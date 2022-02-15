https://arabic.sputniknews.com/20220215/عراقي-يحاول-إحراق-نفسه-بسبب-البطالة-والمنطقة-العربية-تسجل-أعلى-معدل-بطالة-في-العالم-1058653001.html

عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم

عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم

في مشهد متكرر في محافظات العراق، تظاهر العشرات من الخريجين العاطلين عن العمل في المثنى جنوبي البلاد، للمطالبة بالحصول على وظائف حكومية. 15.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-15T13:27+0000

2022-02-15T13:27+0000

2022-02-15T13:27+0000

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عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم

وظهر أحد منسقي التظاهرة وهو يتحدث عن ضرورة وجود فرص عمل للخريجين ثم قام بصب مادة البنزين على جسده في محاولة لإضرام النار فيه، لكن المتظاهرين قيدوه ومنعوه من ذلك.ووفقا لآخر الاحصائيات التي أصدرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدوليّة، سجلت المنطقة العربية أعلى مستوى بطالة حول العالم، لا سيّما بين النساء والشباب.وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، "من خلال مسح نفذه الجهاز المركزي للإحصاء، أحد تشكيلات وزارة التخطيط وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، فإن نسبة البطالة في العراق لسنتين سابقتين بلغت حوالي 13.8 في المئة وترتفع النسبة في النساء".ولفت إلى أن هذه النسب تأثرت بالظروف الأمنية والاقتصادية التي مر بها العراق خلال السنوات الأخيرة خاصة تداعيات جائحة كورونا، حيث أطلقت وزارة التخطيط بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة خطة التعافي من تداعيات جائحة كورونا تتضمن دعم وتنشيط الاستثمار والقطاع الخاص.وعلق أستاذ الاقتصاد بجامعة البصرة الدكتور نبيل المرسومي، مؤكدا أن "البلدان الريعية ومن ضمنها العراق يرتكز نمط النمو الاقتصادي فيها على قطاع واحد هو النفط ولا يستطيع أن يوظف المزيد من القوى العاملة وهو قطاع معزول عن بقية القطاعات الاقتصادية، مبينا أن البطالة بين الشباب شبه متصاعدة لذلك فإن البطالة هي قنبلة موقوتة، حيث إن النموذج التنموي أثبت فشلا في الدول الريعية في تشجيع الاستثمار".من جهته قال أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور، كريم العمدة، إن: ارتفاع نسب البطالة في الوطن العربي تستدعي ضرورة تدخل قادة الدول العربية لإيجاد حلول فعالة لهذه القنبلة الموقوتة.هذا وقال أستاذ الاجتماع الدكتور ،طلال عتريسي، إن: ظاهرة العاطلين عن العمل هي قديمة ومتجددة في الوطن العربي، وتزداد حاليا بشكل كبير بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، ونسبة البطالة عادة ترتفع في أوساط الشباب الأمر الذي سيؤدي إلى نوع من الإحباط والانكفاء وبروز أفكار متشددة ومتطرفة أو الهجرة للخارج.وتابع: "وبالتالي تخسر الدول العربية الكفاءات المتميزة، مضيفا أنه عندما تتسع البطالة لتطال فئات عمرية مختلفة فهذا يثير مخاوف من بروز العنف أو الجريمة، إلا أنها لم تبلغ الحد الذي تهدد فيه بنية المجتمعات بعد ولكن مع الوقت قد ترتفع هذه المخاطر، كما أكد أنه ليس هناك وضوح في الخطط الاقتصادية والتي تجعل الناس تتحمل لبعض الوقت".للمزيد تابعوا برنامج "مساحة حرة"إعداد وتقديمدعاء ثابت

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