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معرض إكسبو 2020 دبي في دبي، الإمارات العربية المتحدة 2 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920
إكسبو 2020 دبي

ومن المقرر أن يشهد معرض إكسبو 2020 دبي إطلاق العديد من مبادرات الاستدامة، بهدف تحقيق آثار بيئية إيجابية على النطاق الوطني، والإقليمي، والعالمي.

https://arabic.sputniknews.com/20220215/شركة-تكنولوجية-روسية-تنقل-مقرها-إلى-الإمارات-1058571517.html
شركة تكنولوجية روسية تنقل مقرها إلى الإمارات
شركة تكنولوجية روسية تنقل مقرها إلى الإمارات
أعلنت شركة المشاريع المبتكرة لمنتجي الأغذية البيئية التابعة لشركة "EFKO" الروسية، عن نقل مقرها الرئيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T08:08+0000
2022-02-15T08:11+0000
اقتصاد
إكسبو 2020 دبي
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وأصدرت الشركة الروسية بيانا رسميا، تسلمت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه، وجاء فيه، أن "صندوق مشروع Fuel For Growth التابع لمساهمي شركة EFKO الروسية، أحد أكبر منتجي المواد الغذائية في روسيا، ينقل مقره الرئيسي إلى الإمارات العربية المتحدة".وتابع البيان: "القرار اتخذه مدير الشركة الروسية ورئيس مجلس الإشراف على الصندوق، سيرغي إيفانوف، وذلك خلال معرض "إكسبو 2020".ويعد مشروع "الابتكار الصحي" مجموعة من التقنيات والمشاريع المتطورة التي تجمعها فلسفة المساهمة الإيجابية في مستقبل صحي.أما المنتجات والتقنيات التي يستثمر فيها الصندوق، الذي يعتبر صديقا للبيئة ويستثمر الصندوق في تطوير "Hi-Food"، (اللحوم والحليب النباتي - Hi-Meat وHi-Milk) وHi-Bio (البروتينات الحلوة والدهون الاصطناعية والتغذية الخلوية - Hi-Protein وHi-Nutrition)، Hi -Tech (خلايا وقود الهيدروجين والأكسيد الصلب - Hi-Fly وHi-Energy). وفي الوقت نفسه، يعتزم الصندوق الاستثماري تنظيم الإنتاج التجريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة لجميع شركات المشاريع الرئيسية، ومنها تكييف ونقل تقنياته الخاصة في اللحوم النباتية والبروتينات وإطلاق الإنتاج التجريبي لمادة البرازين والمونيلين.وأشار إيفانوف إلى أن تقنيات الانتاج في الشركة مناسبة لمناخ المنطقة العربية، ولديها القدرة ليس فقط على توفير الغذاء للمستهلكين المحليين، ولكن أيضًا لتكون قادرة على المنافسة في أسواق التصدير في المنطقة.
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اقتصاد

شركة تكنولوجية روسية تنقل مقرها إلى الإمارات

08:08 GMT 15.02.2022 (تم التحديث: 08:11 GMT 15.02.2022)
© AP Photo / Kamran Jebreiliمعرض "إكسبو 2020 دبي" في دبي، الإمارات العربية المتحدة 1 أكتوبر 2021
معرض إكسبو 2020 دبي في دبي، الإمارات العربية المتحدة 1 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© AP Photo / Kamran Jebreili
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أعلنت شركة المشاريع المبتكرة لمنتجي الأغذية البيئية التابعة لشركة "EFKO" الروسية، عن نقل مقرها الرئيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأصدرت الشركة الروسية بيانا رسميا، تسلمت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه، وجاء فيه، أن "صندوق مشروع Fuel For Growth التابع لمساهمي شركة EFKO الروسية، أحد أكبر منتجي المواد الغذائية في روسيا، ينقل مقره الرئيسي إلى الإمارات العربية المتحدة".
وتابع البيان: "القرار اتخذه مدير الشركة الروسية ورئيس مجلس الإشراف على الصندوق، سيرغي إيفانوف، وذلك خلال معرض "إكسبو 2020".
ويعد مشروع "الابتكار الصحي" مجموعة من التقنيات والمشاريع المتطورة التي تجمعها فلسفة المساهمة الإيجابية في مستقبل صحي.
أما المنتجات والتقنيات التي يستثمر فيها الصندوق، الذي يعتبر صديقا للبيئة ويستثمر الصندوق في تطوير "Hi-Food"، (اللحوم والحليب النباتي - Hi-Meat وHi-Milk) وHi-Bio (البروتينات الحلوة والدهون الاصطناعية والتغذية الخلوية - Hi-Protein وHi-Nutrition)، Hi -Tech (خلايا وقود الهيدروجين والأكسيد الصلب - Hi-Fly وHi-Energy).
وفي الوقت نفسه، يعتزم الصندوق الاستثماري تنظيم الإنتاج التجريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة لجميع شركات المشاريع الرئيسية، ومنها تكييف ونقل تقنياته الخاصة في اللحوم النباتية والبروتينات وإطلاق الإنتاج التجريبي لمادة البرازين والمونيلين.
وأشار إيفانوف إلى أن تقنيات الانتاج في الشركة مناسبة لمناخ المنطقة العربية، ولديها القدرة ليس فقط على توفير الغذاء للمستهلكين المحليين، ولكن أيضًا لتكون قادرة على المنافسة في أسواق التصدير في المنطقة.
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