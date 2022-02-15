https://arabic.sputniknews.com/20220215/سوخوي-57-طائرة-مثالية-لتنفيذ-عمليات-القنص-ضد-أهداف-محددة-1058573474.html
"سوخوي 57" طائرة مثالية لتنفيذ عمليات القنص ضد أهداف محددة
"سوخوي 57" طائرة مثالية لتنفيذ عمليات القنص ضد أهداف محددة
بدأت روسيا تزويد قواتها الجوية بطائرات "سو-57" المنتمية إلى الجيل الخامس من المقاتلات. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T08:47+0000
2022-02-15T08:47+0000
2022-02-15T08:48+0000
روسيا
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وبدأت المصادر الإعلامية بدورها تعقد المقارنات بين "سوخوي 57" ونظيرتيها الأمريكيتين "إف-22" و"إف-35" في محاولة لتحديد الفائز في المعركة الجوية المفترضة.أما المجلة العسكرية الأمريكية "ميليتري ووتش" فقد استعرضت إمكانيات المقاتلة الجديدة الروسية لخوض المعارك على الأرض، لتجد أن المقاتلة الروسية من الجيل الخامس تفوق نظيرتيها الأمريكيتين قدرة على تدمير الأهداف الأرضية.ويمكن لمقاتلة "سو-57" أن تتعامل مع الأهداف اللازم تدميرها على الأرض وفي الجو كما لو كانت قنّاصا ماهرا، وفقا لـ"ميليتري ووتش"، وذلك بفضل أسلحتها ومعداتها، وبالأخص الصواريخ الجوّالة وفرط الصوتية والرادار القوي الذي يملك إمكانيات واسعة لاكتشاف الأهداف وتصويب الصواريخ نحوها. ويعتبر صاروخ "خا-58 أو شي كا" سلاحا مثاليا ضد رادارات العدو واختراق دفاعاته الجوية. ويزيد مداه على 150 كيلومترا.أما صاروخ "إر-37 إم" فيعد سلاحا مثاليا ضد الطائرات الرادار، وهو يفوق سائر الصواريخ الأخرى من هذا النوع سرعةً ومدى.وتفوق حمولة "سوخوي 57" حمولة "إف-35"، ويمكنها أن تصل إلى أهداف بعيدة لا تصلها نظيرتها الأمريكية. وتستطيع "سوخوي 57" التوغل في أراضي العدو لتهاجم الأهداف اللازم تدميرها هناك بسبب قدرتها على التخفي وبصمتها الرادارية المنخفضة.ويُتوقع أن تستخدم القوات الجوية الروسية طائرات "سو-57" لتوجيه الضربات الدقيقة لأهداف محددة، ولذا لن تتوسع روسيا في إنتاج طائرات "سو-57"، مكتفية بإنتاج عدد محدود منها يكفي لتنفيذ عمليات القنص الجوية. أما بالنسبة للعمليات الأخرى فهناك وفرة من طائرات "سو-30إس إم" و"سو-34".
https://arabic.sputniknews.com/20220111/الكشف-عن-ميزة-خارقة-لمقاتلة-سوخوي-34-1055211161.html
https://arabic.sputniknews.com/20211222/صحيفة-تعلن-عن-تكتيك-سوخوي-35-ضد-أحدث-المقاتلات-الأمريكية-1054449514.html
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روسيا
"سوخوي 57" طائرة مثالية لتنفيذ عمليات القنص ضد أهداف محددة
08:47 GMT 15.02.2022 (تم التحديث: 08:48 GMT 15.02.2022) تابعنا عبر
بدأت روسيا تزويد قواتها الجوية بطائرات "سو-57" المنتمية إلى الجيل الخامس من المقاتلات.
وبدأت المصادر الإعلامية بدورها تعقد المقارنات بين "سوخوي 57" ونظيرتيها الأمريكيتين "إف-22" و"إف-35" في محاولة لتحديد الفائز في المعركة الجوية المفترضة.
أما المجلة العسكرية الأمريكية "ميليتري ووتش"
فقد استعرضت إمكانيات المقاتلة الجديدة الروسية لخوض المعارك على الأرض، لتجد أن المقاتلة الروسية من الجيل الخامس تفوق نظيرتيها الأمريكيتين قدرة على تدمير الأهداف الأرضية.
ويمكن لمقاتلة "سو-57" أن تتعامل مع الأهداف اللازم تدميرها على الأرض وفي الجو كما لو كانت قنّاصا ماهرا، وفقا لـ"ميليتري ووتش"، وذلك بفضل أسلحتها ومعداتها، وبالأخص الصواريخ الجوّالة وفرط الصوتية والرادار القوي الذي يملك إمكانيات واسعة لاكتشاف الأهداف وتصويب الصواريخ نحوها. ويعتبر صاروخ "خا-58 أو شي كا" سلاحا مثاليا ضد رادارات العدو واختراق دفاعاته الجوية. ويزيد مداه على 150 كيلومترا.
أما صاروخ "إر-37 إم" فيعد سلاحا مثاليا ضد الطائرات الرادار، وهو يفوق سائر الصواريخ الأخرى من هذا النوع سرعةً ومدى.
وتفوق حمولة "سوخوي 57" حمولة "إف-35"، ويمكنها أن تصل إلى أهداف بعيدة لا تصلها نظيرتها الأمريكية. وتستطيع "سوخوي 57" التوغل في أراضي العدو لتهاجم الأهداف اللازم تدميرها هناك بسبب قدرتها على التخفي وبصمتها الرادارية المنخفضة.
ويُتوقع أن تستخدم القوات الجوية الروسية طائرات "سو-57" لتوجيه الضربات الدقيقة لأهداف محددة، ولذا لن تتوسع روسيا في إنتاج طائرات "سو-57"، مكتفية بإنتاج عدد محدود منها يكفي لتنفيذ عمليات القنص الجوية. أما بالنسبة للعمليات الأخرى فهناك وفرة من طائرات "سو-30إس إم" و"سو-34".
22 ديسمبر 2021, 13:33 GMT