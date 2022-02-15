https://arabic.sputniknews.com/20220215/صحيفة-تكشف-عن-توقيف-إعلامي-لبناني-في-ملف-التجسس-لصالح-إسرائيل-1058567489.html

صحيفة تكشف عن توقيف إعلامي لبناني في ملف التجسس لصالح إسرائيل

صحيفة تكشف عن توقيف إعلامي لبناني في ملف التجسس لصالح إسرائيل

كشفت صحيفة لبنانية، اليوم الثلاثاء، عن وجود صحفي بين الموقوفين المتورطين في التعامل مع إسرائيل، وذلك بعد نجاح السلطات اللبنانية بتوقيف شبكة واسعة من العملاء في... 15.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-15T06:21+0000

2022-02-15T06:21+0000

2022-02-15T06:21+0000

العالم العربي

لبنان

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وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أنه "بالتزامن مع حملة إعلامية شرسة للتخفيف من حجم الإنجاز الذي حقّقه فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، في ملف المتعاملين مع إسرائيل لإفراغه من مضمونه، وفي ظل ضغوط كبيرة تمارس لإخلاء الموقوفين الذين تجاوز عددهم الـ 25، أخلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي وقاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل سبيل خمسة موقوفين في ملف شبكات التجسس. إلا أنّ النائب العام التمييزي طلب التوسّع بالتحقيق في ملفات ثلاثة منهم، ما أبقاهم قيد التوقيف لاستكمال استجوابهم والتدقيق في هواتفهم الخلوية وكومبيوتراتهم".وكشفت مصادر قضائية لـ"الأخبار"، أنّ الصحفي المذكور كتب عشرات المقالات ضد "حزب الله"، بطلب من جهة دولية كانت تدفع له مبالغ تتراوح بين 300 دولار و 700 دولار على المقال الواحد. وطُلب منه أن يشير في مقالاته إلى تورط حزب الله في انفجار مرفأ بيروت من خلال نشر معلومات تحليلية مغلوطة لتأليب الرأي العام ضده.ولدى سؤاله خلال التحقيق معه إن كان يعلم أنّ الجهة التي كانت تدفع له إسرائيلية، رد بأنّه كان يشكّ بأن تكون الجهة إسرائيلية، لكنّه تابع العمل معها طمعاً بالمبلغ المالي الذي كان يتلقّاه لقاء كل مقال يكتبه.وفي السياق ذاته، لم تنفع الوساطات التي بُذلت لإطلاق سراح القائد السابق لمدرسة القوات الخاصة في الجيش العقيد منصور دياب، إذ جرى الادعاء عليه وإحالته أمام قاضي التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا لاستكمال التحقيق معه، علماً بأنه سبق أن أُدين في المحكمة العسكرية بالتجسس لمصلحة إسرائيل والتعامل معها.

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