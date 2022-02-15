https://arabic.sputniknews.com/20220215/طالبان-تهدد-بإعادة-النظر-في-سياستها-تجاه-واشنطن-1058655646.html
طالبان تهدد بإعادة النظر في سياستها تجاه واشنطن
طالبان تهدد بإعادة النظر في سياستها تجاه واشنطن
تناقش الحلقة تهديد حركة طالبان بإعادة النظر في سياستها تجاه الولايات المتحدة في حال لم تتراجع عن قرارها وضع اليد على 7 مليارات دولار من أموال البنك المركزي... 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T14:11+0000
2022-02-15T14:11+0000
2022-02-15T14:11+0000
راديو
بانوراما
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طالبان تهدد بإعادة النظر في سياستها تجاه واشنطن
طالبان تهدد بإعادة النظر في سياستها تجاه واشنطن
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع مؤخرا أمرا بتقسيم سبعة مليارات دولار من الأموال الأفغانية المجمدة لدى الولايات المتحدة بين تعويضات محتملة لضحايا هجمات 11 سبتمبر وبين مساعدات إنسانية للبلاد.وتعليقاً على الموضوع، قال محلل الشؤون الدولية، أبو بكر الأنصاري، لـ "بانوراما"ورأى الأنصاري أن "واشنطن تحاول هزيمة طالبان اقتصاديا، بعد أن فشلت في هزيمتها عسكريا، وأن القرار الأمريكي سيؤدي إلى مزيد من التقارب بين طالبان، والدول المحيطة بها".إعداد وتقديم: فهيم الصوراني...التفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
طالبان تهدد بإعادة النظر في سياستها تجاه واشنطن
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تناقش الحلقة تهديد حركة طالبان بإعادة النظر في سياستها تجاه الولايات المتحدة في حال لم تتراجع عن قرارها وضع اليد على 7 مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع مؤخرا أمرا بتقسيم سبعة مليارات دولار من الأموال الأفغانية المجمدة لدى الولايات المتحدة بين تعويضات محتملة لضحايا هجمات 11 سبتمبر وبين مساعدات إنسانية للبلاد.
وتعليقاً على الموضوع، قال محلل الشؤون الدولية، أبو بكر الأنصاري، لـ "بانوراما
"
إن "القرار الأمريكي يعبر عن فشل الإدارة الأمريكية في مقاربة الملف الأفغاني، حتى بعد انسحاب قواتها من هناك".
ورأى الأنصاري أن "واشنطن تحاول هزيمة طالبان اقتصاديا، بعد أن فشلت في هزيمتها عسكريا، وأن القرار الأمريكي سيؤدي إلى مزيد من التقارب بين طالبان، والدول المحيطة بها".
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني...
التفاصيل في الملف الصوتي...