بسرعة كبيرة، وارتطمت برأس الرجل الذي كان أغلب جسده فوق الحوض، ليغمي عليه ويسقط بلا حركة داخل الحوض، لكن بعض المعلقين على الفيديو، أشاروا إلى أن المشهد مجرد تمثيلية لكسب المشاهدات، فيما أشار آخرون إلى أن الحادثة حقيقية.
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نادي الفيديو, مجتمع
سمكة "تنطح" رجلا وتسبب له الإغماء... فيديو
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تسببت محاوله فاشلة لإطعام سمكة كبيرة في أحد الأحواض المائية، قام بها ناشط في مجال الحياة البحرية، بتلقيه "نطحة" قوية جدا من السمكة على رأسه، الأمر الذي تسبب بإغمائه مباشرة.
وحاول الناشط إطعام سمكة كبيرة في أحد الأحواض المائية الاصطناعية من خلال إمساك سمكة صغيرة بفمه، مع وضع الكمامة على عينيه في محاولة تجنب المياه المتطايرة.
وعند اقتراب الرجل من سطح المياه
، رصدت السمكة الوجبة الشهية المتدلية من فم الرجل، لكنها على ما يبدو، من شدة انفعالها، أخطأت تقدير المسافة والهدف.
واندفعت السمكة الضخمة خارج المياه بسرعة كبيرة، وارتطمت برأس الرجل الذي كان أغلب جسده فوق الحوض، ليغمي عليه ويسقط بلا حركة داخل الحوض، لكن بعض المعلقين على الفيديو، أشاروا إلى أن المشهد مجرد تمثيلية لكسب المشاهدات، فيما أشار آخرون إلى أن الحادثة حقيقية.