https://arabic.sputniknews.com/20220215/طبيب-مصري-يحذر-من-مخاطر-تربية-الحمام-1058673545.html
طبيب مصري يحذر من مخاطر تربية الحمام
طبيب مصري يحذر من مخاطر تربية الحمام
حذر طبيب مصري من مخاطر تربية الحمام لأنها يمكن أن تتسبب في حدوث مخاطر كبيرة للجهاز التنفسي عن الاقتراب منها لفترات طويلة. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T21:25+0000
2022-02-15T21:25+0000
2022-02-15T21:25+0000
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جاء ذلك عبر برنامج تلفزيوني يقدمه حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في القاهرة، على قناة "صدى البلد" المصرية.وقال موافي إن تربية الحمام، يمكن أن يؤثر سلبا على صحة الجهاز التنفسي وخاصة الرئتين، مشيرا إلى أن الأمر يمكن أن يتطور إلى تليف رئوي في بعض الحالات.ولفت إلى أن من يعتادون على تربية الحمام ممن يعانون من "حساسية الريش" يمكن أن يصابوا بتليف رئوي.وقال الطبيب المصري إن علاج التليف الرئوي يحتاج إلى تناول الأدوية المثبطة للمناعة، لكن في حالة فشلها في حل هذه المشكلة يكون الحل الوحيد هو زراعة الرئة.
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منوعات
طبيب مصري يحذر من مخاطر تربية الحمام
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حذر طبيب مصري من مخاطر تربية الحمام لأنها يمكن أن تتسبب في حدوث مخاطر كبيرة للجهاز التنفسي عن الاقتراب منها لفترات طويلة.
جاء ذلك عبر برنامج تلفزيوني يقدمه حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في القاهرة، على قناة "صدى البلد" المصرية.
وقال موافي إن تربية الحمام
، يمكن أن يؤثر سلبا على صحة الجهاز التنفسي وخاصة الرئتين، مشيرا إلى أن الأمر يمكن أن يتطور إلى تليف رئوي في بعض الحالات.
ولفت إلى أن من يعتادون على تربية الحمام ممن يعانون من "حساسية الريش" يمكن أن يصابوا بتليف رئوي.
وقال الطبيب المصري إن علاج التليف
الرئوي يحتاج إلى تناول الأدوية المثبطة للمناعة، لكن في حالة فشلها في حل هذه المشكلة يكون الحل الوحيد هو زراعة الرئة.