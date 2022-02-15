https://arabic.sputniknews.com/20220215/صحيفة-بسبب-الخوف-من-روسيا-إسرائيل-توقف-نقل-القبة-الحديدية-إلى-أوكرانيا-1058568127.html
صحيفة: بسبب الخوف من روسيا.. إسرائيل توقف نقل القبة الحديدية إلى أوكرانيا
صحيفة: بسبب الخوف من روسيا.. إسرائيل توقف نقل القبة الحديدية إلى أوكرانيا
قالت صحيفة عبرية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل أوقفت نقل منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ إلى أوكرانيا، بسبب مخاوف من الاصطدام بروسيا. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T06:41+0000
2022-02-15T06:41+0000
2022-02-15T06:41+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
روسيا
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وأضافت "يديعوت أحرونوت": "إسرائيل تفعل كل شيء حتى لا تجد نفسها في الوسط، بين الغرب وأوكرانيا من ناحية- والروس من ناحية أخرى".ومضت أن إسرائيل وجدت نفسها في العام الماضي في وضع معقد، عندما طلبت كييف من واشنطن التزود بنظام الدفاع الجوي الإسرائيلي.وتابعت: "مثل هذه التجهيزات كان من الممكن أن تضع إسرائيل في حالة أزمة شديدة تجاه موسكو".وبدءا من الصيف الماضي، أطلقت إسرائيل سلسلة من التحركات في محاولة لمنع الصدام مع الأمريكيين (ومع الأوكرانيين في القضية) ونجحت في إزالة الموضوع من جدول الأعمال، وأعرب مسؤولون في أوكرانيا عن خيبة أملهم من موقف تل أبيب، وفق الصحيفة.ولفتت "يديعوت" إلى أن إدارة بايدن وقادة الكونغرس تفهموا الحاجة الإسرائيلية إلى الحذر، لا سيما بالنظر إلى الأوضاع في سوريا، ولم يغضبوا على إسرائيل لرفضها تزويد كييف بالقبة الحديدية.وتم تطوير نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي في إسرائيل ولكنه مشروع مشترك مع البنتاغون الأمريكي.ولا تسمح الاتفاقية بين الطرفين ببيع النظام إلى دولة ثالثة دون موافقة متبادلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-أوكرانيا-طلبت-مساعدة-عسكرية-من-تل-أبيب-1058514789.html
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, روسيا
صحيفة: بسبب الخوف من روسيا.. إسرائيل توقف نقل القبة الحديدية إلى أوكرانيا
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قالت صحيفة عبرية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل أوقفت نقل منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ إلى أوكرانيا، بسبب مخاوف من الاصطدام بروسيا.
وأضافت "يديعوت أحرونوت
": "إسرائيل تفعل كل شيء حتى لا تجد نفسها في الوسط، بين الغرب وأوكرانيا من ناحية- والروس من ناحية أخرى".
ومضت أن إسرائيل وجدت نفسها في العام الماضي في وضع معقد، عندما طلبت كييف من واشنطن التزود بنظام الدفاع الجوي الإسرائيلي.
وتابعت: "مثل هذه التجهيزات كان من الممكن أن تضع إسرائيل في حالة أزمة شديدة تجاه موسكو".
وبدءا من الصيف الماضي، أطلقت إسرائيل سلسلة من التحركات في محاولة لمنع الصدام مع الأمريكيين (ومع الأوكرانيين في القضية) ونجحت في إزالة الموضوع من جدول الأعمال، وأعرب مسؤولون في أوكرانيا
عن خيبة أملهم من موقف تل أبيب، وفق الصحيفة.
ولفتت "يديعوت" إلى أن إدارة بايدن وقادة الكونغرس تفهموا الحاجة الإسرائيلية إلى الحذر، لا سيما بالنظر إلى الأوضاع في سوريا، ولم يغضبوا على إسرائيل لرفضها تزويد كييف بالقبة الحديدية.
وتم تطوير نظام القبة الحديدية
للدفاع الصاروخي في إسرائيل ولكنه مشروع مشترك مع البنتاغون الأمريكي.
ولا تسمح الاتفاقية بين الطرفين ببيع النظام إلى دولة ثالثة دون موافقة متبادلة.