عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
في مشهد متكرر في محافظات العراق، تظاهر العشرات من الخريجين العاطلين عن العمل في المثنى جنوبي البلاد، للمطالبة بالحصول على وظائف حكومية.
وظهر أحد منسقي التظاهرة وهو يتحدث عن ضرورة وجود فرص عمل للخريجين ثم قام بصب مادة البنزين على جسده في محاولة لإضرام النار فيه، لكن المتظاهرين قيدوه ومنعوه من ذلك.
وكشفت بيانات رسمية ارتفاع معدلات البطالة في العراق إلى مستويات غير مسبوقة منذ ثلاثة عقود، على الرغم من ثروة البلاد النفطية الضخمة.
ووفقا لآخر الاحصائيات التي أصدرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدوليّة، سجلت المنطقة العربية أعلى مستوى بطالة حول العالم، لا سيّما بين النساء والشباب.
وتبلغ نسبة البطالة للذكور والإناث معاً 11.44% في المنطقة العربية لعام 2021 أي الأعلى بين مناطق العالم.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، "من خلال مسح نفذه الجهاز المركزي للإحصاء، أحد تشكيلات وزارة التخطيط وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، فإن نسبة البطالة في العراق لسنتين سابقتين بلغت حوالي 13.8 في المئة وترتفع النسبة في النساء".
ولفت إلى أن هذه النسب تأثرت بالظروف الأمنية والاقتصادية التي مر بها العراق خلال السنوات الأخيرة خاصة تداعيات جائحة كورونا، حيث أطلقت وزارة التخطيط بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة خطة التعافي من تداعيات جائحة كورونا تتضمن دعم وتنشيط الاستثمار والقطاع الخاص.
أيضا تحدث عن "سياسات واجراءات لتحسين مستوى التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي للنساء والعمل على عودة النازحين والمحور الثالث يتضمن معالجة الفجوات المكانية التنموية في جميع المحافظات، معربا عن اعتقاده أنه في ظل استئناف العمل في المشاريع المتوقفة والتحسن الواضح في أسعار النفط فإن ذلك سينعكس ايجابا على الواقع الاقتصادي في البلاد، وبالتالي سيكون هناك انخفاض في معدلات البطالة.
وعلق أستاذ الاقتصاد بجامعة البصرة الدكتور نبيل المرسومي، مؤكدا أن "البلدان الريعية ومن ضمنها العراق يرتكز نمط النمو الاقتصادي فيها على قطاع واحد هو النفط ولا يستطيع أن يوظف المزيد من القوى العاملة وهو قطاع معزول عن بقية القطاعات الاقتصادية، مبينا أن البطالة بين الشباب شبه متصاعدة لذلك فإن البطالة هي قنبلة موقوتة، حيث إن النموذج التنموي أثبت فشلا في الدول الريعية في تشجيع الاستثمار".
وتابع: "وكذلك فإن نهج التوظيف وإضافة المزيد من القوى العاملة في دوائر الدولة أدى إلى بطالة مقنعة وإلى ترهل جهاز الدولة، هذا بالإضافة إلى وجود تخلف كبير في القطاع الخاص الذي ينبغي أن يطلع بدوره في توفير فرص عمل للمواطنين، مشددا على أن المطلوب من الحكومة العراقية ضرورة اتباع نهج اقتصادي جديد يقوم على توظيف الموارد المالية القادمة من تصدير النفط خصوصا بعد ارتفاع اسعاره.
من جهته قال أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور، كريم العمدة، إن: ارتفاع نسب البطالة في الوطن العربي تستدعي ضرورة تدخل قادة الدول العربية لإيجاد حلول فعالة لهذه القنبلة الموقوتة.
وأشار إلي وجود اختلاف بين الدول العربية في مؤشر البطالة فهناك دول لديها مستوى بطالة مرتفع جدا مثل لبنان وسوريا والعراق وذلك بسبب التوترات السياسية فيها وعدم الاستقرار الذي يؤدي لانخفاض الاستثمار بشكل كبير، وهناك دول أخري لديها معدل بطالة منخفض مثل دول الخليج ومصر، كما لفت إلى أن المنطقة العربية بحاجة إلى استثمارات تسهم في الانتعاش الاقتصادي وبالتالي انخفاض نسب البطالة.
هذا وقال أستاذ الاجتماع الدكتور ،طلال عتريسي، إن: ظاهرة العاطلين عن العمل هي قديمة ومتجددة في الوطن العربي، وتزداد حاليا بشكل كبير بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، ونسبة البطالة عادة ترتفع في أوساط الشباب الأمر الذي سيؤدي إلى نوع من الإحباط والانكفاء وبروز أفكار متشددة ومتطرفة أو الهجرة للخارج.
وتابع: "وبالتالي تخسر الدول العربية الكفاءات المتميزة، مضيفا أنه عندما تتسع البطالة لتطال فئات عمرية مختلفة فهذا يثير مخاوف من بروز العنف أو الجريمة، إلا أنها لم تبلغ الحد الذي تهدد فيه بنية المجتمعات بعد ولكن مع الوقت قد ترتفع هذه المخاطر، كما أكد أنه ليس هناك وضوح في الخطط الاقتصادية والتي تجعل الناس تتحمل لبعض الوقت".
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إعداد وتقديم
دعاء ثابت