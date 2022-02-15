https://arabic.sputniknews.com/20220215/طالبان-واشنطن-لم-تلتزم-باتفاق-الدوحة-ولم-ترفع-أسماء-مسؤولي-الحركة-من-قائمتها-السوداء-1058566155.html
طالبان: واشنطن لم تلتزم باتفاق الدوحة ولم ترفع أسماء مسؤولي الحركة من قائمتها السوداء
طالبان: واشنطن لم تلتزم باتفاق الدوحة ولم ترفع أسماء مسؤولي الحركة من قائمتها السوداء
أكد وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة في الحكومة المشكلة من حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطتها الإرهابية)، أمير خان متقي، أن الولايات المتحدة لم... 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T01:12+0000
2022-02-15T01:12+0000
2022-02-15T01:12+0000
حركة طالبان
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كابول - سبوتنيك. ولفت إلى أن أسماء مسؤولي طالبان لا تزال على القائمة السوداء. مشيرا إلى أنه بدلا من التعاون مع الحركة، تم فرض عقوبات عليها.وأضاف أنه "لقد تعهدت الولايات المتحدة بالتعاون في إعادة إعمار أفغانستان، وستشجع الدول الأخرى على فعل الشيء نفسه، فبدلا من التعاون فرضت عقوبات".وتابع متقي، أنه "مهما كانت الوعود التي قطعناها على أنفسنا في هذه الاتفاقية (اتفاقية الدوحة)، فإن أراضي أفغانستان لن تستخدم ضد الولايات المتحدة وحلفائها، وحتى الآن، لم يتم استخدام هذه الأراضي ضدهم. لقد وعدناهم بأننا سنحافظ على العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع الولايات المتحدة".
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حركة طالبان
طالبان: واشنطن لم تلتزم باتفاق الدوحة ولم ترفع أسماء مسؤولي الحركة من قائمتها السوداء
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أكد وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة في الحكومة المشكلة من حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطتها الإرهابية)، أمير خان متقي، أن الولايات المتحدة لم تلتزم بنصوص اتفاق الدوحة الموقع معها.
كابول - سبوتنيك. ولفت إلى أن أسماء مسؤولي طالبان
لا تزال على القائمة السوداء. مشيرا إلى أنه بدلا من التعاون مع الحركة، تم فرض عقوبات عليها.
وقال الوزير الأفغاني، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، إن "الولايات المتحدة لم تلتزم ببنود اتفاق الدوحة
الموقع معها.. على سبيل المثال، نص الاتفاق على أنه سيتم إطلاق سراح سجناء الإمارة الإسلامية تدريجيا في غضون أيام قليلة. ولم يحدث.. وعد آخر هو إزالة مسؤولي الإمارة الإسلامية من القائمة السوداء ولكن لم يحدث حتى الآن".
وأضاف أنه "لقد تعهدت الولايات المتحدة بالتعاون في إعادة إعمار أفغانستان، وستشجع الدول الأخرى على فعل الشيء نفسه، فبدلا من التعاون فرضت عقوبات".
وتابع متقي، أنه "مهما كانت الوعود التي قطعناها على أنفسنا في هذه الاتفاقية (اتفاقية الدوحة)، فإن أراضي أفغانستان لن تستخدم ضد الولايات المتحدة وحلفائها، وحتى الآن، لم يتم استخدام هذه الأراضي ضدهم. لقد وعدناهم بأننا سنحافظ على العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع الولايات المتحدة".